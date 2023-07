Rivian remporte une victoire juridique importante, autorisant la construction d’une usine de 5 milliards de dollars en Géorgie

Rivian a reçu une décision favorable de la Cour suprême de Géorgie, ce qui lui permet d’entamer son projet de construction d’une usine de véhicules électriques d’une valeur de 5 milliards de dollars.

La Cour suprême de Géorgie a autorisé Rivian à entamer la construction d’une usine d’une valeur de 5 milliards de dollars dans l’État.

L’arrêt de la Cour a rejeté un recours contre les allégements fiscaux prévus dans le cadre du programme d’incitation offert à Rivian.

L’usine, qui devrait commencer à produire des véhicules en Georgie en 2026, contribuera à la création d’emplois et produira des véhicules électriques plus petits et plus abordables.

Rivian, éminent fabricant de véhicules électriques dont le siège social se trouve en Californie, a remporté une importante victoire juridique dans son projet de construction d’une usine de véhicules électriques ultramoderne en Géorgie. La Cour suprême de Géorgie a refusé d’entendre un appel contestant la validité d’importants avantages fiscaux associés à ce projet d’usine. Rivian peut donc poursuivre la construction de sa deuxième usine de fabrication, ce qui constitue une étape importante dans les plans d’expansion de l’entreprise.

Le projet d’usine de fabrication de véhicules électriques, dont l’investissement est estimé à 5 milliards de dollars, sera situé en Géorgie, à l’est d’Atlanta. L’usine existante de Rivian, située à Normal, dans l’Illinois, a été un centre d’innovation et de productivité, et la nouvelle usine de Géorgie devrait reproduire et amplifier le succès de Rivian. Une fois achevée, l’usine devrait avoir une capacité de production impressionnante de 400 000 véhicules électriques par an.

Le blocage juridique qui a temporairement interrompu les projets de construction de Rivian concernait les avantages fiscaux inclus dans le programme d’incitation négocié avec l’État de Géorgie. L’opposition a intenté une action en justice pour contester les allègements fiscaux proposés, d’un montant total d’environ 700 millions de dollars. L’année dernière, un juge du comté de Morgan s’est rangé du côté de l’opposition, rejetant les allègements fiscaux et mettant en péril l’avenir de la nouvelle usine.

Toutefois, la situation de Rivian s’est améliorée avec la récente décision de la Cour suprême de Géorgie. La décision de la Cour a rejeté l’appel contestant les allègements fiscaux, donnant ainsi à Rivian le feu vert pour poursuivre la construction de l’usine. Bien que la cérémonie officielle d’inauguration des travaux n’ait pas encore eu lieu, les préparatifs sont déjà en cours, le site étant actuellement en cours de nivellement.

Rivian prévoit de commencer la production de véhicules sur le site de Géorgie en 2026, démontrant ainsi son engagement à répondre à la demande croissante de véhicules électriques. L’usine devrait directement créer environ 7 500 emplois d’ici à 2028, tout en générant environ 8 000 emplois indirects. L’impact économique de l’usine est considérable, contribuant à la croissance de l’emploi et soutenant l’économie locale et régionale.

L’usine de Géorgie représente une étape importante pour la future gamme de produits de Rivian. L’entreprise a révélé que l’usine se concentrera principalement sur la fabrication de véhicules électriques de deuxième génération basés sur sa future plateforme R2. Ces futurs modèles devraient être plus petits, plus légers et plus abordables que les modèles phares actuels de Rivian, tels que le camionnette R1T et le VUS R1S. Le directeur financier de Rivian a fait allusion à un prix de départ estimé à environ 40 000 dollars pour le premier véhicule électrique de nouvelle génération, dont la taille devrait être similaire à celle du populaire Ford Bronco.

Maintenant que le litige a été réglé, Rivian peut aller de l’avant avec la construction de son usine en Géorgie et consolider sa présence sur le marché des véhicules électriques, qui connaît une expansion rapide. Les projets ambitieux de l’entreprise en matière d’augmentation de la capacité de production, de création d’emplois et de modèles de véhicules électriques plus accessibles soulignent l’engagement de Rivian à favoriser la transition vers le transport durable et à attirer un public plus large de passionnés de véhicules électriques.