Polestar s’associe à SK On pour l’approvisionnement en batteries avancées

Polestar sécurise un accord d’approvisionnement stratégique avec SK On pour des cellules de batteries hautes performances pour la Polestar 5 à venir.

Polestar choisit SK On pour leur technologie de pointe de cellules de batteries à haute teneur en nickel afin d’alimenter la Polestar 5, le prochain GT électrique à 4 portes du fabricant.

Le partenariat représente une expansion de la relation existante suivant un protocole d’entente initial et un investissement de SK On dans Polestar.

Polestar a officiellement annoncé un accord avec SK On, un fabricant de batteries sud-coréen, pour acquérir des modules de cellules de batteries pour son modèle Polestar 5 très attendu. L’accord marque une étape importante dans la collaboration entre les deux entreprises, positionnant les cellules de batteries avancées de SK On—caractérisées par leur haute densité énergétique et leur format long de 56 cm—comme un composant clé du groupe motopropulseur électrique de la Polestar 5.

Cette technologie de batterie fournira selon Polestar des performances robustes, des capacités de charge rapide et une consommation d’énergie efficace, qui sont cruciales pour l’autonomie et la puissance du véhicule.

Thomas Ingenlath, PDG de Polestar, a reconnu la relation fructueuse avec SK On, soulignant l’intégration des batteries à haute capacité comme essentielle pour atteindre les normes de performance du modèle de type GT. Du point de vue de SK On, le PDG Jee Dong-seob a exprimé son enthousiasme quant à renforcer leur partenariat avec Polestar par ce partenariat, laissant entrevoir de futures collaborations et opportunités.

La Polestar 5 est en développement actif, suivant la lignée du véhicule concept Polestar Precept. Son parcours du concept à la réalité est documenté dans une série YouTube, offrant un aperçu de l’évolution du véhicule. La production de la Polestar 5 est prévue pour débuter en 2025.

SK On, issu de la division batterie de SK Innovation, est rapidement devenu un acteur majeur dans le secteur des batteries pour VÉ. En mettant l’accent sur des solutions d’énergie propre, l’entreprise a établi une empreinte mondiale significative avec des opérations s’étendant sur plusieurs continents, reflétant son engagement envers l’innovation et la qualité dans l’industrie des véhicules électriques. Le partenariat avec Polestar renforce davantage la position de SK On comme un acteur clé dans l’espace des VÉ.