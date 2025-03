Comparatif : Cadillac Escalade IQ 2025 vs. Mercedes EQS SUV vs. Rivian R1S – Le combat des titans électriques

Analyse du design luxueux, des technologies innovantes et des performances de ces VUS électriques d’exception.

Le Cadillac Escalade IQ impressionne par son autonomie inégalée, son intérieur somptueux et sa prestance dominante parmi les VUS électriques.

Le Mercedes EQS SUV allie design élégant, technologies avancées et confort absolu pour une expérience de luxe raffiné.

Le Rivian R1S se distingue par ses performances robustes, sa polyvalence hors route et son style aventurier dans un marché électrique en pleine évolution.

San Francisco, Californie – Le Cadillac Escalade IQ 2025 marque une étape cruciale dans la transition électrique du géant américain. Autrefois synonyme de V8 tonitruants et de chrome clinquant, l’Escalade embrasse désormais une motorisation 100 % électrique, sans renier son ADN de prestige et de puissance. Mais face à des concurrents de taille comme le Mercedes EQS SUV et le Rivian R1S, Cadillac parvient-il à préserver son aura de roi des SUV de luxe ?

Design : Trois visions du luxe électrique

Escalade IQ – L’opulence à l’américaine

L’Escalade IQ conserve son allure imposante avec une silhouette massive et un design plus aérodynamique que son prédécesseur (-15 % de traînée). Ses jantes de 24 pouces, son immense calandre illuminée et son éclairage signature à DEL confirment son statut d’icône. Il partage sa plateforme Ultium avec le Hummer EV, ce qui lui confère une posture résolument musclée.

Mercedes EQS SUV – L’élégance allemande

De son côté, le Mercedes EQS SUV joue la carte de la fluidité et du raffinement. Son design élancé, marqué par des surfaces lisses et une calandre intégrée, maximise l’aérodynamisme. Plus compact que l’Escalade, il mise sur un luxe feutré plutôt que sur la démonstration de force.

Rivian R1S – L’explorateur chic

Enfin, le Rivian R1S se positionne comme l’outsider aventurier. Avec un design plus robuste et fonctionnel, il privilégie l’aspect utilitaire avec une garde au sol ajustable et une silhouette plus compacte mais costaude.

Avantage Escalade IQ pour sa prestance inégalée, même si l’EQS impressionne par son aérodynamisme et que le R1S joue la carte de l’exploration.

Intérieur et technologie : Trois philosophies du grand luxe

Escalade IQ – L’expérience jet privé

L’intérieur de l’Escalade IQ frôle l’extravagance avec un écran DEL incurvé de 55 pouces, la plateforme Snapdragon 12 Cockpit, et un système audio AKG Studio Reference à 40 haut-parleurs. Les sièges massants, les tables escamotables et l’ambiance lumineuse à 126 couleurs transforment l’habitacle en salon roulant. L’espace est généreux, bien que la troisième rangée perde un peu en habitabilité. Un problème qui sera résolu avec la version IQL ( pour 2026) qui ajoute 5 pouces à la longueur totale.

Mercedes EQS SUV – Le grand écran à l’honneur

Chez Mercedes, l’Hyperscreen trône sur le tableau de bord. Cet écran tactile gigantesque regroupe toutes les commandes dans un univers numérique sophistiqué. Le confort est impérial, et les matériaux respirent la noblesse. L’espace arrière est plus généreux qu’à bord de l’Escalade, bien que légèrement moins spectaculaire en termes de présentation.

Rivian R1S – Un luxe plus pragmatique

L’approche de Rivian est plus minimaliste, avec un écran tactile de 15 pouces et un design épuré. L’accent est mis sur la modularité avec des sièges rabattables et un intérieur pensé pour l’aventure. Son habitacle est moins clinquant, mais l’ergonomie est exemplaire.

Avantage Escalade IQ pour son immersion technologique et son ambiance spectaculaire.

