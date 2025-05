Plus de caractère pour la Toyota Camry en 2026

Le nombre de variantes grimpe à six en 2026.

Seule la motorisation hybride demeure au programme.

Lancée l’année dernière, la Toyota Camry de neuvième génération a pris tout le monde par surprise en adoptant une motorisation exclusivement hybride. Malgré un intérêt marqué du public vers les véhicules à vocation utilitaire, la Camry demeure une favorite des automobilistes nord-américains qui n’ont que faire de la mode des utilitaires et autres multisegments.

Pour 2026, la berline intermédiaire ne change pas outrageusement, mais les stratèges du constructeur ont tout de même trouvé le moyen d’injecter une dose de nouveauté à bord de la populaire voiture. La Camry s’enrichit d’une livrée Nightshade qui, vous l’aurez deviné, s’habille de plusieurs éléments noirs à l’extérieur et même de jantes de 19 pouces exclusives. Il y a toutefois un bémol avec cet ensemble Nightshade, car seules les couleurs Blanc, Rouge supersonique et Noir minuit métallisé seront disponibles avec le thème « assombri ».

Plus précisément, les composantes extérieures peintes en noir sont la grille de calandre, les rideaux d’air, les ailettes latérales, les poignées de portières, les coquilles de rétroviseurs, l’antenne en aileron de requin, le diffuseur arrière et le becquet au bout du coffre.

Toyota va continuer d’offrir une gamme assez élargie de la Camry, avec les livrées SE, SE groupe Amélioré, XLE et XSE. L’ajout de la Nightshade fait donc grimper le nombre de variantes à six. Toujours au chapitre de l’apparence, Toyota Canada a également introduite une nouvelle couleur Dark Cosmos, un bleu sulfureux et brumeux exclusif à la version XLE.

Sous le capot, la berline intermédiaire nipponne poursuit sa route avec le système hybride de cinquième génération de la marque, ce dernier qui est jumelé à un bloc 4-cylindres atmosphérique de 2,5-litres de cylindrée. Sur les voitures à traction, la puissance nette atteint 225 chevaux, tandis que sur les variantes à rouage intégral, la puissance passe à 232 chevaux. Grâce à une batterie lithium-ion plus puissante, les ingénieurs ont pu travailler sur le comportement de la berlin, notamment en offrant des sensations d’accélérations naturelles, synchronisées avec la montée en régime du moteur.

La nouvelle édition Nightshade vient d’office avec le rouage intégral, en plus des XLE et XSE. La Camry SE Amélioré peut en bénéficier également, mais l’option doit être sélectionnée par le consommateur. Notons également la présence de la suspension sport à bord de cette nouvelle Camry Nightshade, à l’instar des SE et XSE.

Les premiers exemplaires de cette nouvelle Toyota Camry 2026 sont attendus plus tard cet été. Les prix seront quant à eux divulgués plus près de leur arrivée en sol canadien. L’évolution du dossier des tarifs douaniers imposés par l’administration Trump pourrait avoir des répercussions sur le prix de la berline qui est assemblée à Georgetown, au Kentucky, puisque le Canada impose des contre-tarifs à tous les véhicules assemblés aux États-Unis.