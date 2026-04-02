Essai routier de la Hyundai Sonata Hybride 2026 : Pour le prix plutôt que la passion

La Hyundai Sonata Hybride 2026 est une berline intermédiaire efficace et compétente, mais elle n’enflamme pas les passions.

Résumé de la Hyundai Sonata Hybride 2026

La Hyundai Sonata Hybride n’est offerte qu’en une seule version au Canada, à partir de 39 096$.

La mécanique combine un quatre-cylindres de 2,0L, un moteur électrique et une transmission automatique à 6 rapports.

La consommation annoncée par NR Can est de 5,0L/100 km, j’ai obtenu 6,2L/100 km.

La version hybride n’était pas disponible au Canada depuis 2024, mais elle a fait un retour discret au cours des derniers mois.

Points forts

Consommation raisonnable

Confort général

Bon rapport prix/équipement

Points faibles

Mécanique manque un peu de raffinement

Calibration des freins

Conduite banale

Alors que le segment des berlines intermédiaires était l’un des plus populaires en Amérique du Nord il y a une trentaine d’années, il tourne maintenant au bord du gouffre.

En effet, il ne reste plus que trois modèles dans ce segment au Canada en 2026 : la Toyota Camry, la Honda Accord et la Hyundai Sonata.

Comme ses rivales, cette dernière se dote cette année d’une version hybride, qui était disparue du catalogue canadien au cours du rafraichissement de mi-parcours opéré en 2024.

Un style chargé

Au sujet de cette mise à jour, elle avait pour but de moderniser la Sonata de huitième génération, lancée en 2020, afin qu’elle puisse demeurer compétitive pour encore quelques années.

Cela s’est traduit par de toutes nouvelles faces avant et arrière qui s’inspirent des autres modèles récents du constructeur Sud-Coréen, dont le Kona.

Par exemple, l’avant de la Sonata 2026 affiche une large bande lumineuse séparée du reste des phares, comme sur le VUS sous-compact de la marque.

Aux extrémités, quelques centimètres sous cette barre se trouvent les phares aux DEL ainsi que les clignotants, qui encadrent une énorme grille de calendre noire, qui recouvre pratiquement l’entièreté de la face avant.

De profil, on constate une petite prise d’air dans le haut des ailes avant, un peu comme sur certains modèles Genesis, une ligne de carosserie découpée dans le bas des portes, et une silhouette dont les proportions suivent la formule classique « capot long, coffre court »

À l’arrière, la Sonata hybride 2026 diffère passablement de la version 2023 qu’elle remplace en raison des feux complètement reconfigurés.

Effectivement, ceux-ci adoptent maintenant une longue barre horizontale qui se termine en deux éléments verticaux, comme sur l’Elantra, plutôt que l’apparence plus conventionnelle de son prédécesseur.

Les feux de freinage et les clignotants sont relocalisés dans trois blocs rectangulaires encadrés par les barres horizontales et verticales et deux autres blocs factices font le lien avec les feux de reculs, qui sont eux aussi contenus dans un bloc placé plus près du centre.

Le panneau transparent qui comporte tous les éléments lumineux recouvre également le logo Hyundai au centre du coffre, alors que le nom Sonata est épelé plus bas, sur le métal.

Le tout est chapeauté par un arceau de plastique noir qui parcours la largeur du coffre.

Si la Sonata hybride 2026 n’est certainement pas laide, son design en général est plutôt chargé, avec plusieurs artifices qui attirent l’œil un peu partout sur la carrosserie. À mon avis, le style original de 2020 était plus épuré et la version 2026 semble en faire un peu trop pour paraitre plus moderne. À ce chapitre, la Camry et l’Accord sont toutes deux plus élégantes.

Spacieux et bien équipé

À l’intérieur, la Hyundai Sonata Hybride 2026 fait meilleure figure, notamment grâce à son habitacle spacieux et à son équipement plutôt complet.

En effet, la Sonata Hybride 2026 offre des dimensions généreuses dans toutes les directions, permettant à quatre passagers de voyager en tout confort même sur de longues distances.

Si la Camry et l’Accord affichent des chiffres encore plus impressionnants pour certaines mesures, notamment l’espace aux jambes à l’arrière, il y a peu de chances que vos passagers se sentent à l’étroit dans la berline coréenne.

Vos bagages non plus ne seront pas à plaindre, puisqu’avec 442 litres, le coffre de la Sonata Hybride est plus grand que celui de la Camry et pas très loin de celui de l’Accord en termes de capacité. Un bon point également pour les pentures du couvercle qui disposent de leur propre compartiment et ne risquent donc pas d’écraser les items qui auraient été mis dans leur chemin.

En termes de design, la mise à jour de 2024 semble avoir mieux réussi à l’intérieur, puisque l’habitacle de la Sonata Hybride 2026 demeure sobre et élégant tout en étant réellement plus moderne.

