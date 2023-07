La première salle de montre de Rivian au Canada ouvrira le 28 juillet

Cette salle de montre sera installée dans le centre commercial The Amazing Brentwood, à Vancouver.

Il s’agira du premier «Espace» Rivian équipé de la réalité augmentée.

D’autres salles de montre devraient être ajoutés dans les grandes villes canadiennes dans les prochains mois.

Rivian utilise un modèle de vente en ligne comme son rival Tesla, mais cela ne l’empêche pas d’ouvrir des salles d’exposition contrôlées par l’usine dans les grandes villes d’Amérique du Nord.

Après avoir établi sa présence au Canada exclusivement par le biais des ventes en ligne, l’entreprise est maintenant prête à ouvrir son premier « espace » dans le pays.

Pour ce faire, Rivian a choisi un emplacement dans The Amazing Brentwood, un centre commercial de Burnaby, en Colombie-Britannique, situé à environ 25 minutes à l’est du centre-ville de Vancouver.

Comme il ne s’agit pas d’une concession traditionnelle et que les ventes continueront à se faire exclusivement en ligne, Rivian affirme que les personnes qui visiteront l’espace de Vancouver bénéficieront d’une expérience décontractée, exempte de la pression habituellement exercée par le personnel de vente.

Avec une date d’ouverture fixée au 28 juillet, cet espace devrait être le deuxième espace Rivian à exister dans le monde, puisque la société n’a ouvert sa salle d’exposition de New York que le mois dernier.

Pour l’instant, deux autres espaces sont en cours de construction à Austin, au Texas, et à Laguna Beach, en Californie.

Le constructeur automobile souhaite que tous ses espaces soient uniques, c’est pourquoi l’espace du Texas comprendra une zone verte sur le toit tandis que celui de Californie sera construit dans un ancien théâtre.

Dans le cas de Vancouver, la salle d’exposition sera dotée d’un système de réalité augmentée qui permettra aux clients de visualiser la configuration de leur véhicule avant de passer leur commande.

Les ventes de Rivian n’atteignent pas celles de concurrents tels que Tesla, mais l’ajout de modèles « R2 » plus abordables aux côtés des actuels R1T et R1S ainsi que l’accès au réseau de Superchargers de Tesla pourraient rendre le jeune constructeur automobile beaucoup plus attrayant pour les acheteurs dans les années à venir.

En outre, l’entreprise continue de développer son propre réseau de recharge Adventure, qui se concentre principalement sur les endroits éloignés que les conducteurs pourraient vouloir explorer, tels que les parcs nationaux et les forêts.

Étant donné que Tesla installe généralement ses Superchargers le long des principaux couloirs de transport, cela signifie que les deux réseaux se complèteront plus qu’ils ne se feront concurrence.

Pour l’instant, Rivian n’a pas encore annoncé d’autres espaces au Canada, mais l’entreprise est susceptible d’ajouter de telles salles d’exposition dans les autres grandes villes du pays, telles que Toronto et Montréal, dans les mois ou les années à venir.

