Premier essai routier Toyota Crown 2023 : Un peu de fun en prime?

Points forts Toyota Corolla Crown 2023

Confort digne d’une voiture de luxe

Tenue de route surprenante

Performances du moteur HYBRID MAX

Consommation d’essence plus que raisonnable

Points faibles Toyota Corolla Crown 2023

Manque de dégagement pour la tête à l’avant

Manque d’espace à l’arrière

Faible diffusion à prévoir au début

Présentée sur le marché plus tôt cette année, la nouvelle Toyota Crown 2023 marque le retour en Amérique du Nord de l’un des modèles les plus réputés de Toyota.

Bien que nous n’ayons pas eu de Crown ici depuis plus de 50 ans, le modèle a connu une longue carrière sur d’autres marchés avec 15 générations lancées depuis 1955. Cette nouvelle Crown prend sa place au sommet de la gamme de berlines de Toyota en tant que successeure de l’Avalon.

Après quelques minutes au volant, cependant, on se rend compte que la nouvelle Toyota Crown est très différente de l’Avalon. Bien sûr, le confort est là et nous sommes définitivement à un niveau au-dessus de la Camry, mais la Toyota Crown 2023 a plus d’entrain et elle est même, si j’ose dire, amusante à conduire…

Certes, mon premier contact avec la nouvelle Crown a été rapide. J’ai eu environ une heure avec elle, ce qui n’était pas aussi long que je l’aurais voulu, mais plus que suffisant pour évaluer la voiture à la fois sur l’autoroute et dans les virages serrés d’une route de campagne sinueuse, sans personne autour.

Dans le premier cas, la Crown 2023 était douce, comme l’est toujours une berline Toyota. Le fait de monter des roues massives de 21 pouces implique généralement de devoir faire des compromis sur le confort, mais la Crown a géré les nids de poule et les routes irrégulières avec la douceur d’une berline de luxe haut de gamme, tandis que l’habitacle était beaucoup plus silencieux qu’il ne devrait l’être dans cette gamme de prix. Pour les acheteurs de berlines de grande taille et les propriétaires actuels d’Avalon, la Crown offrira tout ce qu’ils attendent de leur nouvelle voiture en matière de raffinement.

Le problème, si vous êtes Toyota, c’est qu’il n’y a tout simplement pas beaucoup d’acheteurs de berline pleine grandeur ou de propriétaires d’Avalon. Le fait que Toyota mette sur le marché un véhicule comme la Crown est surprenant étant donné l’engouement actuel pour les VUS et tout ce qui est électrique. Les grosses voitures sont en voie de disparition. C’est pourquoi la Crown a un atout dans son jeu, sous la forme de son design extérieur unique et, plus important encore, de son menu de groupes motopropulseurs hybrides axés autant sur la performance que sur l’efficacité.

Une berline de luxe au look haut de gamme

Parlons un peu du style. On peut aimer ou non le design de la Crown et je ne remettrai pas en cause l’une ou l’autre de ces opinions. Ce que je dirai, c’est que la nouvelle Toyota ne ressemble à rien d’autre sur la route et qu’elle est suffisamment distinctive pour attirer les clients dans une salle d’exposition pour la voir. La peinture bicolore disponible en option est le point fort. Elle évoque des images de la Mercedes-Maybach Classe S ou d’une Rolls-Royce Ghost, tandis que les jantes de 21 pouces mentionnées plus haut constituent une déclaration visuelle audacieuse.

Personnellement, je trouve que la Crown est superbe, et nous sommes certainement loin de l’Avalon. D’ailleurs, essayez de visualiser une Avalon dans votre tête. Je parie que vous n’y arriverez pas. La Crown n’aura pas ce problème.

D’un autre côté, le profil sportif, presque coupé, se fait au détriment de l’espace intérieur. La Toyota Crown 2023 n’est tout simplement pas très spacieuse, et cela vaut pour les sièges avant et arrière. Il n’y a pas beaucoup d’espace pour la tête à l’avant et mon gabarit de six pieds a eu un peu de mal à trouver un moyen de ne pas me cogner la tête sur le toit. Les sièges arrière sont assez larges, mais ils manquent d’espace pour les jambes. Le coffre, par contre, est plus que spacieux, mais dans ce segment, ce n’est pas rare.

Deux groupes motopropulseurs hybrides

On peut donc acheter une Crown pour son style, mais pas pour son espace. Cela dit, je pense que la plupart des gens l’achèteront pour son groupe motopropulseur hybride. En ce qui concerne les hybrides, celle-ci est l’une des plus confortables, mais aussi l’une des plus agréables à conduire dans cette gamme de prix. Oui, je l’ai dit.

Deux moteurs hybrides sont disponibles sur la Crown. Les modèles XLE d’entrée de gamme et Limited de milieu de gamme reçoivent la configuration hybride traditionnelle de Toyota. Il s’agit d’un quatre cylindres de 2,5 litres à un moteur électrique pour une puissance totale de 236 chevaux et une consommation moyenne de seulement 5,7 litres aux 100 kilomètres, selon Toyota.

Le modèle Platinum, quant à lui, reçoit le nouveau groupe motopropulseur HYBRID MAX qui associe un quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres au système hybride Toyota, pour une puissance totale de 340 chevaux et un couple de 400 livres-pieds. Ce moteur équipe également le nouveau Lexus RX 500h. Toyota affirme qu’il pousse la Crown à atteindre 100 km/h en moins de 6,0 secondes et je peux les croire.

C’était mon premier contact avec ce moteur, et j’en suis sorti impressionné. Le couple abondant à bas régime n’a pas besoin d’être poussé pour se faire sentir, il est disponible sur toute la plage de régime et donne à la Crown une réactivité intéressante en sortie de virage, en dépassement sur l’autoroute ou simplement en décollage à partir d’un arrêt. Le fait qu’elle ait consommé en moyenne 8,0 litres aux 100 kilomètres pendant mon essai est d’autant plus remarquable.

La tenue de route était également beaucoup plus sportive que ce à quoi je m’attendais, même si je n’avais pas de grandes attentes à cet égard au moment de faire ce premier essai. Je soupçonne que les modèles XLE et Limited ne seront pas aussi aiguisés, mais la Platinum bénéficie d’une suspension adaptative qui aide la Crown à équilibrer confort et agilité. Une chose est sûre, aucune Avalon n’a jamais été aussi dynamique dans les virages.

Prix de la Toyota Crown 2023

Avec un prix de départ de 59 990 $ au Canada, la Toyota Crown Platinum 2023 est passablement plus dispendieuse que la XLE de base (45 590 $) ou de la Limited (50 990 $). Cependant, les performances, la tenue de route et le style bonifiés qu’elle vous offre rendent crédible le supplément de 10 000 $ par rapport à la Limited.

Je ne sais toujours pas pourquoi Toyota ramène la Crown à ce stade, et je suis sûr que certains concessionnaires diront qu’ils préféreraient voir la marque se concentrer sur l’augmentation de la production des modèles RAV4 et Corolla Cross plutôt que d’apporter un autre véhicule à disponibilité limitée au Canada. Mais si l’on se concentre uniquement sur la voiture elle-même, la Crown est tout ce que l’on attend d’une Toyota, avec en prime un plaisir de conduire inattendu.