Le réseau Electrify America pourrait avoir «grillé» un Rivian R1T

Il s’agit du troisième incident de ce genre à impliquer différents VÉ sur le même réseau de charge.

Le véhicule devra recevoir une nouvelle batterie et un nouveau port de recharge.

La cause des trois incidents doit toujours être éclaircie.

Un Rivian R1T devra recevoir une nouvelle batterie et un nouveau port de charge après un incident survenu dans une station de charge rapide Electrify America.

Selon le propriétaire, Anson Wong (@snkrticians sur Twitter), la camionnette électrique n’était branchée que depuis une minute environ lorsqu’un puissant boum s’est échappé de la station de charge et que de nombreux messages d’avertissement ont commencé à apparaître sur le tableau de bord de son véhicule.

Le centre de service Rivian l’a maintenant informé que son véhicule aura besoin d’une nouvelle batterie et d’un nouveau système de gestion de la batterie, car les deux ont été « grillés » pendant l’incident.

En outre, le connecteur de la station de charge s’est soudé à celui du Rivian, qui devra également être changé avant que M. Wong puisse récupérer son camion. Cela semble corroborer la théorie selon laquelle le chargeur a envoyé trop de puissance dans la batterie.

hey @ElectrifyAm i just plugged in my @Rivian r1t and 1 minute later i hear a loud boom and now i have a bunch of error codes and i can’t even unplug my car…. took you guys 7 hours to get a guy out and that even wasn’t help. what’s the deal???? now my car is fried too… 🔥 pic.twitter.com/6I7RsmZG0S — Anson (@snkrticians) January 29, 2023

Ce n’est pas non plus la première fois que quelque chose de similaire se produit dans une station Electrify America, puisqu’un Ford F-150 Lightning a dû être remorqué des chargeurs rapides dans l’Oregon en novembre dernier, et qu’une Chevrolet Bolt EV est devenue inutilisable après une courte session de charge en Floride il y a seulement une semaine.

Dans le premier cas, les événements sont très similaires puisque le conducteur du F-150 Lightning a branché le câble dans le véhicule et un fort boom s’est fait entendre quelques minutes plus tard, après quoi le camion et le chargeur se sont tous deux éteints.

Le propriétaire (@Eric_L_Roe sur Twitter) affirme que son camion a été réparé par Ford mais qu’il ne peut plus charger au-delà de 88 % de l’état indiqué de la batterie.

My @Ford being towed away from an @ElectrifyAm charging station after the EA charger fried my truck. pic.twitter.com/V7tFWPWSoi — Eric Roe (@Eric_L_Roe) November 27, 2022

Dans le second cas, le conducteur d’une Chevrolet Bolt EV (@Burn_This_App sur Twitter) s’est arrêté à une station de recharge Electrify America située à côté d’un Wal-Mart alors que la batterie de sa voiture était à 28 %.

Après environ 15 minutes, les clients entrant dans le magasin ont commencé à se plaindre que des étincelles sortaient du transformateur électrique qui alimente les chargeurs.

Lorsque le propriétaire est remonté dans sa Bolt, la voiture n’affichait plus qu’un état de charge de 4 % et la transmission ne pouvait plus sortir de la position Park.

Après avoir examiné le véhicule, Chevrolet a déterminé que l’ensemble du système électrique haute tension a été endommagé et devra être remplacé, pour un coût de plus de 20 000 USD.

Tant que la cause réelle n’a pas été déterminée, il est impossible de rejeter toute la responsabilité sur Electrify America, mais pour le moment, l’entreprise semble être le seul lien commun entre ces trois incidents très similaires.

Same exact thing happened to my @chevrolet bolt at an @ElectrifyAm charger in Chipley Florida. Plugged in, charged normal for 15 min. Then customers coming n2 Walmart complained of sparking and smoke from grey charging station and “pop” went out dispenser. — Malicious Compliance (@Burn_This_App) January 29, 2023

Source : Carscoops