Polestar accélère : quatre nouveaux modèles électriques d’ici 2028 dont une nouvelle 2

Le constructeur suédois Polestar lance la plus importante offensive produit de son histoire avec quatre nouveaux véhicules électriques prévus d’ici 2028, tout en visant une croissance à deux chiffres de ses volumes en 2026 et une expansion de 30 % de son réseau de vente au détail.

Quatre nouveaux modèles électriques d’ici 2028

Le Polestar 2 aura droit à une deuxième génération en 2027

Polestar aura l’équivalent du Volvo EX60 avec le Polestar 7 prévu pour 2028

Une offensive produit sans précédent

Depuis son siège de Göteborg, en Suède, Polestar a officialisé la plus ambitieuse feuille de route produit de son histoire. Après avoir signé sa meilleure année de ventes au détail en 2025, le constructeur entend capitaliser sur cet élan en lançant quatre nouveaux modèles électriques au cours des trois prochaines années.

Le plan s’inscrit dans une stratégie clairement assumée : viser les segments les plus porteurs du marché des véhicules électriques (VÉ), là où la demande et les marges sont les plus élevées. L’entreprise prévoit également une croissance soutenue de son réseau de vente, avec une expansion de 30 % dès 2026, afin d’appuyer ses ambitions commerciales.

Selon Michael Lohscheller, chef de la direction de Polestar, cette nouvelle phase marque un tournant :

« Après notre meilleure année de ventes, nous lançons la plus vaste offensive produit de notre histoire, avec quatre VÉ haut de gamme sur trois ans. Nous ciblons le cœur du marché électrique, là où la demande et les bassins de profit sont les plus importants. »

Une nouvelle génération pour la Polestar 2

Avec plus de 190 000 unités vendues à ce jour, la Polestar 2 demeure la pierre angulaire de la marque. Une toute nouvelle génération de la berline est prévue pour un lancement au début de 2027.

Ce renouvellement rapide témoigne de l’importance stratégique du modèle. Véritable fondation commerciale de Polestar, la Polestar 2 continuera de jouer un rôle clé dans la croissance future du constructeur, en misant sur une évolution complète plutôt qu’un simple rafraîchissement.

Enfin la Polestar 5

Présentée en 2025, la Polestar 5 amorcera ses livraisons à l’été 2026. Ce grand tourisme à quatre portes joue un rôle stratégique : celui de porte-étendard, vitrine technologique et drapeau émotionnelle de la marque.

Reposant sur une plateforme en aluminium collé, légère et rigide, la Polestar 5 promet une tenue de route de haut niveau, combinée à un positionnement luxueux assumé. Déjà en tournée européenne lors de sa présentation, le modèle a reçu des critiques favorables, notamment pour son comportement dynamique et son raffinement.

L’objectif est clair : rehausser l’image de marque et affirmer l’expertise de Polestar dans le segment des GT électriques performantes. Avec le retrait de la Tesla Model S, Polestar a des chances supplémentaires d’attirer plus de clients que le volume de vente prévu demeure limité.

Du nouveau, une lunette arrière, pour Polestar 4

Déjà meilleur vendeur de la marque, la Polestar 4 verra arriver une nouvelle variante dès la fin de 2026, avec un lancement commercial prévu au quatrième trimestre. Si l’on se fit à l’image, la porte du garage est juste assez ouverte pour voir la base de la lunette arrière et le jeu d’ombres créé par les appuis-tête de la banquette arrière.

Basée sur la même architecture, cette déclinaison vise à élargir la clientèle en misant sur une polyvalence accrue. Polestar entend combiner l’espace typique d’une familiale, un clin d’œil à la tradition suédoise et la versatilité d’un VUS, sans compromettre les performances dynamiques qui définissent l’ADN de la marque.

Cette évolution devrait également modifier le mix des ventes dès 2026, avec une part grandissante accordée à la Polestar 4 dans le portefeuille global.

Un deuxième VUS, compact cette fois avec le Polestar 7

Prévue pour 2028, la Polestar 7 marquera l’entrée de la marque dans le segment des VUS compacts électriques, le plus important en Europe. En 2025, cette catégorie représentait environ le tiers des volumes totaux de véhicules électriques à batterie.

Le 7 partagera l’essentiel de ses composants techniques avec le nouveau Volvo EX60 récemment introduit. Il sera assemblé sur la plate-forme SPA3. Il y a de fortes chances que Polestar utilise les mêmes batteries de 95 et 117 kWh sous le véhicule. Dans le cas de la plus grosse batterie, on parle d’une autonomie de plus de 640 kilomètres pour le Volvo. Moderne, le système est de technologie à 400V pour la recharge ce qui permettra une capacité de recharge à la fine pointe.

Polestar affirme vouloir proposer un VUS compact à vocation performance, au positionnement tarifaire attractif et fabriqué en Europe. Cette localisation de la production pourrait également constituer un avantage stratégique dans un contexte géopolitique incertain.