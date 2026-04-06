Nissan LEAF : des ventes en chute libre aux États-Unis

Les chiffres de vente du premier trimestre 2026 montrent un triste tableau pour certains modèles, tant aux États-Unis qu’au Canada. Chez nos voisins du Sud, notamment, le cas du VUS LEAF est particulièrement triste. Heureusement, pour ce modèle, c’est beaucoup mieux chez nous. Toutefois, à l’intérieur de nos frontières, d’autres modèles souffrent en ce début d’année.

Le LEAF a enregistré seulement 668 ventes au premier trimestre 2026, contre 2323 au premier trimestre 2025, soit une baisse de 71,2 %.

Les Canadiens ont acheté 1330 LEAF au premier trimestre, soit le double des Américains.

La suspension de l’importation des modèles Frontier, Murano et Pathfinder en raison des tarifs fait mal.

LEAF

Au cours des trois premiers mois de 2026, Nissan a écoulé 668 modèles aux États-Unis. Elle en avait vendu 2323 lors du même exercice en 2025. Au Canada, un marché 10 fois moins important, Nissan a vendu le double du nombre de LEAF, soit 1330 modèles.

Ce qui rend le cas du LEAF particulièrement difficile à expliquer, c’est que le VUS a tout pour plaire aux consommateurs américains, sur le papier. Il offre un excellent rapport qualité-prix (la version de base est disponible là-bas et beaucoup moins chère à 29 990 $ US), une autonomie respectable et une qualité générale qui le rend fort appréciable.

Pourtant, les acheteurs américains ont clairement tourné le dos au modèle. Il est évident que le contexte actuel n’aide pas aux États-Unis, que ce soit la disparition des incitatifs à l’achat de modèles électriques ou l’état de l’économie, où l’inflation est hors de contrôle depuis l’arrivée de la présente administration et l’imposition de tarifs à l’importation.

Au Canada

Au Canada, la mise en place des contre-tarifs fait que Nissan a temporairement suspendu les importations des modèles Frontier, Murano et Pathfinder. Conséquemment, leurs ventes sont en chute libre. Pour le Frontier, au cours des trois premiers mois de l’année, elles sont passées de 728 à 6. Pour le Pathfinder, de 1239 à 39. Quant au Murano, de 1286 à 129.

Ces modèles pourraient retrouver leur rythme de croisière lorsqu’ils reviendront, mais ce sera à voir.

La hausse du prix de l’essence, liée à la guerre menée contre l’Iran par les États-Unis et Israël, pourrait redonner un peu d’élan au marché électrique américain au deuxième trimestre. La réaction pourrait être encore plus forte au Canada.

Cela dit, avec les tendances actuelles, l’optimisme est difficile à soutenir, qu’importe de quel côté de la frontière l’on se situe.