Pininfarina dévoile le concept VUS Pura Vision

Ce concept est un VUS hautement stylisé qui montre à quoi s’attendre de Pininfarina dans l’ère électrique.

Les détails sur la mécanique n’ont toujours pas été dévoilés.

Le public pourra le voir pour la première fois durant le Monterey Car Week.

La firme de design italienne Pininfarina a dévoilé un nouveau concept qui montre à quoi pourrait ressembler un VUS électrique conçu par son équipe dans les années à venir.

Le concept Pura Vision VUS est un véhicule très stylisé qui semble faussement petit en raison de ses nombreuses courbes et de ses lignes fluides.

En effet, alors que les photos semblent représenter de face une berline surélevée comme la Toyota Crown, un coup d’œil à l’arrière confirme que ce modèle est effectivement un VUS.

En réalité, le concept est 10 millimètres plus long que le Jeep Grand Cherokee L à empattement allongé et presque exactement de la même largeur si l’on inclut les rétroviseurs.

Malgré ce qui semble être une garde au sol généreuse, la ligne de toit épurée fait que le concept n’est seulement qu’un centimètre plus haut que la berline BMW i7.

Comme on peut s’y attendre d’un concept provenant d’une maison de design renommée, le Pura Vision bénéficie de nombreuses caractéristiques remarquables telles que le toit en verre flottant qui intègre une section centrale ovale « Biscotto » qui est entourée de lumières DEL et soutient les vitres latérales incurvées d’une seule pièce qui font partie des portes à triple ouverture.

D’après les photos fournies, ces portes combinent un élément traditionnel s’ouvrant vers l’avant et une section arrière s’ouvrant vers l’arrière afin de former une ouverture à clapet.

Contrairement à Rolls-Royce qui utilise un design de porte similaire sur ses berlines, le concept ne comporte pas de montant central et les vitres latérales se soulèvent afin de faciliter l’entrée et la sortie aux places avant et arrière.

À l’avant, le Pura Vision se caractérise par une allure athlétique qui fait appel à des phares cachés, tandis qu’à l’arrière, la lunette est inclinée vers l’avant et conduit à un bouclier arrière arrondi.

Cela donne un VUS très moderne, mais Pininfarina s’est également inspiré de son héritage pour développer les proportions du concept, comme la Cisitalia 202 de 1947 qui est la première voiture à avoir intégré la collection du Musée d’Art Moderne de New York.

À l’intérieur, le VUS s’inspire des voiliers de luxe avec ses sièges « flottants » et sa console centrale conçue pour ressembler à la bôme d’une voile.

Contrairement à la plupart des véhicules actuellement sur le marché, le Pura Vision ne dispose pas d’un écran central monté sur le tableau de bord, préférant un écran mobile qui se range plus bas sur la console centrale lorsqu’il n’est pas utilisé.

Pininfarina n’a pas encore donné de détails sur le groupe motopropulseur de ce modèle, mais cette information n’est peut-être pas très pertinente puisque la société indique qu’il ne faut pas considérer ce concept comme un aperçu d’un futur produit particulier, mais plutôt comme une présentation des possibilités offertes par le passage à l’énergie électrique dans le segment des VUS.

Les visiteurs du salon Monterey Car Week, qui se tiendra plus tard ce mois-ci en Californie, seront parmi les premiers à voir le concept Pura Vision VUS en chair et en os, puisque son fabricant a choisi ce prestigieux événement pour la présentation publique de sa dernière création.

Source : InsideEVs