Porsche Macan 2023 : écolo ou pas ?

Le Porsche Macan 2023 se détaille à partir de 62 550 $, frais de transport inclus.

Excellent comportement routier, finition impeccable, toujours relativement abordable.

Places arrière étriquées, pas beaucoup d’espace cargo, pas d’espace de rangement à la console centrale.

Le Porsche Macan 2023 représente le modèle le plus abordable de la marque, et l’a été depuis son introduction sur le marché il y a maintenant neuf ans. Évidemment, on peut configurer un Macan coûtant plus de 120 000 $ sans trop d’efforts, puisque Porsche propose une liste exhaustive d’options de performance, d’apparence et d’équipement afin de s’assurer que chaque Macan construit puisse potentiellement être unique.

Sur ce dernier aspect, on peut le personnaliser davantage alors que le constructeur propose de peinturer ses véhicules de n’importe quelle couleur qu’on le désire, si nous sommes prêts à dépenser un peu plus, bien sûr. En fait, on doit dépenser beaucoup plus. Dans le cas du Macan, l’option de la couleur personnalisée coûte actuellement 13 050 $, nous permettant de choisir parmi 50 teintes au-delà de la palette régulière de couleurs. En choisissant cette option, on doit patienter trois mois supplémentaires pour que notre véhicule soit construit.

Si l’on désire encore plus de personnalisation, l’option de la couleur échantillonnée nous permet de choisir la teinte que l’on veut en apportant un échantillon chez le concessionnaire. La compagne prendra ensuite jusqu’à un an pour figurer s’il est possible de reproduire la couleur, et l’option coûte plus de 22 000 $ US. En ce qui concerne notre Porsche Macan T 2023 à l’essai, il arbore la peinture Speed Yellow, cette option représentant à elle seule environ 20 % du prix de base de la voiture.

Revenons à nos moutons. Le Porsche Macan 2023 est-il un véhicule écolo ?

Le Macan de base et le nouveau Macan T sont équipés d’un quatre cylindres turbo de 2,0 litres, produisant 261 chevaux et un couple de 295 livres-pied. Ce bloc est jumelé à une boîte automatique à huit rapports et à un rouage intégral, permettant des accélérations de 0 à 100 km/h en 6,2 secondes. La consommation ville/route/mixte se chiffre à 12,4 / 9,3 / 11,0 L/100 km, alors que l’essence super est évidemment requise. Lors de notre essai du Macan T chaussé de pneus d’hiver, nous avons observé une moyenne raisonnable de 10,6 L/100 km.

Le Macan S obtient un V6 biturbo de 2,9 litres produisant 375 chevaux ainsi qu’un couple de 383 livres-pied entre 1,850 et 5 000 tr/min. Cette motorisation permet des accélérations de 0 à 100 km/h en 4,6 secondes, mais sa consommation s’élève à 13,8 / 10,1 / 12,2 L/100 km. Quant au Macan GTS, il est pourvu de la même mécanique que la version S, mais poussée à 434 chevaux ainsi que 406 livres-pied entre 1 900 et 5 600 tr/min, allouant un 0-100 km/h en à peine 4,3 secondes. Dans ce cas-ci, la consommation se chiffre à 13,5 / 10,7 / 12,2 L/100 km.

Parlons un peu de la nouvelle variante Macan T, introduite au monde en février 2022 comme une machine plus abordable tout en mettant l’accent sur la tenue de route. En effet, cette version ne nous coupe peut-être pas le souffle lors des accélérations en ligne droite, mais incorpore les ingrédients essentiels pour rendre le trajet quotidien beaucoup plus engageant au chapitre du comportement routier.

Et soyons honnêtes — c’est logique. Les livrées S et GTS du Porsche Macan 2023 sont évidemment plus énergiques et plus rapides au décollage, atteignant également une vitesse de pointe de 259 et de 272 km/h, respectivement. Toutefois, en réalité, il est impossible d’exploiter ces prouesses sur les routes publiques. Entre-temps, les Macan et Macan T ne sont quand même pas des pieds de céleri, avec des performances intéressantes et une vitesse maximale de 232 km/h. C’est assez, pas vrai ?

Surtout, le Porsche Macan T 2023 est équipé de série du système Porsche Active Suspension Management (PASM), des embouts d’échappement sport et l’ensemble Sport Chrono, figurant tous en option sur le Macan de base. Une suspension pneumatique, abaissant le véhicule de 10 millimètres supplémentaires, le système Porsche Torque Vectoring Plus (ou PTV Plus) et l’échappement sport sont livrables.

On s’y attend, le Macan T colle au bitume comme des mouettes autour d’un McDonalds, affichant à la fois des réflexes d’une précision chirurgicale, un aplomb prévisible en négociant les courbes, et une sensation solide, bien plantée sur ses roues. Des attributs évidemment non essentiels pour se rendre au travail le matin, mais l’expérience au volant est assurément plus agréable.

