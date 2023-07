Concept Porsche 357 Speedster : un hommage à Goodwood et à l’histoire de la marque

La mission première de ce concept est de célébrer les 30 ans du Festival de la Vitesse de Goodwood.

La voiture repose sur la plateforme 718 GT4 e-Performance.

Est-ce que les futures 718 seront similaires aux prototypes 357?

Avec le Festival de la Vitesse de Goodwood en Angleterre, les dévoilements de voitures extravagantes se multiplient à vitesse grand V. Chez Porsche, le constructeur de Stuttgart veut bien entendu célébrer son héritage, mais aussi l’avenir de la marque. La présentation de ce concept 357 Speedster rend hommage au 30e anniversaire de la réunion annuelle, mais marque aussi la fin des festivités de l’anniversaire de la marque qui a justement été lancée il y a un avec le concept Porsche Vision 357.

La Porsche 357 Speedster est, à l’instar du prototype dévoilé il y a un an, entièrement électrique, la voiture qui repose sur la plateforme de la 718 GT4 e-Performance. Quant à l’inspiration, il est assez simple d’associer la dernière création de la marque avec l’une des premières, la mythique Porsche 356.

« La Porsche Vision 357 est un clin d’œil à la première ligne de modèles Porsche, la voiture de sport rêvée de Ferry Porsche. Et comme la 356 s’est imposée dans la mémoire collective de la marque à la fois comme cabriolet et comme coupé, la même logique s’applique au concept car : il ne peut y en avoir que deux […] Porsche Vision 357 Speedster incarne l’essence même de la marque. Le plaisir de conduire et la dynamique de conduite combinés à une forme extrêmement pure. Comme la Mission X que nous avons présentée il y a quelques semaines, ce modèle démontre que même avec des gènes de conception nouveaux, l’ADN de Porsche transparaît. », a indiqué Michael Mauer, Vice-président de Porsche Style.

Comme c’est très souvent le cas pour les voitures tatouées de l’écusson Speedster, le pare-brise de celle-ci a été raccourci, tandis que la portion recouverte de l’habitacle du côté droit se veut un clin d’œil aux voitures de sport à toit ouvert. Et comme ce Speedster met l’emphase sur le poste de pilotage – il n’y a qu’un seul siège et un seul appuie-tête après tout –, l’habitacle est d’une simplicité.

Il n’y a que le volant sport, un écran d’information qui « flotte » au-dessus de la planche de bord réalisée en fibre de carbone, tandis qu’à l’extérieur, les logos 75e anniversaire viennent complimenter cette carrosserie très classique avec sa couleur Gris Marbre et le Gris Grivelo métallisé. Notez aussi les éléments peints en Bleu Miami. Derrière, les feux de position sont carrément intégrés à la carrosserie, et ce grillage central de type longitudinal. Finalement, les jantes sont les mêmes que celles boulonnées au concept Vision 357 et l’effet rétro est tout à fait réussi.

Reste maintenant à savoir si les futures Porsche 718 à motorisation électrique reprendront le design de ces superbes concepts.