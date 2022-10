La Toyota Crown 2023 sera vendue à partir de 45 590 $

La Crown remplacera l’Avalon au sommet de la gamme de berlines Toyota

Chaque version sera propulsée par une de deux motorisations hybrides

La Crown sera offerte en trois niveaux d’équipement

La Toyota Crown fera ses débuts officiels au Canada au début de 2023 à un prix de départ de 45 590 $.

Elle sera offerte en trois versions au Canada:

Toyota Crown XLE 2023: 45 590$

Toyota Crown Limited 2023: 50 990$

Toyota Crown Platinum 2023: 59 990 $

La Crown est une berline haut de gamme qui remplace l’Avalon en tant que berline la plus chère de la gamme du constructeur, comblant ainsi l’écart avec les modèles Lexus les plus abordables.

Cette nouvelle berline sera offerte en trois niveaux de finition qui présenteront différents niveaux d’équipement et l’un des deux groupes motopropulseurs hybrides disponibles.

Le modèle XLE d’entrée de gamme est équipé de série de jantes de 19 pouces, de sièges avant chauffants recouverts de tissu et d’un écran de 12,3 pouces pour le système d’info divertissement Toyota Multimedia. En outre, toutes les versions de la Crown sont équipées de la suite de fonctions d’aide à la conduite Toyota Safety Sense 3.0.

La version Limited à 50 990 $ ajoute des phares LED à faisceaux multiples, un toit en verre, une sellerie en cuir, des sièges ventilés à l’avant et chauffants à l’arrière, un système audio JBL haut de gamme, des essuie-glaces à détection de pluie, ainsi qu’une aide au stationnement avant et arrière avec freinage d’urgence.

Un groupe Technologie disponible ajoute également le système de caméra à 360 degrés et des jantes en alliage de 21 pouces.

La XLE et la Limited sont toutes deux propulsées par le groupe motopropulseur hybride de quatrième génération qui combine un moteur quatre cylindres de 2,5 litres et deux moteurs électriques pour animer les quatre roues via une transmission CVT. Toyota n’a pas révélé beaucoup de détails sur ce groupe motopropulseur, sauf qu’il peut atteindre une consommation de 41 mpg (5,7 L/100 km) en conduite combinée. La puissance devrait se chiffrée à environ 236 chevaux.

La version Platinum reprend les caractéristiques de la Limited en y ajoutant une suspension adaptative, un système de stationnement automatisé, des jantes en alliage de 21 pouces uniques et la disponibilité d’une peinture à deux tons.

En outre, ce modèle est équipé du groupe motopropulseur Hybrid MAX qui combine un moteur 2,4 litres turbocompressé et deux moteurs électriques, un sur chaque essieu. Cela donne une puissance combinée de 340 chevaux et un couple de 400 lb-pi. Associé à une transmission automatique à six vitesses Direct-Shift, ce groupe motopropulseur est capable d’accélérer la Crown de 0 à 60 mph (96 km/h) en 5,7 secondes. Toyota affirme que cette combinaison donnera à la Crown Platinum une consommation moyenne de carburant de 7,8 L/100 km (30 mpg) en conduite combinée. Cette version sera proposée à partir de 59 990 $.

Contrairement aux modèles XLE et Limited, la Crown Platinum bénéficiera d’une transmission intégrale à temps plein grâce à la présence du moteur électrique arrière. Les deux autres niveaux de finition n’enverront de la puissance aux roues arrière que si un patinage est détecté.

La Toyota Crown commencera à arriver dans les salles d’exposition des concessionnaires au début de 2023.