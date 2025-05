Hyundai Ioniq 9 2026 vs Kia EV9 2026 : les VUS électriques à trois rangées de la Corée du Sud face à face

Basés sur la même plateforme, les Ioniq 9 et EV9 se distinguent par leur batterie, leur espace et leurs caractéristiques.

L’Ioniq 9 propose une batterie plus grosse, une autonomie supérieure et plus d’espace pour les bagages dans toutes les rangées.

L’EV9 mise sur une gamme de versions plus vaste, un espace de chargement à l’avant (frunk) et une garde au sol plus élevée pour les routes accidentées.

Les deux modèles sont bien équipés en technologies de sécurité et en recharge rapide, mais l’équipement varie selon la version.

Hyundai et Kia poursuivent leur offensive conjointe sur le marché des véhicules électriques, et les Ioniq 9 et EV9 2026 incarnent leur vision du VUS électrique à trois rangées. Bien qu’ils partagent la plateforme modulaire E-GMP et des systèmes de recharge similaires, leurs motorisations, aménagements intérieurs, dimensions et équipements les destinent à des clientèles différentes.

Groupes motopropulseurs et autonomie

L’Ioniq 9 sera offert en trois versions. Le modèle à propulsion développe 215 chevaux et 258 lb-pi, tandis que deux déclinaisons à rouage intégral proposent 303 chevaux/446 lb-pi et 422 chevaux/516 lb-pi respectivement. Tous utilisent une batterie de 110,3 kWh, avec une autonomie estimée à 540 km pour la version RWD et environ 500 km pour la version la plus puissante AWD.

Le Kia EV9 présente une gamme un peu plus complexe. La version Light RWD affiche 218 chevaux, 258 lb-pi et une batterie de 76,1 kWh pour une autonomie estimée à 370 km. Le modèle Long Range RWD reçoit une batterie de 99,8 kWh, une puissance réduite à 203 chevaux et une autonomie de 491 km. Les versions AWD (Land et GT-Line) offrent jusqu’à 379 chevaux et 516 lb-pi, avec des autonomies variant entre 451 et 455 km selon les options.

Les deux VUS peuvent être rechargés rapidement : 10 à 80 % en seulement 24 minutes avec une borne de 350 kW. La recharge sur une borne de niveau 2 (240V) prend environ 9 heures. Ils sont compatibles avec la norme nord-américaine de recharge (NACS), et disposent de systèmes de préchauffage de batterie.

Prix

Le Hyundai IONIQ 9 2026 débute à 59 999 $ au Canada pour la version Essential à propulsion (RWD). Les versions supérieures, Preferred à traction intégrale (AWD) et Preferred AWD+, sont toutes deux proposées à partir de 64 999 $, offrant respectivement 303 et 422 chevaux.

Pour un niveau de luxe accru et plus d’équipements, la version Preferred AWD avec l’ensemble Luxury est offerte à 76 499 $, tandis que la version haut de gamme AWD+ avec l’ensemble Ultimate Calligraphy atteint 81 499 $. Tous les modèles sont assujettis à des frais de transport et de préparation de 2 050 $.

Du côté de Kia, la version de base du EV9 2026, la Light RWD, est offerte à partir de 59 995 $. La version Wind RWD, mieux équipée, est vendue 62 995 $. La première version à deux moteurs et à traction intégrale, la Land, débute à 64 995 $. À partir de cette version, quelques ensembles d’options sont disponibles, dont le GT-Line qui fait grimper le prix à 79 495 $.

Une version GT du EV9, développant 501 chevaux, sera bientôt offerte. Le prix n’a pas encore été annoncé, mais on peut s’attendre à un prix de départ au-dessus de 85 000 $. Tous les modèles sont également assujettis à des frais de transport et de préparation de 2 150 $.

Dimensions extérieures

L’Ioniq 9 est légèrement plus grand, avec 5 060 mm de longueur, 1 980 mm de largeur et 1 790 mm de hauteur. Son empattement est de 3 130 mm, avec une garde au sol de 175 mm.

L’EV9 varie selon les versions : entre 5 010 et 5 015 mm de longueur, 1 980 mm de largeur et jusqu’à 1 780 mm de hauteur. Son empattement est un peu plus court à 3 100 mm, mais sa garde au sol peut atteindre 198 mm dans les versions AWD — un atout pour les conditions hivernales canadiennes.

Espace intérieur et de chargement

L’Ioniq 9 propose un volume pour les passagers d’environ 4 630 litres en configuration à 7 places. Le volume de chargement atteint 2 461 litres derrière la première rangée, 1 322 litres derrière la deuxième et 620 litres derrière la troisième.

L’EV9 est légèrement moins spacieux : environ 4 499 litres en version 7 places, et jusqu’à 4 538 litres en version 6 places. Le volume de chargement s’établit à 2 314 litres derrière la première rangée, 1 233 litres derrière la deuxième et 573 litres derrière la troisième. Il offre aussi un coffre avant (frunk) de 51 à 91 litres, selon la version.

Aménagements intérieurs

Les deux modèles sont proposés en configurations à six ou sept places, avec des banquettes ou des fauteuils capitaines à la deuxième rangée. Les versions haut de gamme de l’Ioniq 9 incluent des fauteuils capitaines électriques, ventilés et avec repose-jambes. Hyundai offre aussi du tissu antitache ou du similicuir H-Tex, deux écrans de 12,3 pouces, une pompe à chaleur et plusieurs ports USB-C.

L’EV9 propose des caractéristiques semblables, mais se démarque avec des fauteuils « VIP Relaxation » (GT-Line) munis d’appuie-têtes ailés et de repose-jambes électriques. Il ajoute aussi un rétroviseur numérique, un affichage tête haute et un éclairage d’ambiance. Les deux offrent un toit panoramique, la recharge sans fil et des systèmes audio haut de gamme en option.

Équipement de série et sécurité

L’équipement de sécurité est complet dès les versions de base : régulateur de vitesse adaptatif, assistance au maintien de voie, freinage d’urgence, surveillance des angles morts et assistance à la conduite sur autoroute.

On retrouve aussi un hayon électrique, des phares et des feux à DEL complet et Apple CarPlay/Android Auto sans fil. Selon les versions, les deux VUS peuvent recevoir un système audio premium, une caméra 360 degrés, un rétroviseur numérique et d’autres équipements haut de gamme.

Conclusion

Même s’ils sont mécaniquement proches, les Hyundai Ioniq 9 et Kia EV9 empruntent des chemins distincts. L’Ioniq 9 mise sur une plus grande autonomie, plus d’espace et un ensemble d’équipements plus homogène. L’EV9 se distingue par sa variété de versions, sa garde au sol plus généreuse, son coffre avant et ses sièges massants.

Pour les acheteurs canadiens, tout dépendra des priorités : l’efficacité et la simplicité du Ioniq 9 ou la polyvalence et les options du EV9. Et bien que leur style ne passe pas inaperçu, le Kia se veut un peu plus discret visuellement.

Hyundai Ioniq 9 2026 1 de 38