Sans surprise, la pièce maitresse de cette mise à jour est le nouveau panneau au sommet de la planche de bord qui inclus le combiné d’instruments et l’écran d’info divertissement de 12,3 pouces.

Puisqu’elle se situe au milieu de la gamme, la seule variante de la Sonata Hybride disponible au Canada ne comprend pas tous les équipements disponibles sur la version N-Line, dont l’écran d’information du conducteur de 12,3 pouces.

Ainsi, plutôt que de deux écrans de dimensions identiques, la Sonata Hybride dispose de deux cadrans circulaires colorés avec affichages numériques entourant un petit écran de 4,2 pouces.

Hyundai à fait du beau travail à ce sujet, puisqu’il n’est pas immédiatement évident que l’on a affaire à une configuration basique de la sorte. La visibilité, autant vers l’avant que l’arrière ne posent pas problème non plus.

Pour le reste, l’équipement de la Sonata Hybride 2026 ne laisse pas grand-chose à désirer, et sa dotation se compare avantageusement à celles des versions les mieux équipées de ses compétitrices.

Par exemple, les sièges avant chauffants et ventilés sont de série, tout comme la sellerie en cuir, le volant chauffant, les sièges avant à réglages électriques avec mémorisation de la position de conduite, la climatisation automatique à deux zones, Apple CarPlay and Android Auto sans fil, en plus d’un grand toit ouvrant panoramique.

En fait, seuls les sièges arrière chauffants, l’affichage tête haute, les rétroviseurs à atténuation automatique, les essuie-glaces à détecteur de pluie et la sonorisation haut de gamme sont absent lorsqu’on compare avec la Camry XLE et L’Accord Touring, qui coûtent pourtant plusieurs milliers de plus.

Efficace, mais peu inspirante

Sous le capot, la Hyundai Sonata Hybride 2026 renferme un moteur quatre-cylindre atmosphérique de 2,0L qui développe à lui seul 150 chevaux et 139 lb-pi de couple. Ce moulin fait équipe avec un moteur électrique de 51 chevaux et 151 lb-pi de couple alimenté par une batterie de 1,62 kWh pour générer une puissance totale de 192 chevaux.

Comme pour les autres modèles hybrides de Hyundai, la Sonata fait appel à une boite automatique conventionnelle à six rapports plutôt qu’une CVT pour transmettre cette puissance aux roues avant.

Cette configuration rend l’expérience de conduite un peu moins dépaysante pour les conducteurs habitués à une mécanique à essence sans électrification, mais elle occasionne aussi certains à-coups qui trahissent un léger manque de raffinement.

C’est notamment le cas lorsque le moteur à essence démarre pendant l’accélération et au passage de certains rapports.

Néanmoins, la mécanique de la Sonata Hybride 2026 s’acquitte plutôt bien de sa tâche, avec une puissance et un couple suffisants et une économie à la pompe impressionnante.

À ce sujet, je n’ai pas pu atteindre les chiffres annoncés par Ressources Naturelles Canada (moyenne combinée de 5,0 L/100 km), mais j’ai tout de même terminé ma semaine derrière le volant avec une moyenne de 6,2L /100 km, ce qui n’est pas mal du tout considérant le temps hivernal et une majorité de trajets ruraux et sur autoroute, ou les hybrides ne sont pas avantagés.

Plutôt que d’agir sur les changements de rapports, les palettes derrière le volant contrôlent le niveau de régénération lorsqu’on relâche l’accélérateur, ce qui permet de maximiser l’efficacité et réduire l’usure des freins.

Curieusement, la suspension de la Sonata Hybride 2026 semble mieux absorber les grands impacts que les petites imperfections.

Ainsi, les nids de poule ne troublent pas tellement les occupants, mais les joints d’expansion sont bien ressentis. N’empêche, le niveau de confort général demeure satisfaisant à moins de rouler sur une route complètement défoncée.

Cette même suspension gère plutôt bien le roulis en courbes, mais la direction ne transmet pas beaucoup d’informations au conducteur. La Sonata Hybride n’est certainement pas aussi dynamique que la Honda Accord Hybride.

Ajoutons aussi que la calibration des freins mériterait d’être revue, puisque la transition entre le freinage régénératif et les plaquettes est difficile à moduler, rendant les arrêts en douceur plus difficiles.

De plus, mon véhicule d’essai semblait parfois continuer de freiner pendant quelques instants après que la pédale ait été relâchée lors des ralentissements suivis d’une accélération.

Dans l’ensemble, la conduite de la Hyundai Sonata Hybride 2026 ne s’attire pas de grandes critiques, mais pas de grandes accolades non plus, ce qui la rend un peu banale à piloter.

Bien sûr, on achète rarement une berline intermédiaire, hybride de surcroit, lorsqu’on veut une conduite endiablée, mais la Camry et l’Accord font mieux dans le domaine.

