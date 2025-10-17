Stellantis met sur pause son usine de camions de Warren pendant 3 semaines en raison de l’incendie de l’aluminerie Novelis

L’usine d’aluminium Novelis à Oswego, dans l’État de New York, a été endommagée par un incendie le mois dernier.

Ford est le plus gros client de l’entreprise, mais Stellantis s’approvisionne également en métal auprès de ce fournisseur.

La production des Jeep Wagoneer et Grand Wagoneer sera interrompue pour prioriser la fabrication du RAM 1500.

Ford n’est pas le seul constructeur automobile à être touché par une pénurie d’aluminium causée par l’incendie de l’aluminerie Novelis, puisque Stellantis doit maintenant mettre à l’arrêt l’une de ses usines pour trois semaines.

Le 16 septembre, un incendie s’est déclaré à l’aluminerie Novelis à Oswego, dans l’État de New York, entraînant l’arrêt de la production jusqu’au premier trimestre de l’année prochaine au moins.

Entre-temps, les clients de l’entreprise se démènent pour trouver d’autres sources de métal afin de maintenir leur propre production.

Comme nous l’avons déjà rapporté, Ford est le principal client de l’aluminium produit à l’usine d’Oswego, dont une grande partie est destinée à la fabrication de ses très populaires camionnettes de la Série F, qui disposent d’une carrosserie en aluminium.

En plus d’avoir interrompu la production du F-150 Lightning électrique, Ford a dû réduire considérablement la production du F-150 à essence.

En effet, le constructeur automobile prévoit maintenant de ne construire que 530 camionnettes par jour à Dearborn jusqu’au 27 octobre, ce qui est environ 55 % inférieur aux niveaux normaux.

Bien que Ford soit le plus touché par cette pénurie de matériaux, son rival Stellantis doit également modifier ses calendriers de production pour contourner l’approvisionnement réduit en aluminium.

Par conséquent, le constructeur automobile mettra à l’arrêt son usine d’assemblage de camions de Warren pour trois semaines, et le travail devrait reprendre la semaine du 3 novembre.

Cette usine fabrique les VUS pleine grandeur Jeep Wagoneer et Grand Wagoneer, qui ont représenté 34 672 ventes aux États-Unis du 1er janvier au 30 septembre.

En suspendant la production de ces deux modèles, Stellantis pourra concentrer ses ressources disponibles sur des modèles plus populaires, tels que les camionnettes RAM 1500 fabriquées à Sterling Heights, au Michigan. Ce modèle s’est vendu à 143 264 unités aux États-Unis au cours de la même période, rendant sa production plus prioritaire pour l’entreprise.

Le RAM 1500 a une teneur en aluminium inférieure à celle du Ford F-150, ce qui expose moins son fabricant à la pénurie de métal. Pour l’instant, Stellantis n’a pas indiqué que la production de ses camionnettes serait affectée.

Étant donné que les camionnettes pleine grandeur sont si essentielles aux résultats financiers de leurs constructeurs, Ford (et dans une moindre mesure Stellantis) pourrait être contraint de se tourner vers l’aluminium importé, qui est soumis à un droit de douane de 50 % aux États-Unis en vertu des règles mises en œuvre par l’administration Trump plus tôt cette année.

Nous savons que Toyota est également touché par les retombées de l’incendie de Novelis, mais nous ne savons pas dans quelle mesure et ce que le constructeur automobile pourrait faire en réponse à d’éventuels problèmes. Un porte-parole a confirmé à Automotive News que General Motors n’est pas affecté par cette situation.

Comme pour tout dans l’industrie automobile, un problème chez un fournisseur clé peut avoir un effet domino dans tout le secteur. Par exemple, les entreprises qui fournissent des pièces diverses à Ford et Stellantis pour le F-150 et le Wagoneer pourraient devoir réduire ou interrompre leur propre production si les chaînes de montage du constructeur ne reprennent pas assez rapidement leur niveau d’activité normal.

Source : Automotive News