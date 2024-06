Plaidoyer pour un consommateur mieux informé

Les concessionnaires et leurs conseillers aux ventes ont souvent mauvaise presse. On leur reproche mille et une choses et ils ont souvent le dos large. Or, le consommateur a une part de responsabilité dans la transaction d’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion. Nous sommes donc d’avis que le consommateur aurait intérêt à mieux s’informer avant d’apposer sa signature sur le contrat. Nous militons pour sa responsabilisation.

C’est cliché, mais ce n’est pas moins vrai pour autant. Le secteur du transport représente le deuxième poste de dépenses le plus important pour un ménage canadien après celui du logement selon des données de Statistique Canada de 2019. Alors, il serait primordial que le consommateur y accorde un minimum d’importance avant de se retrouver avec un lien financier pour les 96 prochains mois. Qu’il le veuille ou non, le consommateur a des devoirs à faire avant d’acquérir un nouveau véhicule. Si vous prenez le temps de feuilleter les circulaires lorsque vient le temps de faire l’épicerie, vous devriez en faire autant lorsque vous vous apprêtez à changer de véhicule.

On ne vous demande pas de devenir le prochain Jacques Duval ni de développer une passion pour l’automobile. On vous recommande simplement de vous informer, un tant soit peu, avant de dire oui. Des manières de vous informer, il en existe des tonnes. Vous pouvez vous référer à des ouvrages comme L’Annuel de l’automobile qui est publié chaque année. Si vous êtes membre de CAA-Québec, vous avez accès aux services-conseils. Via les réseaux sociaux, vous avez aussi la possibilité de questionner des propriétaires qui seront ravis de partager leur expérience sur le véhicule qu’il possède. Vous pouvez même demander l’avis d’un membre de votre entourage qui en connaît un peu plus que vous.

Aussi, qu’est-ce qui vous empêche de sonder votre conseiller financier avant de vous procurer un nouveau véhicule? Si vous n’êtes pas un féru de l’automobile et que vous avez horreur des chiffres, ce ne sont pas des raisons valables pour vous procurer un véhicule, neuf ou d’occasion, et de le faire les yeux fermés.

Il peut être payant de s’informer

Quoi de mieux qu’un exemple concret pour illustrer l’importance de s’informer avant de mettre les pieds chez le concessionnaire?

Récemment, on m’a partagé l’histoire d’un consommateur dont la location arrivait à terme. Le marché de l’occasion étant ce qu’il est, la valeur du véhicule en question était largement supérieure à celle de la valeur de rachat établie à la fin du bail. Le client le savait-il? Non. Parce qu’il n’avait pas pris quelques instants pour trouver des comparables de son véhicule à vendre sur les sites de petites annonces. Il n’a pas pris le temps non plus de visiter un deuxième concessionnaire afin d’obtenir deuxième un avis. Pourtant, s’il l’avait fait, il aurait réalisé qu’il détenait une valeur plus importante qu’il ne le croyait et que les paiements de location du véhicule auraient été moindres.

Également, dans le processus, personne n’a dit à ce client que sa voiture était encore plus que bonne. Il faut savoir que le conseiller aux ventes qui est assis devant vous est rémunéré par une commission dont le montant est généralement établi en fonction d’un pourcentage des profits réalisés par le concessionnaire lors de la vente. Le conseiller aux ventes n’a donc aucun intérêt à vous dire que la meilleure décision financière que vous pourriez prendre serait de racheter votre véhicule actuel, qui est en bon état, dont le kilométrage est bas et que vous connaissez depuis le jour J. Qui plus est, ce serait une sacrée aubaine puisque la valeur de rachat établie à la fin du bail est largement inférieure à celle du marché. Ça, vous l’auriez su, en vous informant brièvement en ligne ou encore en demandant l’avis à un expert.

Est-ce que la faute revient au concessionnaire dans ce cas? Non. Le consommateur doit se responsabiliser et s’informer.