À surveiller

La Hyundai Sonata Hybride de génération actuelle est considérée plutôt fiable, mais sa réputation ne peut égaler celle de ses rivales. Alors que l’ancien modèle de Sonata était affligé de sérieux problèmes de moteur, le modèle lancé en 2020 utilise la nouvelle famille de moteurs Smartstream, qui semble avoir un bien meilleur bilan que celle qu’elle remplace. Ainsi, un coup d’œil sur les réseaux sociaux et les forums ne révèle pas de défauts majeurs et récurrents, mais plusieurs propriétaires se plaignent d’inconvénients comme des fuites de liquide de refroidissement et des pépins électroniques.

Seulement trois rappels sont recensés par Transport Canada pour la Sonata depuis 2020, dont seulement deux peuvent s’appliquer à la version hybride. Ces deux campagnes, portant sur le système de stationnement à distance et la commande de sortie d’urgence du coffre, n’affectent que la première année modèle de la génération actuelle. Puisque le troisième rappel ne concerne que les véhicules équipés du moteur turbocompressé de 1,6L, la version hybride n’est pas concernée.

Prix de la Hyundai Sonata Hybride 2026

S’il y a bien un endroit où la Hyundai Sonata Hybride 2026 domine sa catégorie, c’est au niveau de la valeur et du rapport prix/équipement.

En effet, si certains modèles Hyundai (comme le Palisade) sont désormais offerts à un prix comparable à leur principaux rivaux, la Sonata perpétue l’habitude de la marque d’en donner plus pour moins cher.

Cela signifie que malgré qu’elle soit offerte en une seule version bien équipée, la Sonata Hybride 2026 est moins dispendieuse que toutes ses rivales à l’exception de la Camry SE d’entrée de gamme, beaucoup moins généreuse.

Ainsi, la Sonata Hybride 2026 débute à 39 096 $ au Canada, et seules les couleurs de peinture sont disponible en option. Le gris pâle, le gris foncé et le noir sont facturés 250 $ alors que l’argent mat de mon modèle d’essai coûte 1 500$.

Cela explique un total de 40 595 $ pour le véhicule mis à ma disposition.

En comparaison, la Toyota Camry 2026 n’est disponible qu’avec une mécanique hybride et sa version de base est légèrement plus abordable que la Sonata, débutant à 37 956 $. À ce prix, toutefois, les acheteurs qui choisissent la Camry devront faire sans plusieurs équipements inclus de série dans la Sonata, tels que la sellerie en cuir, le toit panoramique, la mémorisation des réglages du conducteur, l’écran d’infodivertissement de 12,3 pouces, les sièges avant électriques et ventilés, ainsi que la clé intelligente.

Pour obtenir un équipement semblable chez Toyota, on doit sélectionner la Camry XLE AWD, qui débute à 48 607 $. Comme son nom l’indique, cette déclinaison de la Camry dispose d’un avantage non négligeable sur la Sonata Hybride : la traction intégrale.

Chez Honda, l’Accord Hybride débute avec la Sport-L, offerte à partir de 46 648 $. La dotation de cette berline est similaire à celle de la Sonata Hybride, à l’exception des sièges avant ventilés. De plus, le toit panoramique n’est offert sur aucune version de l’Accord.

Si la Sonata Hybride est une aubaine à l’achat, elle dépréciera plus rapidement que ses concurrentes. Néanmoins, il sera difficile de récupérer la différence de près de 10 000$ à la revente si l’on choisit la Camry.

Conclusion

La Hyundai Sonata Hybride 2026 est une berline intermédiaire compétente, économique et relativement abordable, mais ni sa conduite ne se démarque pas particulièrement et son design n’est pas tout à fait aussi élégant que celui de l’Accord et de la Camry. Ainsi, elle attire davantage par son rapport prix/équipement intéressant que par sa personnalité.

Modèle Hyundai Sonata Hybride Honda Accord Sport-L Hybride Toyota Camry XLE AWD Prix de départ (QC) 39 096 $ 46 671 $ 48 607 $ Motorisation 4 cylindre 2,0L + moteur électrique 4 cylindre 2,0L + 2 moteurs électriques 4 cylindre 2,5 L + moteur électrique Boîte de vitesses Auto. 6 rapports eCVT eCVT Puissance 192 ch 204 ch 225 ch Couple ND 247 lb-pi ND Consommation moyenne (RN Can) 5,0 L/100 km 5,3 L/100 km 5,0 L/100 km Espace à la tête (AV/AR) 975 mm / 950 mm 953 mm / 944 mm 953 mm / 955 mm Espace aux épaules (AV/AR) 1 471 mm / 1 425 mm 1 470 mm / 1 436 mm 1 466 mm / 1 415 mm Espace aux jambes (AV/AR) 1 171 mm / 884 mm 1 074 mm / 1 037 mm 1 070 mm / 965 mm Volume cargo 442 L 473 L 428 L