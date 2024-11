Premier essai Porsche Taycan Turbo GT 2025: bombe sans retardement

En attendant la venue d’un second modèle électrique, en l’occurrence le Macan EV, Porsche lance la deuxième génération de sa voiture électrique, la Taycan. Pour 2025, celle-ci reçoit un lot d’améliorations.

La Porsche Taycan Turbo GT 2025 développe jusqu’à 1019 (avec le mode Launch Control activé).

Le prix du modèle à l’essai dépasse les 300 000 $.

La Taycan Turbo GT est équipée d’une batterie de 97 kWh.

Peaufinée et renouvelée, la Porsche Taycan de nouvelle génération arrive sur le marché. EcoloAuto s’est déplacé à Mississauga pour la mettre à l’essai sur les routes de l’Ontario plus tôt cet automne. Voici le bilan complet de nos premières impressions de la Porsche Taycan Turbo GT 2025.

Des nouveautés qu’on ne peut négliger

Pour l’année 2025, la berline électrique de Porsche débarque avec plusieurs nouveautés. En effet, elle intègre désormais de série la suspension adaptative à air. Les consommateurs peuvent aussi choisir d’opter pour la suspension Porsche Active Ride. Celle-ci vise à améliorer le comportement sportif en plus du confort de la voiture. La nouvelle Taycan profite aussi de quelques retouches esthétiques, comme on est à même de le constater en regardant de près les photos.

Autrement, la Porsche Taycan 2025 voit également son autonomie être bonifiée et les performances être améliorées. En tant que passionnés de conduite, on ne s’en plaindra pas.

Les accélérations sont brutales

La Porsche Taycan 2025 est plus rapide qu’auparavant. S’il était question d’un VUS sous-compact d’entrée de gamme, on n’en ferait pas de cas. Pour une grande sportive électrique haut de gamme, c’est une tout autre histoire.

La Taycan Turbo GT 2025 peut réunir une puissance allant jusqu’à 1019 chevaux en activant le mode Launch Control. Il s’agit d’un degré de puissance qui frôle avec la démesure. Le tout lui permet d’atteindre les 100 km/h depuis l’arrêt en seulement 2,3 secondes. On peut retrancher un dixième si on choisit l’ensemble Weissach. À la lecture de ces quelques données techniques, vous pouvez certainement imaginer que les accélérations sont foudroyantes et, parfois, presque épeurantes. Pour le corps humain, une telle accélération est un véritable choc.

Grâce à l’absence de délai en accélération, les voitures électriques, même les plus ordinaires, sont souvent rapides lorsque vient le temps de repartir d’un feu rouge. Or, on atteint complètement un autre niveau avec la Taycan Turbo GT. Qui plus est, elle se démarque par une direction hautement précise et une tenue de route qui nous rappellent qu’on se trouve derrière le volant d’une Porsche. La Taycan Turbo GT n’est une auto électrique. Elle est une Porsche électrique.

Pas la reine de l’autonomie

Le talon d’Achille de la première itération de la Taycan, c’était assurément son autonomie. Avec à peine 300 kilomètres d’autonomie pour le modèle Turbo lors de son introduction en 2020, on arrivait vite au bout de la corde, comme on dit. Face à la Tesla Model S, la Taycan n’était pas de taille. Bien qu’elle était plus sportive, elle devait tout de même s’arrêter à la borne plus souvent.

Or, pour 2025, le constructeur de Stuttgart a fait ses devoirs. L’autonomie de la Taycan de nouvelle génération est largement plus généreuse. Pour l’heure, les données officielles de Ressources naturelles Canada concernant l’autonomie des différentes versions de la Taycan n‘ont pas encore été divulguées. En revanche, il est raisonnable d’estimer que l’autonomie dépasse dorénavant le cap des 500 kilomètres avec la méthode de calcul de l’EPA (l’Agence américaine de protection de l’environnement).

Si la Taycan est désormais une rivale digne de ce nom face à la Model S, il en est autrement avec la Lucid Air qui peut parcourir jusqu’à 824 kilomètres avec une charge. Le titre de la reine de l’autonomie revient certainement à cette grande berline électrique de luxe qui fait preuve d’une grande efficacité énergétique.

Attention à la dépréciation

L’acheteur typique de la marque Porsche n’est pas habitué de composer avec le principe de la dépréciation. Alors que les modèles de la marque conservent généralement une bonne valeur, d’autres, en édition limitée, profitent parfois d’une appréciation de leur valeur. Avec la Taycan, le son de cloche est bien différent. En effet, il est facile de mettre la main sur un modèle de l’année 2020 ou 2021 avec un kilométrage raisonnable pour moins de 90 000 $. Force est de constater que la technologie électrique évolue à la vitesse grand V et un modèle d’occasion peut rapidement devenir désuet et moins intéressant. Avec une évolution contrôlée et beaucoup plus progessive, les autres véhicules de la marque conservent mieux leur valeur.

Il faut savoir que la Porsche Taycan 2025 est très coûteuse. Le prix d’entrée frôle les 150 000 $. Quant au modèle mis à l’essai, soit une version Turbo GT, rappelons-le, le prix est de 284 490 $. Il inclut quelques options, comme les jantes Neodyme (1480 $) l’écran du passager qui nous apparaît comme étant totalement superflu (1690 $) et l’ensemble InnoDrive (3130 $). Avec les taxes, on dépasse largement les 300 000 $. C’est une somme stratosphérique et presque indécente.

En bref

Alors que l’autonomie et la vitesse de recharge sont les principaux enjeux en matière de véhicules électriques s’agressant au grand public, Porsche demeure fidèle à elle-même et fait bande à part. En effet, la Taycan demeure avant tout une berline sportive. Le constructeur est maître en ce qui a trait au sport automobile et ça se ressent à la conduite de la Taycan. Alors que l’autonomie de la génération précédente était décevante, Porsche a corrigé le tir. Tout en la gardant encore plus puissante et performante. Vous pourriez cependant faire le saut au moment de la revente.