Plus de détails à propos du Porsche Macan EV 2024 ont été dévoilés

Ces détails sont liés au châssis et à la suspension.

Le Macan EV sera équipé d’un essieu arrière directionnel pour la première fois.

Le confort et la performance devraient être améliorés par des amortisseurs à double valves.

Porsche travaille sur une version électrique du Macan qui n’a toujours pas été dévoilée bien qu’elle soit prévue pour l’année modèle 2024.

Cela n’a pas empêché l’entreprise de divulguer quelques détails techniques sur ce modèle à venir, cependant.

Comme la société a déjà annoncé la puissance ciblée pour ce modèle (603 chevaux et 737 lb-pi de couple), les nouveaux détails sont liés à d’autres systèmes, dans ce cas, le châssis et la configuration de la suspension.

Ces informations restent intéressantes car elles révèlent un certain nombre de changements qui seront apportés au Macan EV par rapport aux versions précédentes du plus petit multisegment de la marque.

En effet, nous savons désormais que le Porsche Macan EV 2024 sera équipé d’un système de roues arrière directrices, une première pour ce modèle.

Cette technologie semble connaître une résurgence avec l’arrivée de nouveaux VÉ qui ont été conçus dès le départ pour être alimentés par des moteurs électriques.

Porsche explique que dans le cas du Macan EV, ce système fera en sorte que les roues arrière braquent dans la direction opposée aux roues avant lorsque la vitesse est inférieure à 80 km/h afin d’améliorer la tenue de route et la maniabilité, réduisant ainsi le rayon de braquage d’un mètre.

À des vitesses plus élevées, les roues arrière seront orientées dans la même direction que les roues avant afin d’accroître la stabilité à haute vitesse lors des changements de voie et des courbes larges.

Porsche indique également que le Macan EV 2024 sera équipé d’une version révisée de sa suspension pneumatique adaptative qui comprendra des amortisseurs à deux soupapes qui devraient permettre une conduite plus confortable ou une tenue de route plus ferme, selon le mode de conduite sélectionné.

Cette suspension s’abaissera également automatiquement au-delà de certaines vitesses afin d’améliorer l’aérodynamisme du véhicule et ainsi gagner quelques kilomètres d’autonomie.

Le Porsche Macan EV 2024 bénéficiera également d’un léger biais arrière, avec 52% de son poids reposant sur l’essieu arrière.

À ce propos, cet essieu sera le point de montage de ce que Porsche appelle un « essieu arrière de performance » dans les niveaux de finition les plus puissants du VUS électrique.

Il s’agira en fait d’un second moteur électrique qui permettra de distribuer précisément le couple et la puissance à chaque roue arrière en toutes circonstances. Afin de pouvoir gérer ce couple et cette puissance, les roues arrière devront être nettement plus larges que les roues avant.

La suspension avant et le système de direction auraient également été modifiés afin d’offrir un meilleur niveau de performance et de contrôle.

Tous les détails concernant le Porsche Macan EV 2024 devraient être publiés plus tard cette année ou au début de 2024, à temps pour les débuts de ce modèle.