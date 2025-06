Le VUS performant Mitsubishi Outlander PHEV Ralliart de nouveau à l’étude

Mitsubishi confirme qu’elle poursuit l’étude d’un Outlander Ralliart à motorisation hybride, avec des améliorations potentielles en matière de performance.

Les ingénieurs de Mitsubishi continuent d’évaluer la possibilité d’un Outlander à haute performance doté d’une motorisation hybride rechargeable.

Le concept Vision Ralliart, dévoilé en 2022, présentait un design révisé, une batterie plus grande et un groupe motopropulseur amélioré.

Les dirigeants australiens rejettent les versions Ralliart à vocation purement esthétique, préférant de véritables améliorations mécaniques.

Mitsubishi poursuit une réflexion interne entamée il y a plus de quatre ans sur la faisabilité d’un Outlander Ralliart plus performant, selon des cadres de la marque. Le projet vise à adapter la technologie hybride rechargeable pour hausser les performances tout en respectant les normes d’émissions.

Kentaro Honda, ingénieur en chef du programme Outlander, a confirmé que le projet demeure à l’étude. « Nous poursuivons encore notre enquête », a-t-il déclaré en entrevue. Il a également souligné que l’expérience acquise lors d’événements comme le Asia Cross-Country Rally pourrait guider les décisions futures.

Bien qu’aucune décision officielle n’ait été prise, l’idée d’un Outlander Ralliart obtient du soutien chez Mitsubishi Motors Australia. Son PDG, Shaun Westcott, a précisé que plusieurs scénarios sont à l’étude et que les résultats pourraient varier selon les marchés. « Il y a de nombreux éléments en jeu dans cette équation », a-t-il commenté.

Westcott a aussi confirmé que l’Australie ne recevra pas de modèles Ralliart purement cosmétiques. « J’ai refusé les ensembles d’autocollants. Je n’étais pas à l’aise avec l’idée d’offrir des autocollants et de les appeler Ralliart », a-t-il affirmé. « Si l’Australie adopte une version Ralliart, ce sera avec de vraies améliorations techniques. »

Présenté au Salon de l’auto de Tokyo 2022, le concept Vision Ralliart, basé sur la version VEHR pré-refonte, proposait une motorisation bonifiée, une batterie plus imposante et un rouage intégral plus évolué.

Depuis, le Outlander PHEV a été mis à jour avec une batterie de 22,7 kWh et une puissance combinée de 225 kW (302 ch), en hausse par rapport aux 185 kW (248 ch) précédents en Amérique du Nord. Des médias japonais avancent qu’une version Ralliart de série pourrait produire environ 213 kW (286 ch).

Le design du Vision Ralliart comprenait des ailes élargies, des roues de 22 pouces, des freins plus imposants avec étriers à six pistons et un style extérieur plus dynamique. Le concept se voulait une vitrine du futur de la performance chez Mitsubishi.

Le dernier véhicule à arborer l’écusson Ralliart en Australie remonte à 2015 avec la Lancer — ce fut aussi le cas au Canada entre 2009 et 2015 avec les versions berline et Sportback. Cette Lancer proposait un moteur turbo de 237 ch et un rouage intégral, bien qu’elle se situait sous la Lancer Evolution en termes de performance.

Les dirigeants de Mitsubishi réaffirment régulièrement que la marque Ralliart demeure ancrée dans l’ADN de l’entreprise.