Premier essai routier GMC Acadia 2024: Second souffle

Forces

Ambiance générale de meilleure qualité.

Système Super Cruise très efficace.

Système d’infodivertissement intuitif.

Faiblesses

Une fiabilité qui reste à prouver.

Un moteur qui manque encore de raffinement.

Une consommation de carburant assez élevée.

Palmetto Bluff, Caroline du Sud – Le GMC Acadia entre fièrement dans l’année modèle 2024 avec une refonte complète. Il se dote désormais d’un intérieur plus spacieux à trois rangées, abandonnant le moteur V6 au profit d’un 4 cylindres turbo. Pour le marché canadien, trois finitions sont disponibles, avec la possibilité d’opter pour le système de conduite mains libres Super Cruise sur la majorité des versions.

Un style plus affirmé

Le GMC Acadia 2024 adopte une allure plus imposante et audacieuse, rappelant le design robuste du Yukon. Son esthétique carrée et contemporaine s’adapte selon la version choisie. Le modèle AT4 se distingue par ses accents sombres, ses crochets de remorquage rouges et sa garde au sol surélevée, le tout complété par des pneus tout-terrain et des passages de roue en plastique pour un style résolument aventurier. De son côté, la version Denali se pare d’accents argentés et offre des roues de 22 pouces en option.

Confort et capacité accrue

Le nouvel Acadia fait désormais jeu égal avec ses homologues Buick Enclave et Chevrolet Traverse en termes de dimensions, pouvant accueillir jusqu’à huit passagers répartis sur trois rangées. Les sièges capitaine de la deuxième rangée, optionnels sur la version de base (Elevation), sont de série sur les modèles AT4 et Denali. L’intérieur bénéficie d’une amélioration notable de la qualité des matériaux, particulièrement sur les versions AT4 et Denali, offrant un environnement plus raffiné et accueillant.

Technologie de pointe

L’Acadia se distingue également par ses caractéristiques technologiques de pointe. Un écran central de 15 pouces et un tableau de bord numérique de 11 pouces sont inclus de série. Les options haut de gamme comprennent un toit ouvrant panoramique, des garnitures en bois gravé au laser, des sièges en cuir perforé et un système audio Bose à 16 haut-parleurs. Le système d’infodivertissement Premium GMC, basé sur Google, propose des fonctionnalités pratiques telles que Google Maps et Google Assistant.

Une conduite main libre inspirante

L’Acadia 2024 ne lésine pas sur la sécurité, offrant une multitude de fonctionnalités de série comme le freinage d’urgence automatique, l’assistance au maintien de voie, le régulateur de vitesse adaptatif et bien plus encore. Le système Super Cruise, livrable sur les modèles AT4 et Denali, se distingue par sa convivialité et sa performance. Avec plus de 600 000 km d’autoroutes compatibles en Amérique du Nord, ce système de conduite mains libres reste inégalé dans l’industrie.

Un certain manque de finesse

Adieu le moteur V6, place au 4 cylindres turbo de 2,5 litres développant 328 chevaux et 326 lb-pi de couple. Ce moteur, associé à une transmission automatique à 8 vitesses, offre des performances globalement meilleures que le V6 précédent. Bien que l’accélération initiale puisse sembler hésitante en raison du poids du véhicule et de la réponse de la pédale électronique, une fois lancé, le moteur se montre réactif. Cependant, il manque de raffinement lors des manœuvres de dépassement.

Sans les mains et sans problème

Les routes pittoresques de la Caroline du Sud ont été le cadre idéal pour tester l’Acadia. Le système Super Cruise, disponible sur les modèles offre une expérience de conduite sans égale, maintenant le véhicule dans sa voie et ajustant automatiquement la distance avec les autres véhicules. Sur une route à deux voies tranquille, le système a même dépassé en activant le clignotant pour ensuite revenir automatiquement vers la droite sans intervention du conducteur. Il ralentit pour suivre la circulation et va ralentir jusqu’à l’arrêt. Une fois que le volant est bien devant vos yeux, le système est prêt, lorsqu’il passe au vert, vous pouvez tout lâcher. Il passe au rouge, vous reprenez le volant.

En mode tout-terrain, l’AT4 se montre compétent grâce à son système de traction intégrale et sa garde au sol accrue. Malgré tout, ce n’est pas un véhicule conçu pour les parcours off-road les plus exigeants. Le confort de conduite est globalement bon, bien que le moteur puisse émettre des sons disgracieux lors des accélérations franches. L’Acadia offre une capacité de remorquage respectable de 5 000 livres, suffisante pour la majorité des usages familiaux.

Consommation

Le nouveau moteur 4 cylindres turbo ne parvient pas à améliorer significativement la consommation par rapport à l’ancien V6. GMC annonce des consommations de 12,4 l/100 km en ville et 9,9 l/100 km sur autoroute, pour une moyenne combinée de 11,3 l/100 km. Nos tests ont révélé une consommation de 12,3 l/100 km sur des routes mixtes.

Les prix

Le marché canadien dispose de trois versions de l’Acadia. Le modèle de base, Elevation, commence à 54 499 $, incluant les frais de transport et de préparation. L’AT4 est proposé juste sous la barre des 60 000 $, tandis que le Denali, le plus équipé, est offert à 66 499 $.

Conclusion

Le GMC Acadia 2024 représente une nette amélioration par rapport à ses prédécesseurs. Avec un design plus raffiné et une technologie avancée, il se positionne favorablement sur le marché des multisegments. Cependant, le mystère de la fiabilité reste entier, les modèles précédents n’ayant pas brillé en la matière. Reste à voir si cette nouvelle génération relèvera le défi.