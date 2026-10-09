Rivian rend hommage au film Ghostbusters avec une Ecto-1… électrisante

De tous les mariages possibles entre l’univers de l’automobile et celui du cinéma, le dernier que l’on aurait pu imaginer est assurément celui entre le film Ghostbusters et le fabricant Rivian… qui n’existait même pas lors de la sortie du film original en 1984. Et pourtant…

Bill Murray reprend du service dans la peau de Peter Venkman

Une mise à jour à distance transforme les Rivian en chasseurs de spectres jusqu’au 2 novembre

Des Ecto-R1 bien réelles font la tournée de six villes américaines

Pour l’Halloween, Rivian s’associe à Sony Pictures dans une campagne réunissant une publicité, une mise à jour logicielle et des véhicules transformés en hommage à la célèbre bande du film S.O.S. Fantômes.

Bill Murray reprend du service

Le message publicitaire met en vedette l’acteur Bill Murray, qui renoue avec son personnage de Peter Venkman. On y voit Slimer, le glouton vert, s’installer confortablement dans une maison de banlieue pour vider le réfrigérateur. Une sirène retentit, Bill Murray débarque au volant d’une Ecto-R1 et règle le cas de l’intrus à grands coups de faisceaux protoniques, avec le flegme qu’on lui connaît. La réalisation a été confiée à Gil Kenan, qui a dirigé Frozen Empire, le plus récent chapitre de la franchise, en 2024.

Ce n’est pas la première fois que l’acteur reprend l’un de ses rôles pour une marque automobile. En 2020, il avait revécu sa journée sans fin du film Le jour de la marmotte (Groundhog Day) pour Jeep, lors du Super Bowl.

Une mise à jour hantée

Pour les propriétaires, le plus amusant se passe à bord. Un mode Halloween, déployé à distance, ajoute une application Ghostbusters qui pilote l’éclairage extérieur, les sons et les écrans. On peut choisir des effets inspirés de l’Ecto-1, du sac à protons, de Slimer, du piège à fantômes ou de Venkman lui-même. Le mode Trick or Treat prend le contrôle des écrans avant et arrière et fait retentir le thème musical bien connu, tandis que la détection de mouvement déclenche des effets lorsqu’un passant s’approche. Même le son du verrouillage change, et l’assistant vocal adopte une voix de circonstance.

Une chasse au trésor cache aussi des personnages à l’intérieur de différents menus du système multimédia, et un petit jeu d’arcade invite à faire éclater des bonshommes en guimauve.

Soyez rassurés, certaines de ces fonctions exigent que le véhicule soit immobilisé.

Le tout est offert du 9 octobre au 2 novembre.

De Ecto-1 à Ecto-R1

On se souviendra que la voiture originale du premier film, l’Ecto-1, avait été construite à partir d’une Cadillac 1959 convertie en ambulance. Eh bien, Rivian y a mis le paquet en construisant quelques Ecto-R1, grandeur nature. Elles sont équipées de jantes de 22 pouces aux accents blancs, de bandes rouges, du logo « pas de fantômes » et d’une galerie de toit garnie de sirènes, de projecteurs, d’une antenne radar et de réservoirs. Rien ne manque, pas même des gyrophares d’époque restaurés.

Les modèles, construits à partir de VUS R1S, visiteront des boutiques de la marque en Californie, au Texas, en Floride et à New York, où ils participeront au défilé d’Halloween de Greenwich Village.

Aucun arrêt n’est prévu au Canada.

Original.

Et franchement, en ces temps d’incertitude où les bonnes nouvelles sont rares dans l’industrie, voilà qui fait du bien.