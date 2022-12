La nouvelle Mercedes-AMG S63 E Performance 2023 voit le jour

La nouvelle S63 reçoit une puissance de 791 chevaux et un couple encore plus impressionnant de 1 055 lb-pi de couple.

La grande berline est capable d’abattre le 0-100 km/h en 3,3 secondes.

Malheureusement, l’autonomie en mode électrique sera assez limitée avec une trentaine de kilomètres environ.

La nouvelle Mercedes-AMG S63 E Performance 2023 a été dévoilée en grande pompe en marge de notre premier essai de la nouvelle C63 S E Performance 2024, un essai qui sera bientôt publié dans ces pages.

Toutefois, même si cette nouvelle offensive profite toujours d’une grosse cylindrée sous son long capot, il y a une lueur d’espoir à bord de ce nouveau vaisseau amiral. En effet, la mention « E Performance » sur les ailes avant de la voiture vent un peu la mèche sur ce qui s’ajoute au moteur V8 biturbo de 4,0-litres, un moulin déjà bien connu des inconditionnels de la marque.

En fait, le « E Performance » pointe directement en direction de ce système hybride rechargeable que les ingénieurs d’AMG ont intégré à la grande dame de Stuttgart, une solution qui gonfle non seulement les performances, mais qui permet même une courte distance en mode purement électrique… pour les courtes virées en ville!

L’électricité à la rescousse

Même si le continent européen s’apprête à limiter l’accès à l’électricité dans les mois à venir – une conséquence de la guerre en Ukraine –, la nouvelle Mercedes-AMG S63 E Performance 4MATIC+ 2023 propose tout de même de greffer une dose d’électrification à son redoutable V8 gavé par une paire de turbocompresseurs. À lui seul, le bloc de 4,0-litres qui livre 603 chevaux et 664 lb-pi de couple. Les ingénieurs d’AMG ont implanté un second moteur, électrique celui-là, sur l’essieu arrière, ce dernier qui fournit 140 kW additionnels (ou 188 chevaux) et un couple de 236 lb-pi.

La nouvelle S63 développe plutôt une puissance totale de 791 chevaux et un couple de 1 055 lb-pi (!), des statistiques qui lui permettent de franchir le 0-100 km/h en 3,3 secondes seulement. Bien entendu, il faudra vérifier ce fait d’armes lorsque la voiture débarquera sur nos routes, mais en attendant ce plaisir coupable, il est même important d’ajouter que la nouvelle S63 est plus rapide en ligne droite que la nouvelle C63 AMG que nous avons pu mettre à l’épreuve à la fin novembre dans le sud de l’Espagne.

Pour alimenter le moteur électrique en énergie, un bloc de batteries au lithium-ion d’une capacité de 13,1 kWh a aussi été greffé à la berline pleine grandeur, la technologie de stockage qui a été optimisée et développée par nulle autre que l’écurie Mercedes-AMG Petronas F1. La batterie de 400 volts est constituée de 1 200 cellules qui doivent toutes être refroidies individuellement. En fait, pour fournir une puissance optimale, la batterie doit atteindre une température idéale, ce qui explique la raison d’être de ce liquide de refroidissement, sans quoi la durée de vie de cette batterie serait réduite.

La Classe S en mode électrique?

La présence de ce second moteur électrique à l’arrière garantit également un rouage intégral à la S63, ce dernier étant entièrement variable pour mieux répondre aux multiples situations de conduite. D’ailleurs, il faut aussi préciser que la S63 AMG peut profiter des quatre roues motrices dans toutes les situations, même lorsque le mode électrique est enclenché, le moteur électrique qui est connecté à l’essieu avant. Quant à la boîte de vitesses, le constructeur fait une fois de plus confiance à son unité automatique à neuf rapports, une composante qui se retrouve un peu partout au sein des véhicules de la marque.

Là où le bât blesse, c’est au chapitre de l’autonomie annoncée qui est de 33 km selon la méthode de calcul WLTP. On devrait donc être capable de réaliser une distance oscillant entre 25 et 30 km au maximum chez nous.

En plus de toute la quincaillerie embarquée sous le capot et sous la caisse, la nouvelle S63 promet d’être plus dynamique au chapitre de la conduite, et ce, grâce à de nouveaux supports à moteur actifs. Ces derniers ont la capacité de varier leur rigidité en s’adaptant à la situation de conduite du moment. Un ajustement ferme est optimal pour une conduite plus inspirée, tandis qu’une force moins rigide se montre bénéfique pour un confort accru. C’est la première fois que les ingénieurs de la marque font appel à cette technologie à bord d’un modèle de production et il y a fort à parier que ce ne sera pas la dernière.

En terrain connu

La plus récente berline haute performance de la marque allemande respecte en tous points les attributs physiques de la division AMG. Les inconditionnels savent très bien qu’il s’agit d’une version haute performance, mais pour les non-habitués, il ne s’agit que d’une grande berline de luxe. Il y a toutefois quelques détails qui sautent aux yeux comme l’immense grille de calandre Panamericana appliquée à tous les autres modèles AMG, mais également l’absence de l’étoile argentée sur le dessus du capot. En effet, les concepteurs ont préféré insérer cet immense écusson au centre du bouclier, plutôt que de ramener la grille dénudée et l’emblème en relief sur le capot. Il y a bien l’enseigne d’Affalterbach, mais l’ambiance n’est pas la même que par le passé. Le reste du museau est également habillé de l’arrangement habituel avec l’ensemble optionnel qui ajoute plusieurs pièces réalisées en fibre de carbone, mais aussi sur les rétroviseurs, les bas de caisse et même à l’arrière où le diffuseur a du mal à dissimuler les quatre pots d’échappement rectangulaires typiques.

Mercedes-AMG S63 E Performance 4MATIC+ 2023 Photo : Vincent AubéLa voiture dévoilée dans le cadre de cette présentation espagnole était habillée de ces superbes jantes de 21 pouces, mais les consommateurs intéressés auraient intérêt à considérer les jantes livrées d’office à un diamètre plus raisonnable de 20 pouces, ne serait-ce que pour profiter d’un confort accru. La voiture était également équipée des freins an carbone-céramique, une option coûteuse, mais pour stopper ce paquebot de 2,6 tonnes, il n’y a rien de mieux!

Les premiers exemplaires de cette version la plus pimentée de la gamme Classe S sont attendus avant la fin de 2023 en Amérique du Nord avec un prix qui franchira facilement le cap des 200 000 $ canadiens.