Plus de Polestar « BST » avec la volonté d’affronter RS, M et AMG

Avec BST (Beast), Polestar veut se lancer à la conquête des grandes divisions de haute performance, au même titre qu’elle a déjà été la division de performance de Volvo. Cette fois, on mise évidemment uniquement sur l’électrification.

Polestar a déjà produit des éditions limitées BST sur la 2

Avec la future 2, BST visera notamment la BMW i3 M

Le concept Polestar 6 a déjà eu le traitement BST

La semaine dernière Polestar a dévoilé sa feuille de route pour les prochaines années avec la future 2, la 4 en familiale, le 7 et la puissante berline 5. Toutefois, ce n’est pas tout. La publication Auto Express était présente et est en mesure de confirmer que Polestar travaille activement au développement de sa division haute performance BST.

« La bête »

BST tient pour Beast et ne visera rien d’autre que les divisions de performances telles que RS chez Audi, M chez BMW, F chez Lexus et AMG chez Mercedes-Benz. Cette lancée se fera évidemment en tout électrique et la première voiture que l’on pourrait rencontrer sur le chemin de cette aventure est une édition spéciale de la nouvelle berline 5. Dans son cas, on visera la Porsche Taycan dans ses versions Turbo.

Les deux BST de 2023, les 270 et 230, auront une succession avec la nouvelle génération de la 2 qui est attendue en cours d’année 2026. Dans son cas, c’est la future BMW i3 M développée sur la plate-forme Neue Klasse qui sera la première compétitrice en attendant les entrées de Mercedes-Benz avec la Classe C électrique et la prochaine génération de Lexus IS qui a toutes les chances d’être exclusivement électrique.

La suite pour le concept 6 BST

Évidemment, il y a bien le roadster 6 qui est sur la liste des produits en développement, mais on apprend que son lancement est retardé à 2029, plus de 7 ans après les premiers tours de roues publiques en Californie du Concept O2 en 2022. Sur sa suite, le concept 6 BST 2024, on obtient une bonne idée de quel traitement Polestar sera capable une fois la production lancée.

Un nouveau pilier pour Polestar

Polestar va se concentrer sur la performance comme étant un autre pilier de la marque après le design et la durabilité. Le chef exécutif de Polestar Maichael Loscheller l’a confirmé la semaine dernière tel que le rapport Auto Express : « En ce qui concerne la façon dont nous continuerons à offrir des performances avec nos futurs modèles, je pense que nous allons offrir une approche plus cohérente en termes de voitures performantes, en termes de spécifications. Nous voulons mettre un peu plus l’accent sur la performance, car c’est là que nous pouvons faire encore mieux à l’avenir, sur le plan de la piste, de l’accélération, mais aussi en termes d’être supérieur aux autres. »