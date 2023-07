Porsche dévoile un centre de recharge ultramoderne

Porsche inaugure son premier centre de chargement près de Bingen am Rhein, en Allemagne, offrant une expérience de chargement durable et de qualité supérieure.

Porsche inaugure son premier centre de recharge, un site pilote près de Bingen am Rhein.

Le salon présente un design innovant et unique, offrant une ambiance confortable et des équipements haut de gamme.

Les processus de recharge s’appuient sur des sources d’énergie renouvelables certifiées.

Porsche fait un grand pas en avant en matière d’infrastructure d’électrification avec le lancement de son premier Porsche Charging Lounge, situé près de Bingen am Rhein en Allemagne. Dans le cadre de son ambitieux projet d’installation de stations de recharge rapide le long des principaux axes routiers d’Europe, Porsche entend offrir une expérience de recharge haut de gamme, à la hauteur de la réputation de la marque. Le nouveau Charging Lounge, qui fait office de site pilote, comprend six stations de recharge rapide à courant continu de 300 kW et quatre points de recharge à courant alternatif de 22 kW, destinés à tous les modèles électriques et hybrides rechargeables de Porsche.

Stratégiquement positionnée à proximité d’axes routiers très fréquentés, la station de recharge fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et assure une recharge rapide et efficace, répondant ainsi aux besoins des conducteurs de Porsche qui effectuent de longs trajets. Les chargeurs haute performance, développés par Alpitronic, spécialiste de l’électronique du Tyrol du Sud, offrent actuellement une puissance maximale de 300 kW, mais peuvent être améliorés à l’avenir pour atteindre des vitesses de charge de 400 kW par point de charge. Il est important de noter que les processus de charge s’appuient sur de l’énergie produite à partir de sources renouvelables certifiées, contribuant ainsi à l’engagement de Porsche en faveur de la mobilité durable.

Oliver Blume, Président du Directoire de Porsche AG, souligne l’ambitieux programme d’électrification de la marque, qui vise à ce que plus de 80 % des voitures livrées soient entièrement électriques d’ici 2030. La mise en place de salons de recharge Porsche exclusifs joue un rôle crucial dans la création d’un réseau de recharge rapide dense et performant, au service de cette mission d’électrification. Ces salons font partie du réseau IONITY et offrent des installations de recharge de pointe et sans obstacle.

Le salon de recharge du site pilote de Bingen se distingue par sa conception et donne un avant-goût des conceptions futures. Un toit mince et flottant relie les bornes de recharge au bâtiment, tandis que le vitrage du sol au plafond améliore la transition entre l’intérieur et l’extérieur. L’utilisation de couleurs vives et de bois clair crée une atmosphère accueillante pour les conducteurs pendant leur expérience de recharge.

Qui plus est, le premier Porsche Charging Lounge est équipé de dispositifs durables, notamment d’une pompe à chaleur qui fonctionne sans combustibles fossiles pour le chauffage et la climatisation. Un système photovoltaïque installé sur le toit contribue à l’alimentation électrique, de même qu’un système de gestion numérique du bâtiment qui optimise la consommation d’électricité. Des installations sanitaires modernes, une variété de rafraîchissements et une sélection d’équipements interactifs, tels qu’un miroir intelligent pour les séances d’entraînement et le contenu interactif de Porsche, améliorent le confort et la commodité de l’espace lounge.

Intégrés au service de recharge Porsche, les salons de recharge sont accessibles via le système de navigation, avec une facturation centralisée gérée par Porsche. Les détenteurs d’une carte d’identité Porsche peuvent accéder facilement aux bornes de recharge et à l’espace lounge. La reconnaissance automatique de la plaque d’immatriculation permet aux véhicules associés à une carte d’identité Porsche d’entrer en toute simplicité, tandis que les clients peuvent également utiliser une carte de recharge Porsche ou le code QR de l’application MyPorsche pour accéder à l’espace.

Alexander Pollich, Président du Conseil d’administration de Porsche Deutschland GmbH, souligne l’importance du Porsche Charging Lounge dans la création d’une expérience de recharge pratique pour les clients. L’introduction de ce nouveau format offre aux clients un point de contact tout au long de leur parcours vers l’électrification et établit une nouvelle norme pour les services de recharge haut de gamme. Porsche attend avec impatience les réactions des clients sur leurs expériences avec le Porsche Charging Lounge, tout en continuant à développer ce service de recharge innovant.