Performances et autonomie : Le muscle électrique

Escalade IQ – Le monstre silencieux

Sous le capot (virtuel), l’Escalade IQ exploite deux moteurs électriques délivrant 750 ch et 785 lb-pi de couple en mode Velocity Max ( 680 ch et 615 lb-pi de couple en mode régulier). Le 0 à 100 km/h est expédié en 4,7 secondes, impressionnant pour un mastodonte de 4 tonnes. La batterie de 205 kWh sur une architecture de 800 volts lui confère une autonomie annoncée de 740 km, avec une recharge rapide permettant de récupérer 160 km en 10 minutes sur une borne de 350 kW.

Mercedes EQS SUV – L’équilibre performance/efficience

Le Mercedes EQS SUV propose jusqu’à 536 ch et 633 lb-pi de couple dans sa version 580 4MATIC, avec un 0 à 100 km/h en 4,5 secondes. Son autonomie maximale atteint 613 km, grâce à une gestion énergétique optimisée.

Rivian R1S – L’explorateur tout-terrain

Le Rivian R1S pousse la puissance encore plus loin avec une version Quad-Motor développant 835 ch et un couple monstrueux de 908 lb-pi. Son 0 à 100 km/h s’effectue en 3,5 secondes. Son autonomie varie entre 500 et 550 km, selon la configuration.

Avantage Escalade IQ pour son autonomie exceptionnelle, mais le Rivian est imbattable en performance pure.

Conduite et confort : De la limousine au tank urbain

Escalade IQ – Un yacht sur roues

Grâce à la suspension pneumatique adaptative, aux roues arrière directrices et au Magnetic Ride Control 4.0, l’Escalade IQ se montre étonnamment maniable malgré son gabarit. Son rayon de braquage de 12 mètres est à peine plus long qu’une Toyota Corolla. Le mode Super Cruise en fait le VUS le plus autonome du lot, rendant les longs trajets ultra-relaxants. Le mode Tour ou normal laisse un certain flou dans la direction qui manque de ressenti. Nous avons passé la journée en mode Sport qui est de loin le plus intéressant. Si vous êtes en ville le mode tour devient la norme car la direction moins dure est plus facile à vivre à bas régime. Le mode de conduite « One-Pedal Driving » optimise la récupération d’énergie et rend la conduite plus intuitive. Le plus étonnant dans la conduite est de constater que la taille démesurée disparaît complètement une fois que vous prenez le volant. Vous revenez à la réalité seulement au moment de faire un stationnement en parallèle.

Mercedes EQS SUV – Un tapis volant électrique

L’EQS SUV privilégie le confort ultime, avec une suspension qui efface littéralement les imperfections de la route. Son silence de roulement est impressionnant, et la direction aux quatre roues lui confère une agilité surprenante.

Rivian R1S – Le baroudeur raffiné

Le Rivian R1S mise sur sa suspension air adjustable et son comportement tout-terrain exceptionnel. Il n’a pas la douceur d’un Escalade ou d’un EQS sur autoroute, mais il se montre plus polyvalent hors des sentiers battus.

Avantage Mercedes EQS SUV pour son confort absolu, bien que l’Escalade IQ brille par son aisance en conduite semi-autonome.

Quel VUS électrique choisir ?

Modèle Puissance Autonomie 0-100 km/h Prix de base Cadillac Escalade IQ 750 ch 740 km 4,7 s 159 999 $ Mercedes EQS SUV 580 536 ch 613 km 4,5 s 141 500 $ Rivian R1S Quad-Motor 835 ch 500-550 km 3,5 s 124 500 $

Le verdict

Escalade IQ : Pour les amateurs de luxe opulent et d’autonomie en format lit king.

Mercedes EQS SUV : Pour ceux qui privilégient le confort et la technologie raffinée.

Rivian R1S : Pour les aventuriers qui recherchent puissance et polyvalence.

Le Cadillac Escalade IQ 2025 sort gagnant en matière de prestige et d’autonomie, mais ses rivaux offrent des alternatives sérieuses.

Forces

Autonomie impressionnante de 740 km

Intérieur ultra-technologique et luxueux

Maniabilité étonnante pour un VUS de cette taille

Capacité de remorquage de 8 000 lb

Design distinctif et présence imposante

Faiblesses