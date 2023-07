Rivian dévoile le R1T à double moteur pour certains clients

Rivian a introduit à certains clients son R1T à double moteur performance, offrant un mélange de puissance, d’efficacité et d’abordabilité.

Le modèle R1T à double moteur performance fait désormais partie de l’offre de Rivian.

Le modèle combine puissance, performance et prix plus abordable.

L’introduction de cette déclinaison marque un changement stratégique pour Rivian.

Lors d’un récent événement, le fabricant de véhicules électriques Rivian a donné à un groupe de propriétaires de R1T à quatre moteurs et de détenteurs de réservations de R1T à double moteur la chance de tester le nouveau modèle R1T à double moteur de déclinaison performance. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de Rivian d’offrir sa série R1 dans trois configurations de groupe motopropulseurs différentes, le groupe à quatre moteurs alimentant actuellement de nombreux modèles R1T de Rivian sur la route.

La configuration 4×4 à quatre moteurs offre des performances maximales sur route, avec 835 chevaux, 908 lb-pi de couple et la capacité de parcoure le 0 à 100 km/h en aussi peu que trois secondes. Cependant, la version à double moteur, annoncée par le constructeur en mars dernier, vise à offrir une configuration moins chère tout en procurant des performances aussi notables que celle à quatre moteurs.

Équipée des unités moteurs Enduro de Rivian, la version à double moteur a une puissance totale inférieure (533 chevayx) et un couple inférieur (610 lb-pi) mais offre une autonomie de 435 à 645 kilomètres. Comme le décrit Henry Huang, directeur senior des groupes motopropulseurs chez Rivian, le double moteur est un produit qui répond à tous les besoins pour la plupart des clients.

Rivian a également introduit une version performance du R1T à double moteur, qui utilise le potentiel complet des unités moteurs Enduro de Rivian. Elle peut délivrer 829 lb-pi de couple et 665 chevaux, et même remorquer jusqu’à 11 000 livres. L’introduction de cette version a suivi le retrait du R1T à quatre moteurs de sa gamme en décembre dernier.

Le R1T à double moteur performance a reçu des critiques positives, alors que MotorTrend, Car and Driver, et Edmunds sont tous d’avis que la version à double moteur offre des performances et une praticité presque identiques à celles du modèle à quatre moteurs, atout en coutant substantiellement moins cher.

L’introduction du R1T à double moteur performance et l’accueil positif qu’il a reçu suggèrent que Rivian est sur la bonne voie pour exécuter sa stratégie à long terme.