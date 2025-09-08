Polestar dévoile la version de production de la berline électrique de Grand Tourisme Polestar 5

Le design de la Polestar 5 suit de près celui du concept Precept dévoilé en 2020.

Le modèle de production est construit sur une plateforme en aluminium collé dont la rigidité rivalise avec celle des supercars biplaces.

La Polestar 5 dispose d’une architecture de batterie de 800 volts et offre jusqu’à 884 chevaux et 749 lb-pi de couple.

Cinq ans après avoir dévoilé le concept Precept, Polestar lance sa version de production sous la forme de la Polestar 5, une grande routière (« grand tourer ») électrique.

Sans surprise, la Polestar 5 reste très fidèle au concept en matière de design, adoptant une forme moderne, élégante et aérodynamique qui exprime ses attributs de performance.

Tout comme la Polestar 4, la 5 se passe de lunette arrière. Celle-ci est remplacée par un panneau couleur carrosserie qui relie les feux arrière à la base de l’imposant toit en verre, qui mesure plus de 6 pieds de long par 4 pieds de large.

La fonctionnalité de la lunette arrière est entièrement remplacée par un rétroviseur numérique, qui affiche une image en direct provenant de l’une des nombreuses caméras placées tout autour de la voiture.

Parmi les autres éléments extérieurs notables, on retrouve des phares à double lame rappelant ceux des Polestar 3 et 4, ainsi qu’une partie avant basse et des moulures latérales inférieures noires qui réduisent visuellement la hauteur de la voiture.

Un arrière de type Kamm, des vitres latérales affleurantes et des poignées de porte rétractables se combinent pour aider à réduire le coefficient de traînée de la voiture à seulement 0,24 pour la variante d’entrée de gamme à double moteur. La plus puissante Polestar 5 Performance est moins aérodynamique, mais nous n’avons pas de données précises à ce sujet.

L’intérieur reste également très proche du prototype, les principales différences étant les sièges et le toit en verre, qui semblent tous deux un peu plus robustes sur le modèle de production.

Cela signifie que la Polestar 5 est dotée d’un grand écran central vertical flottant de 14,5 pouces, complété par un petit écran horizontal sur la colonne de direction pour les informations liées à la conduite. Un bouton de volume entre les sièges avant, les commandes de vitres, le levier de vitesses et la manette des clignotants semblent être les seules commandes physiques à la disposition du conducteur.

Polestar décrit la 5 comme un véhicule 4+1, ce qui signifie qu’elle peut transporter occasionnellement cinq personnes, mais qu’elle est conçue pour 4 adultes. Les commandes pour les sièges arrière chauffants, ventilés et massants, ainsi que pour le système de climatisation à quatre zones, sont placées sur l’accoudoir central arrière.

Ces sièges arrière peuvent également être inclinés individuellement pour plus de confort, à l’instar des sièges baquets avant conçus en collaboration avec Recaro. Polestar affirme que la position de conduite est délibérément inclinée pour accentuer les performances de la voiture.

La sellerie de série est en micro-tech Charbon, mais un cuir Nappa Bridge of Weir produit sans cruauté animale est également disponible.

Comme dans les autres modèles de la marque, les matériaux recyclés jouent un rôle important dans la Polestar 5. Le plus notable est l’alternative à la fibre de carbone à base de lin qui orne le dos des sièges avant. Du PET recyclé est utilisé pour le ciel de toit, tandis que les tapis sont fabriqués en Econyl, un matériau créé à partir de vieux filets de pêche.

Comme tous les modèles de la marque, la Polestar 5 s’appuie sur un système d’infodivertissement Android Automotive qui a été spécifiquement configuré par le constructeur, avec quatre tuiles personnalisables sur la page d’accueil.

Un système audio Bowers & Wilkins à 21 haut-parleurs est disponible, et une barre de son est placée derrière la tête des occupants arrière, là où se trouverait normalement la lunette.

Bien sûr, la performance est un aspect clé de la Polestar 5, qui est disponible en deux versions.

La variante standard à Dual Motor développe 748 chevaux et 599 lb-pi de couple, tandis que la variante Performance atteint 884 chevaux et 749 lb-pi de couple. Dans les deux cas, le moteur arrière est une unité qui a été développée à l’interne.

Cela permet un sprint de 0 à 100 km/h en seulement 3,9 secondes et 3,2 secondes respectivement, des temps similaires à ceux de la Porsche Taycan GTS.

Comme la Taycan, la Polestar 5 bénéficie également d’une architecture de batterie à 800 volts, une première pour le constructeur suédois. Cela permet des vitesses de recharge allant jusqu’à 350 kW, faisant passer la batterie de 112 kWh de 10 à 80 % de charge en aussi peu que 22 minutes.

Pour garantir que la tenue de route de la Polestar 5 soit à la hauteur de sa vitesse en ligne droite, elle est construite sur une toute nouvelle plateforme en aluminium collé, baptisée Polestar Performance Architecture (PPA), qui promet de donner à la grande routière suédoise une rigidité en torsion supérieure à celle d’hypercars biplaces.

La suspension est à double triangulation à l’avant et les amortisseurs du modèle Performance sont des unités adaptatives BWI MagneRide qui analysent la route 1 000 fois par seconde afin d’améliorer à la fois le confort et la tenue de route en toutes situations. La Polestar 5 Dual Motor utilise plutôt des amortisseurs passifs BWI standards.

Les étriers de frein avant Brembo à 4 pistons sont partagés avec le Polestar 3, mais la 5 les associe à des disques en deux parties de 15,7 pouces qui réduisent le poids du système de freinage de 26 livres par rapport au Polestar 3.

Les carnets de commandes sont déjà ouverts sur certains marchés, y compris en Europe, où les premières livraisons sont attendues au printemps prochain. Le prix pour l’Amérique du Nord n’a pas encore été annoncé, mais la Polestar 5 Dual Motor est offerte à partir de 119 900 € (194 655 $ CA) en France, la version Performance coûtant au moins 143 900 € (233 618 $ CA). Le prix canadien devrait cependant être nettement inférieur, car le Polestar 3 est offert à partir de 96 000 $ au Canada, mais à 79 800 € en France, ce qui équivaut actuellement à 129 500 $ CA.