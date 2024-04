La Lucid Air Grand Touring 2024 conserve son record d’autonomie, gagne en puissance et en efficacité

Avancées technologiques et performances optimisées dans un contexte de concurrence accrue sur le marché

Conserve son autonomie record de 516 miles malgré les tests plus stricts de l’EPA, et ajoute un système de pompe à chaleur efficace.

Chargement 15 à 30 % plus rapide, conception améliorée du moteur et de la batterie pour des performances soutenues.

Prix à partir de 109 900 $ USD ; face à des concurrents qui n’ont pas une autonomie de plus de 400 miles selon l’EPA, l’objectif est d’augmenter la production.

Lucid a annoncé mercredi des mises à jour sur son modèle phare 2024 Air Grand Touring, améliorant l’autonomie, l’efficacité et les capacités de charge du VE.

La Air Grand Touring 2024 conserve son autonomie de 830 km (516 miles) estimée par l’EPA, la meilleure du secteur, malgré des procédures de test plus strictes récemment mises en place par les autorités de réglementation. Elle reste la voiture électrique à la plus grande autonomie vendu aux États-Unis.

Parmi les principales améliorations, citons l’adoption d’un système de pompe à chaleur issu du modèle Air Sapphire haute performance, qui permet de maintenir une autonomie optimale même dans des conditions de froid extrême. Lucid a également innové au niveau de la conception du moteur, de la chimie de la batterie et de la gestion thermique afin de réduire les pertes d’énergie et de maintenir les performances lors d’une conduite dynamique.

Une autre amélioration est une capacité de charge rapide en courant continu de 15 à 30 % plus rapide que celle du modèle 2023. Le préconditionnement automatique du bloc batterie en route vers les stations de charge permet à l’Air Grand Touring 2024 de se charger à son taux maximal dès qu’il est branché.

« L’Air Grand Touring a conservé son estimation d’autonomie de 516 miles, et ce malgré les tests plus stricts de l’EPA », a déclaré Peter Rawlinson, PDG et directeur technique de Lucid. « Plus important encore, il offre une autonomie et une efficacité accrues dans un éventail plus large de conditions quotidiennes et réelles. »

La gamme Lucid Air 2024 se compose de quatre modèles menés par le Grand Touring, dont le prix est fixé à 109 900 $ USD. Les versions Pure et Touring commencent à 69 900 $ USD et 77 900 $ USD, respectivement, avec jusqu’à 674 km (419 miles) et 661 km (411 miles) d’autonomie. Le modèle de performance limité Sapphire atteint le sommet de l’autonomie avec 687 km (427 miles).

Des concurrents comme Tesla, Mercedes-Benz, Porsche et d’autres ne proposent pas de véhicules électriques dépassant les 400 miles d’autonomie EPA. L’avantage de la Lucid lui a valu de nombreuses récompenses de la part de l’industrie, dont le titre de « Voiture de l’année 2022 » décerné par MotorTrend.

Il sera crucial pour Lucid de maintenir son avance substantielle en matière d’autonomie, car elle doit faire face à une concurrence de plus en plus forte dans le secteur des véhicules électriques de luxe. Des problèmes de production ont entravé les livraisons depuis son lancement, bien que l’entreprise ait l’intention d’augmenter considérablement sa production cette année.

Néanmoins, la capacité de Lucid à repousser les limites de l’autonomie et de l’efficacité de la conduite électrique lui confère un avantage indéniable sur le marché des véhicules électriques haut de gamme. Il reste à voir si cela se traduira par un succès commercial durable, car les préférences des consommateurs continuent d’évoluer.