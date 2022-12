Premier essai de la Mercedes-AMG C 63 S E Performance 4MATIC+ 2024

La berline fait désormais confiance à un 4-cylindres turbo et un moteur électrique.

La C 63 développe une puissance de 671 chevaux et un couple maximal de 752 lb-pi.

L’autonomie électrique est limitée à 13 km… en Europe!

Malaga, Espagne – En temps normal, la mission d’ÉcoloAuto est d’aborder l’actualité automobile sous un angle un peu plus « vert » que le reste de cette industrie automobile qui nous fascine jour après jour. Mais pour une rare occasion, nous faisons une petite entorse au règlement en prenant soin de mettre à l’essai la toute nouvelle Mercedes-AMG C 63 S E Performance 4MATIC+ 2024. Pour plusieurs, le nom C 63 est associé aux services d’un bon vieux moteur V8 depuis les débuts de ce modèle haute performance il y a une quinzaine d’années déjà.

Mais alors, que fait une telle brute dans les pages d’un site web consacré aux véhicules écoénergétiques, me direz-vous? La réponse est bien simple : cette nouvelle C 63 a perdu son gros moteur en V au profit d’un « petit » 4-cylindres turbo de 2,0-litres de cylindrée, le plus puissant de la planète soit dit en passant avec 469 chevaux à lui seul! Mais, pour justifier la présence de cette berline allemande concoctée par la division AMG sur ÉcoloAuto, ça prend un minimum d’effort, ce que les ingénieurs affectés à ce projet ont réussi à accomplir avec cette nouvelle mouture du modèle.

Voyez-vous, l’appellation « E Performance » vend un peu la mèche sur cet effort d’électrification. La nouvelle C 63 est donc une authentique hybride rechargeable, elle qui fait aussi confiance à un deuxième moteur, électrique celui-là, logé sur l’essieu arrière, d’un petit bloc de batteries et même d’une autonomie en mode purement électrique, un élément qui sera abordé plus bas dans le texte.

L’électrification au service de la performance

Pour satisfaire les normes de plus en plus sévères en matière d’émissions, les sorciers d’AMG n’ont eu d’autre choix que de revoir leur bonne vieille formule. L’intégration du 4-cylindres turbo en position longitudinale était déjà un bon départ, mais de nos jours, ça prend un peu plus pour satisfaire à la fois l’amateur de sensations fortes et le consommateur qui recherche un véhicule un peu moins énergivore.

Voilà où entre en scène le deuxième moteur électrique d’une puissance de 201 chevaux et un couple de 236 lb-pi, ce dernier qui est alimenté par un bloc de batteries d’une capacité de 6,1 kWh. Résultat : lorsque les deux moteurs travaillent de concert, la puissance totale atteint 671 chevaux et un couple encore plus gargantuesque de 752 lb-pi. Voilà qui place la nouvelle C 63 bien au-delà des 503 chevaux de l’ancienne livrée C 63 S.

Toutefois, l’apport de ce système hybride rechargeable ne se limite pas seulement à plus de « pédale » sous le pied droit. L’hybridation de la C 63 permet aussi à la berline de rouler en mode électrique pur… sur une distance estimée à 13 km selon la méthode de calcul WLTP, une distance qui ne devrait pas dépasser les 10 km d’autonomie lorsque la voiture aura traversé nos frontières plus tard en 2023.

Il s’agit en effet d’une distance assez ridicule pour une voiture hybride rechargeable conventionnelle, tout type de carrosserie confondue. Mais, dans les faits, la C 63 S E Performance est davantage une bombe qui profite de l’électrification plutôt qu’une hybride rechargeable capable de parcourir le 0-100 km/h en un peu plus de 3 secondes.

D’ailleurs, il serait surprenant que les futurs propriétaires de cette berline de haut niveau rechargent leur bolide chaque soir après leur journée sur la route pour sauver une dizaine de kilomètres d’autonomie zéro émission le lendemain. Oui, cette distance sera utile pour les virées à l’épicerie… à condition que celle-ci ne soit pas trop loin, mais la mission première de cette C 63 se divise en deux : tout d’abord impressionner son conducteur par ses performances ahurissantes, mais aussi jouer le rôle de berline de luxe, car sous cette robe retravaillée par AMG, il y a aussi une Classe C confortable, bien insonorisée et richement assemblée.

Sur la route et en piste

Les organisateurs de ce lancement en sol espagnol avaient pris le temps de réserver la piste privée d’Ascari, l’endroit paradisiaque étant situé non loin de notre hôtel à Malaga, en Andalousie. Mais, pour s’y rendre, il fallait tout de même parcourir de jolies routes de campagnes au tracé sinueux, un exercice dans lequel la C 63 a excellé, et ce, malgré un poids important. L’ancienne livrée n’était pas un poids plume et c’est toujours le cas malgré le nombre réduit de cylindres sous le capot. C’est que, voyez-vous, tout le système hybride vient prendre la place de ce poids économisé à l’avant… avec moins d’émissions bien sûr!

Sur le tracé assez exigeant du circuit Ascari, la Classe C la plus explosive sur le marché a une fois de plus démontré son savoir-faire, en faisant travailler quelque peu votre humble serviteur. N’étant pas un pilote chevronné comme celui qui nous montrait la ligne de course idéale, Bernd Schneider pour ne pas le nommer, il a fallu que je travaille un peu plus fort pour suivre la cadence imposée en piste. Heureusement, dans les portions un peu plus lentes de la piste, la direction arrière s’est avérée une alliée de taille pour garder la voiture rivée au sol, idem pour les virages très serrés des routes environnantes.

La direction de la berline, sans être la plus chirurgicale de l’industrie, a démontré de belles choses pendant ces deux jours d’essai, tandis que le freinage s’est lui aussi montré très compétent sur la route. Au complexe d’Ascari cependant, j’ai pu ressentir de l’insuffisance au niveau de la pédale de frein après cinq ou six tours. Précisons toutefois que nous n’étions pas les premiers à soumettre la C63 à ce traitement punitif sur la piste.

Quant à la question de la mécanique, disons que même si certains puristes trouveront à redire sur le choix de motorisation, il faut l’avouer, la nouvelle approche est impressionnante à l’accélération, mais encore plus dans les reprises avec le mode « Boost », tandis que la sonorité en mode Sport ou Sport+ est assez gutturale pour séduire l’amateur de conduite. D’un point de vue personnel, j’ai bien aimé cette symphonie en quatre cylindres!

Le verdict

Après ce premier contact, il est permis de se demander si l’ancienne livrée à moteur V8 était une meilleure voiture que cette variante aidée par la propulsion électrique. Pour les puristes, rien ne pourra remplacer le grondement musclé d’un bon vieux moteur V8, mais pour les autres, la Mercedes-AMG C 63 S E Performance 4MATIC+ 2024 est une superbe suite à l’histoire de ce modèle, et ce, malgré une complexité inégalée au point de vue technique.