Peintures personnalisées Porsche : exclusivité colorée

La palette de peintures personnalisées de Porsche propose jusqu’à 120 couleurs.

Les acheteurs peuvent choisir n’importe quelle couleur grâce au programme Paint to Sample Plus.

Les prix varient de 15 000 $ à 49 510 $ au Canada.

Qui veut vraiment une voiture qui ressemble à toutes les autres sur un coin de rue? Outre des criminels, peut-être, personne. C’est pourquoi des constructeurs automobiles, surtout les marques de luxe, offrent une sélection grandissante d’options et d’accessoires pour personnaliser notre véhicule, y compris des couleurs de carrosserie. Depuis des décennies, Porsche propose une palette de peintures spéciales, le programme actuel s’appellant Paint to Sample.

L’idée est simple : facturer une somme supplémentaire pour une couleur de peinture ne faisant pas partie de la palette régulière que l’on retrouverait normalement chez le concessionnaire. La sélection régulière inclut des couleurs solides ou métallisées, d’autres teintes métallisées moyennant un petit supplément, et des couleurs spéciales coûtant quelques milliers de dollars de plus. Le programme de peintures personnalisées Paint to Sample propose une sélection beaucoup plus grande, et le coût de ces peintures garantit un certain niveau d’exclusivité.

Au Canada, obtenir une couleur figurant dans la palette Paint to Sample coûte 15 000 $ sur les Porsche Panamera, Porsche Cayenne, Porsche Taycan et Porsche Macan, ainsi qu’entre 15 000 $ et 23 920 $ sur les Porsche 911, selon la déclinaison choisie. Le programme est actuellement indisponible sur la Porsche 718 Cayman et Boxster, alors que le constructeur possède suffisamment de commandes de peintures personnalisées à remplir pour l’instant.

Lorsqu’un client commande une teinte Paint to Sample, il ou elle doit attendre jusqu’à trois mois supplémentaires pour l’assemblage du véhicule, alors que des peintures spéciales nécessitent plus de temps de préparation à l’usine – expliquant une partie du coût additionnel. Voici une liste de la sélection de couleurs solides, métallisées et spéciales de chaque modèle, ainsi que le nombre de couleurs disponibles dans le programme Paint to Sample.

Modèles Couleurs sans

frais Couleurs

métallisées

contre

supplément Couleurs

spéciales

contre

supplément Couleurs Paint to Sample Tarifs Paint to Sample Tarifs Paint to Sample Plus 911 Carrera/4/S/4S/GTS/

4 GTS 4 5 6 118 15 000 $ 34 250 $ 911 Carrera T 4 3 5 118 15 000 $ – 911 Carrera Targa 4/4S/

4 GTS 4 5 6 118 15 000 $ 34 250 $ 911 Edition 50

Years Porsche Design 1 1 0 0 – – 911 Turbo/

Turbo S 4 5 6 118 16 830 $ 42 420 $ 911 GT3/GT3

avec ensemble Touring 4 4 4 118 16 830 $ 42 420 $ 911 GT3 RS 4 0 4 120 23 920 $ 49 510 $ 911 Sport

Classic 1 3 0 114 – – 911 Dakar 2 2 3 118 16 830 $ 42 420 $

Comme on peut le constater, la 911 est le modèle proposant le plus nombre de peintures personnalisées, ou jusqu’à 120 teintes Paint to Sample. La Taycan est également disponible avec une grande sélection de 116 couleurs Paint to Sample. Entre-temps, les Panamera et Macan offrent un choix de 59 teintes PTS, alors que le tout nouveau Cayenne 2024 obtient une palette de 52 teintes.

Modèles Couleurs sans frais Couleurs métallisées contre suppl. Couleurs spéciales contre suppl. Couleurs Paint to Sample Tarifs Paint to Sample Tarifs Paint to Sample Plus Taycan/4S 2 8 4 116 15 000 $ 34 250 $ Panamera 2 10 3 59 15 000 $ – Macan 2 7 2 59 15 000 $ – Macan T/Macan S 2 7 2 59 15 000 $ – Macan GTS 2 7 3 59 15 000 $ – Cayenne 2 6 4 52 15 000 $ – Cayenne Turbo GT 2 4 2 52 15 000 $ –

Le programme Paint to Sample Plus est encore plus exclusif, et drôlement plus cher. Les clients peuvent choisir n’importe quelle couleur qu’ils veulent, que le constructeur échantillonnera pour ensuite envoyer à la maison-mère afin d’évaluer la faisabilité de ladite teinte. On peut échantillonner n’importe quel objet, que ce soit notre vernis à ongles favori, un morceau de linge ou notre tondeuse, peu importe.

Une fois la couleur désirée échantillonnée, les experts en peinture chez Porsche créent la formule, s’assurant qu’elle correspond à la teinte sous diverses sources de lumière, et qu’elle peut être appliquée à divers composants de la carrosserie du véhicule. La peinture est par la suite appliquée sur une carrosserie d’essai, et si la couleur ne peut être reproduite en respectant les standards de qualité habituels de la marque, Porsche assumera les coûts reliés à la faisabilité. Les acheteurs choisissant l’option Paint to Sample Plus doivent toutefois s’armer de patience, alors que le processus s’échelonne sur plusieurs mois. Le coût? Entre 34 250 $ et 49 510 $ pour les clients canadiens.

« Lorsqu’on s’achète une Porsche, ce n’est pas juste une voiture… c’est la réalisation d’un rêve, » souligne Boris Apenbrink, directeur de Porsche Exclusive Manufaktur Vehicles. « Les gens ont des besoins très spécifiques en ce qui concerne l’apparence de leur voiture de rêve. On repousse donc les limites de ce qui est possible. »

Est-ce beaucoup de sous pour une couche de peinture? Assurément. Cependant, l’exclusivité associée à la sélection d’une teinte rare peut mener à un véhicule profitant d’une valeur marchande très élevée au fil du temps. Qu’est-ce qui arrive dans le cas d’un accident ou d’un accrochage? Les centres de carrosserie chez Porsche recevront le code de couleur exact afin de reproduire la teinte et peinturer les panneaux de carrosserie de la voiture endommagée, comme quand elle avait quitté l’usine d’assemblage.

Selon le directeur des relations publiques chez Porsche Canada, Patrick Saint-Pierre, 1,2 % des clients de la marque au pays a choisi une teinte de carrosserie Paint to Sample ou Paint to Sample Plus pour leur modèle 2023. Notamment, le Porsche Macan T 2023 que nous avons essayé plus tôt cette année était peinte en Speed Yellow, faisant partie de la palette Paint to Sample.

En somme, si les teintes de série ou métallisées nous semblent peu intéressantes, on peut certainement opter pour une couleur plus éclatante pour notre véhicule Porsche, alors que la palette Paint to Sample comprend des verts déjantés, des bleus et violets profonds, quelques oranges et rouges audacieux ainsi que des tons de gris et des pastels plus traditionnels. Quelle couleur choisiriez-vous?

Porsche Taycan 2023 - peintures personnalisées Paint to Sample 1 of 130

Porsche 911 GT3 RS 2023 - Peintures personnalisées Paint to Sample 1 of 126