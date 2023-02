Essai routier rapide Lucid Air 2023 : Des premières impressions incroyablement convaincantes

Les points forts de la Lucid Air 2023 :

– La Lucid Air est l’un des véhicules électriques les plus efficaces au monde.

– L’Air est l’une des voitures de série les plus rapides au monde.

– L’Air offre actuellement la plus grande autonomie de tous les véhicules électriques de série au monde.

Les points faibles de la Lucid Air 2023 :

– Le prix de base est de 121 000 $ et plus, ce qui est hors de portée de 99 % des consommateurs.

– Mon temps de conduite a été effroyablement court.

Cet article contiendra quelques impressions de conduite de la nouvelle berline Lucid Air 2023, mais se concentrera principalement sur ce que j’ai appris et, étrangement peut-être, sur ce que j’ai ressenti lors de ma brève visite chez le nouveau constructeur automobile.

Lucid a finalement et officiellement ouvert les portes de son premier centre de service, de livraison et de vente au Québec, situé au 6700, rue Saint-Jacques à Notre-Dame de grâce, un arrondissement de Montréal. Franchement, étant natif de Montréal et ayant vécu à NDG pendant une dizaine d’années, l’emplacement semble mal choisi pour une marque aussi haut de gamme et ultra-premium (si vous connaissez le quartier, vous savez…). Mais je me trompe peut-être ?

L’expérience du studio

Je m’attendais à entrer dans le Studio Lucid et à être accueilli comme on le ferait dans une salle de montre Mercedes-Benz ou Audi vu mes jeans, un manteau d’hiver d’une marque normale et ma tuque orange. La réalité, et oui, je suis conscient d’être un membre des médias, c’est que je me suis senti accueilli. Et si l’on en croit l’aménagement propre, dégagé et confortable du Studio, vous le serez aussi. Évidemment, ils ne verront pas d’un bon œil le fait de flâner, mais si vous êtes vraiment intéressé par Lucid, j’ai l’impression qu’ils prendront le temps de vous parler.

Les consommateurs curieux seront pris en charge par six membres du personnel, même s’ils se présentent à l’improviste — oui, les visiteurs sont les bienvenus. Le Studio comprend des canapés, des items de la marque à acheter et, surtout, une superbe berline Air. Les personnes présentes répondront à toutes vos questions concernant la voiture et vous expliqueront joyeusement comment la société s’inspire de la beauté, de l’innovation et de la diversité de son État d’origine, la Californie. L’autocollant Bear sur les ailes avant n’est pas un hasard.

J’ai fini par comprendre que Lucid a opté pour une grande berline traditionnelle (plus ou moins, on s’entend) à quatre portes comme véhicule de lancement pour créer un véhicule d’héritage. L’explication derrière cette décision m’a ouvert les yeux : quand vous pensez à BMW, la Série 3 vous vient à l’esprit. Quand on pense à Mercedes-Benz, la Classe S est le premier modèle auquel on pense. Désormais, la luxueuse et gracieuse Air représentera Lucid pour toujours.

La belle Air

En ce qui concerne la voiture elle-même, le savoir-faire est exceptionnel, le souci du détail est sans égal et le design est aussi purement fonctionnel que beau. Cela s’applique aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. La face avant de l’Air est regorge d’accents visuels, mais est apaisante et en parfaite adéquation avec l’objectif de Lucid de construire les VE les plus efficaces au monde. En fait, chaque surface, angle et ligne a été créé pour permettre à la voiture de fendre l’air sans effort.

L’Air est proposée dans pas moins de cinq versions différentes. Chacune d’entre elles possède des éléments distinctifs qui permettent de les identifier. Pourtant, l’itération Pure « de base » est aussi belle que n’importe quel Grand Touring pratiquement au sommet de la gamme. Elle deviendra bientôt instantanément reconnaissable comme une Lucid, un peu comme le Model S pour Tesla ou une 911 pour Porsche.