Le Porsche Macan 2023 en livrée T peut être identifiée — à peine — par ses garnitures extérieures grises, s’étendant à la partie avant, aux coques de rétroviseurs, aux lames de bas de portes et à l’aileron arrière. Il propose aussi des roues de 20 pouces Macan S au fini Titane foncé, bien qu’elles aient été troquées pour des jantes de 20 pouces Macan Sport au fini Platine satiné sur notre véhicule à l’essai. Évidemment, les acheteurs peuvent plutôt opter pour une pléthore d’accents extérieurs assortis à la couleur de la carrosserie.

Dans l’habitacle, le Macan T n’est pas des plus luxueux, mais n’est pas dénudé non plus. Les sièges sont recouverts de cuir noir avec des dossiers en tissu rigide, ou ce que Porsche appelle Sport-Tex. On rehausse le tout avec des surpiqûres argentées, sur les sièges et aussi sur le volant multifonction GT. On peut toutefois remplacer cet agencement par une sellerie en cuir complet, avec le choix d’un parmi plusieurs teintes. La console centrale inclinée, avec son étalage de boutons haptiques, peut sembler complexe au début, peu intuitive même, mais l’on s’y habitue rapidement. Le réglage indépendant du ventilateur pour le conducteur et le passager sera apprécié, mais en revanche, on lamentera le manque de rangement sur la console pour vider nos poches.

Et comme toujours, l’habitacle de Macan est toujours petit, surtout pour les occupants aux places arrière qui devront composer avec peu de dégagement pour la tête et les jambes. L’espace de chargement est également précieux, le volume avec les dossiers arrière en s’avérant le pire du segment à 488 litres, bien qu’en rabattant la banquette, on obtient 1 503 litres, ce qui est un peu mieux. En parlant de capacités, le Macan peut remorquer jusqu’à 2 000 kilogrammes ou 4 409 livres avec le moteur de 2,0 litres, et jusqu’à 2 400 kg ou 5 291 livres avec le six cylindres.

En ce qui concerne la concurrence, on peut regarder du côté de l’Audi Q5 et Q5 Sportback avec leur moteur turbo de 2,0 litres et 261 chevaux (même bloc que dans le Macan) ainsi que les variantes SQ5 et SQ5 Sportback avec leur V6 turbo de 349 chevaux. Il y a les BMW X3 et X4 avec le choix d’un quatre cylindres turbo de 2,0 litres et 248 chevaux et un six cylindres turbo de 3,0 litres avec 382, ou bien les X3 M et X4 M avec leur six cylindres biturbo de 503 chevaux. Il y a l’Alfa Romeo Stelvio avec son quatre cylindres turbo de 2,0 litres et 280 chevaux, ou le V6 biturbo de 2,9 litres avec 505 chevaux de sa version Quadrifoglio. Il y a le Mercedes-Benz GLC 300 et GLC 300 Coupé avec leur quatre cylindres turbo de 2,0 litres et 255 chevaux, ou leur V6 biturbo de 3,0 litres et 385 chevaux en livrée AMG GLC 43. Enfin, incluons aussi le Jaguar F-PACE avec son choix d’un quatre cylindres turbo de 2,0 litres et 246 chevaux, son six cylindres turbo de 3,0 litres et 395 chevaux, ou son V8 suralimenté de 5,0 litres avec 542 chevaux en livrée SVR. Bref, rien de vraiment écolo dans ce groupe, quoique le BMW X3 soit toujours disponible en variante hybride rechargeable, ce que le Porsche Macan ne propose pas.

On doit constater que le Macan n’est pas très écolo lorsqu’il est muni de sa motorisation à six cylindres, mais avec son bloc turbo de 2,0 litres, on passe pour un consommateur sensible à la cause.

Et la beauté de la version T du Porsche Macan 2023, c’est que l’on obtient un excellent comportement routier à un prix somme toute raisonnable. La livrée de base se détaille à partir de 62 550 $, frais de transport compris, quoi que le configurateur de Porsche annonce aussi des frais de concessionnaire s’élevant à 2 750 $. Le Macan T ouvre la mise à 67 950 $, représentant un choix unique dans la catégorie des petits utilitaires de luxe à caractère sportif, proposant une motorisation de base, mais avec la suspension plus sportive. Ou, si l’on préfère, une version « touring », ce que d’ailleurs la version T signifie. Avec la peinture spéciale, la suspension pneumatique, l’échappement sport avec embouts noirs, les jupes de bas de caisse SportDesign, le système PTV Plus, les sièges arrière chauffants et les garnitures intérieures en fibre de carbone, notre véhicule à l’essai dépassait toutefois le cap de 90 000 $. Comme quoi il faut se retenir avec les options pour conserver un prix raisonnable.

En passant, un Porsche Macan 100 % électrique est en route, qui devrait être dévoilé au cours de la prochaine année en tant que modèle 2024. On s’attend à une motorisation de 603 chevaux avec un couple de 737 livres-pied, un rouage intégral et une direction à quatre roues. Le Macan EV serait vendu en parallèle avec le modèle actuel à essence, du moins pendant un certain temps.