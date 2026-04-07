Porsche prépare le dévoilement d’une nouvelle 911 destinée aux passionnés de conduite

Porsche diffusera en direct l’introduction d’une nouvelle variante non identifiée de la 911 le 14 avril

Porsche dévoilera une nouvelle variante de la 911 lors d’une diffusion en direct le 14 avril 2026.

La marque positionne ce modèle autour du plaisir de conduite et de l’attrait auprès des passionnés.

Porsche n’a pas confirmé la variante, les caractéristiques ni les détails entourant les marchés de lancement.

Porsche dévoilera une nouvelle variante de la 911 le 14 avril 2026, dans le cadre d’une première mondiale numérique. Selon les très rares informations fournies, ce modèle est positionné autour de l’engagement au volant plutôt que des chiffres purs.

Le constructeur a indiqué que le dévoilement commencera à 16 h, heure d’Europe centrale, et qu’il sera diffusé sur YouTube ainsi que dans le Porsche Newsroom. La présentation prendra la forme d’un film divertissant plutôt que d’un lancement statique conventionnel.Porsche décrit la voiture à venir comme une voiture de sport « particulièrement amusante » et en a présenté le lancement sous l’angle du « pur plaisir de conduire », une formulation qui met l’accent sur l’expérience au volant.

Ce choix de mots est important, car le déroulement habituel des lancements de la 911 chez Porsche est généralement facile à suivre. Les modèles Carrera de base (S, 4S, T) arrivent habituellement d’abord, suivis des versions porte-étendard comme les Turbo et GT3 (Touring, RS), tandis que les versions de niche et orientées vers les passionnés apparaissent plus tard dans le cycle. La génération actuelle 992.2 couvre déjà toutes les configurations typiques, y compris la Targa et la Carrera GTS hybride.

Ainsi, cette nouvelle image aguiche soulève des questions quant à ce qu’il reste à ajouter. L’image de prévisualisation assombrie semble montrer une voiture sans grand aileron arrière, tandis que certains observateurs ont relevé ce qui semble être des ouïes sur le capot avant rappelant des indices stylistiques de la famille GT3.

Porsche n’a pas encore identifié le modèle ni fourni de détails, ce qui laisse place à plusieurs théories, dont aucune n’a été confirmée par le constructeur. Une possibilité, selon le choix de mots de Porsche, serait une déclinaison plus pure à boîte manuelle destinée aux véritables passionnés de conduite qui privilégient l’interaction au rendement maximal.

Une autre hypothèse serait une nouvelle interprétation de type Touring, potentiellement basée sur la Turbo. Le traitement extérieur manifestement retenu écarte complètement toute idée d’une déclinaison GT2. Certains pensent que Porsche pourrait profiter de ce dévoilement pour présenter une variante décapotable d’un modèle déjà destiné aux passionnés, mais cela semble aussi peu probable.

Pour le plaisir, voici notre hypothèse : il s’agit du retour de la 912. Si vous vous en souvenez, offerte du milieu à la fin des années 1960, la 912 constituait la version la plus de base de la 911. On peut imaginer une 912 basée sur la Carrera, mais équipée du moteur 4 cylindres turbocompressé de 2,5 L de la 718 Cayman S (la 912 avait un 4 cylindres). On blague presque…

Pour l’instant, Porsche ne propose qu’un teaser et une heure de diffusion. L’identité complète de cette nouvelle 911 sera dévoilée le 14 avril.