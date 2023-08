Pininfarina Prépare le Dévoilement de la B95 électrique

La B95 sera entièrement électrique.

Pininfarina va également exposer son concept PURA Vision et l’exotique Battista Edizione Nino Farina.

La B95 montre ce à quoi il faut s’attendre pour la suite.

Le monde de l’automobile se prépare à vivre une autre semaine dédiée à l’excellence de l’industrie, à l’occasion de cette édition 2023 de la Monterey Car Week, en Californie. Les plus belles créations automobiles y seront bien entendu représentées pour le plaisir des yeux de tous les curieux qui se rendront aux multiples rassemblements de cette célébration, une affirmation qui va aussi s’appliquer à Automobili Pininfarina qui va profiter de son passage dans ce coin du globe pour dévoiler une nouvelle voiture électrique baptisée B95.

La plus récente voiture concept de la firme italienne est décrite par ses créateurs comme un chef d’œuvre de design et de technique destinée à une clientèle exigeante. Au moment d’écrire ces lignes, ce sont les seules informations divulguées à propos de cette nouvelle électrique.

Heureusement, Automobili Pininfarina a également prévu d’y exposer son véhicule concept PURA Vision présenté pas plus tard qu’au mois de juillet dernier, ainsi que cette édition spéciale de la supervoiture du groupe, baptisée Battista Edizione Nino Farina, le dévoilement mondial de cette version spéciale qui a été réalisé au Festival de la Vitesse de Goodwood.

Mais, revenons sur cette nouvelle B95, si vous le voulez bien. Automobili Pininfarina a aussi indiqué que cette B95 sera la première d’une nouvelle collection de futurs modèles tatoués du célèbre écusson.

La présentation officielle de cette nouvelle B95 a lieu ce jeudi 17 août à l’exposition The Quail. On en saura donc un peu plus sur ce nouveau modèle intrigant.