Ford suspend la production du F-150 Lightning en raison d’un incendie chez son fournisseur d’aluminium

L’usine d’aluminium Novelis à Oswego, dans l’État de New York, a été endommagée par un incendie le 16 septembre.

Cette entreprise fournit une grande partie de l’aluminium utilisé dans les camionnettes F-150, y compris le Lightning.

Les bénéfices de Ford devraient subir une perte pouvant atteindre 1 milliard de dollars à cause de cet incident.

Ford suspendra temporairement la production de sa camionnette électrique F-150 Lightning en raison d’un incendie qui a affecté son approvisionnement en aluminium.

Le 16 septembre, un incendie a gravement endommagé l’usine d’aluminium Novelis à Oswego, dans l’État de New York, qui est l’un des plus importants fournisseurs de ce métal pour Ford.

Étant donné que la gamme de camionnettes F-150 utilise abondamment l’aluminium dans la construction de sa carrosserie depuis plus d’une décennie, il s’agit d’un problème majeur pour le constructeur automobile. Celui-ci devra ajuster à la fois son rythme de production et sa chaîne d’approvisionnement jusqu’à ce que Novelis puisse reprendre ses activités à plein régime, ce qui ne devrait pas se produire avant le premier trimestre de l’année prochaine.

C’est pourquoi Ford interrompra la production de sa camionnette F-150 Lightning au Rouge Electric Vehicle Center à Dearborn, au Michigan, la semaine prochaine, comme l’a révélé une note adressée aux employés de l’usine.

L’entreprise pourra ainsi consacrer une plus grande partie de son approvisionnement réduit en aluminium aux F-150 à essence, qui représentent la majorité de ses ventes en Amérique du Nord.

Ford affirme travailler en étroite collaboration avec Novelis et ses autres fournisseurs d’aluminium pour pallier toute pénurie possible jusqu’à ce que la pleine production de l’usine d’Oswego reprenne.

Néanmoins, cet incendie devrait avoir un impact important sur les finances du constructeur automobile. Les analystes d’Evercore ISI estiment que les bénéfices de Ford seront de 500 millions à 1 milliard de dollars inférieurs à ce qu’ils auraient été autrement.

Plus concrètement, les actions de Ford ont chuté de 6 % le 7 octobre, lorsque l’impact total de l’incendie sur ses activités a été connu, et ont encore baissé de 1,4 % l’après-midi suivant.

D’autres constructeurs automobiles, tels que Stellantis et Toyota, sont également susceptibles d’être touchés. Cependant, comme l’aluminium ne joue pas un rôle aussi essentiel dans leurs modèles les plus populaires que dans le F-150 de Ford, les effets sur leurs calendriers de production et leurs rapports financiers devraient être mineurs.

Ce problème d’approvisionnement inattendu pour Ford s’ajoute aux défis existants, tels que les tarifs sur l’acier et l’aluminium qui ont augmenté les coûts de production, ainsi qu’une base de fournisseurs fragilisée qui se remet encore des effets de la pandémie.