Simple, mais opulente

Le seul compromis fait lors de la création de l’Air est la ligne de toit basse. Un compromis parce que même si je ne mesure que 1m70, je me suis cogné la tête sur le toit pour entrer et sortir. Pour faciliter ces démarches à l’arrière, les concepteurs ont installé des charnières qui permettent aux portes de s’ouvrir à 90 degrés, une caractéristique rare. Une fois à bord, l’espace pour les jambes et la tête est surprenant, mais pas aussi inspirant que l’ajustement, la finition et la sélection des matériaux de l’intérieur. Un détail merveilleux : Vous avez peut-être remarqué que toutes les berlines Air ont des sièges avant de couleur foncée. C’est parce que c’est là que se déroule l’action. Ceux qui sont à l’arrière sont conduits par un chauffeur. J’aime ça.

À l’avant, le tableau de bord est équipé d’un bel écran OLED incurvé de 34 pouces qui flotte au-dessus de la surface. Sur sa gauche se trouvent les fonctions « fixes » comme le verrouillage des portes et le dégivrage. L’écran central est destiné aux informations de conduite tandis que la partie droite travaille divers menus d’infodivertissement qui peuvent être partagés avec l’écran tactile 5k de 12 pouces situé en dessous. Ce dernier cache un compartiment secret qui est en fait assez profond et utile. Partout, la berline de luxe est revêtue de matériaux durables, jusqu’aux bois à pores ouverts qui sont cultivés spécifiquement pour l’automobile.

Comme c’est le cas pour de nombreux véhicules électriques, la Lucid Air 2023 dispose d’un coffre à bagages à l’avant et d’un coffre traditionnel. Les deux sont accessibles et bien conçus. Le coffre arrière lui-même offre une ouverture inhabituellement large qui permet un accès par le côté de la voiture. Le volume n’est pas énorme, mais au moins deux sacs de golf y trouveront leur place.

Sur la route enneigée

Torture. Une véritable torture, voilà ce qu’a été mon trajet de 20 minutes environ. Le matin même, il était déjà tombé environ 25 cm de neige, recouvrant tout et ralentissant la circulation presque partout.

Le modèle d’essai blanc était une Grand Touring « de base » d’une valeur de 212 500 $. Je dis de base parce que Lucid offre un ensemble Performance qui fait passer la puissance des deux moteurs d’un maigre 820 à 1 050 chevaux. À titre d’information, une nouvelle version Sapphire à trois moteurs sera bientôt disponible. Elle développe plus de 1 200 ch, ce qui lui permet de passer de 0 à 100 km/h en 2 secondes. D’après les tests, la Grand Touring est capable de franchir le cap des 100 km/h en 3,2 secondes et, grâce à ses roues de 19 pouces (au lieu de 21), elle est la championne absolue de l’autonomie avec une distance estimée à 830 km entre deux charges. Avec les roues de 21 pouces, l’autonomie tombe à 755 km, mais elle reste meilleure que l’ensemble de la concurrence.

Comme je l’ai mentionné, il y avait de la neige, beaucoup de circulation, des feux de circulation et des panneaux d’arrêt, ce qui m’a permis d’atteindre une vitesse maximale d’environ 50 km/h. Il n’y a pas eu de décollage, pas de courbes ou quoi que ce soit d’autre qui constituerait normalement un essai routier adéquat, mais je peux affirmer que la direction est lourde et satisfaisante, que la pédale de frein est sensible et que la visibilité est bonne. Et le peu d’accélération que j’ai pu expérimenter n’a fait qu’aiguiser mon appétit pour plus de Lucid.

Voici quelques caractéristiques très rapides de la voiture. La batterie est d’une taille considérable, 112 kWh, et peut charger jusqu’à 300 kW. Les batteries LG ou Samsung sont assemblées à l’interne par Lucid et fonctionnent en conjonction avec une architecture de 924 volts. En d’autres termes, le système de l’Air crée sans effort et efficacement plus de puissance et se charge plus rapidement que la plupart des autres VE.

Il y a beaucoup plus à dire

Malheureusement, comme vous, j’ai plus de questions que de réponses en ce qui concerne l’expérience de conduite de la Lucid Air. Si les étoiles s’alignent, on m’a dit qu’une autre occasion pourrait se présenter au printemps ou au début de l’été pour une nouvelle expérience de conduite de la voiture.

En attendant, je continuerai à suivre l’évolution de la marque et j’ai hâte d’en savoir plus sur le prochain VUS Gravity qui, soit dit en passant, sera basé sur la plateforme de l’Air. Cela signifie que nous pouvons nous attendre à l’arrivée d’un VUS électrique haut de gamme très efficace et rapide.