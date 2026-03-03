Un prototype de la Mitsubishi basée sur la Nissan LEAF s’expose au grand jour

Il n’y a pas que le Nissan Rogue VEHR qui émerge du partenariat dans l’Alliance entre Nissan et Mitsubishi. On sait depuis un bon bout de temps que la Nissan LEAF servira de base au prochain véhicule électrique chez Mitsubishi, le premier depuis l’i-MIEV disparu il y a maintenant 12 ans, en 2014. On le découvre partiellement avec ces premières images d’un prototype.

Cet électrique sera le premier nouveau modèle depuis l’Eclipse Cross

Mitsubishi fait un retour dans l’électrique avec ce modèle

Ce Mitsubishi aura des éléments de design différents de la LEAF

Mitsubishi aura enfin un nouveau modèle dans ses concessions en cours de 2026. Depuis quelques années, on sent que le constructeur ne fait que perdre des véhicules ou étire la sauce avec un énième rafraichissement sur des produits très vieillissants. L’Outlander porte le flambeau en matière d’électrification, mais un peu de variété fera le plus grand bien au constructeur.

Bien que l’Alliance avec Renault et Nissan soit fragile, Mitsubishi aura droit à un grand service de la part de Nissan, la LEAF. En effet, comme nous le savons depuis un certain temps, Nissan va donner la LEAF à Mitsubishi pour qu’il produise sa propre version. Cette semaine, on découvre des images-espionnes d’un prototype sur la route au Michigan.

Un design différent en surface

Dès le premier regard, on reconnait la silhouette de la LEAF. De ce fait, on comprend que les distinctions esthétiques seront en surface et non pas structurelles. Étant particulièrement recouvert, on voit peu de détail, mais il est évident que les parechocs sont complètement différents. La découpe des ailes avant et du capot sont les mêmes. On peut s’attendre à une signature visuelle différente avec des bandes de DEL horizontales superposées comme on peut le voir sur les plus récents modèles européens du constructeur. Il serait étonnant de voir le « bouclier dynamique » (Dynamic Sheild) être reconduit sur ce produit.

Au profil, la silhouette est la même tout comme les proportions. On voit que les longerons de toit, la ceinture de fenestration sont identiques. Par contre, le style des jantes à 3 branches est unique au Mitsubishi. Pour ce qui est de l’arrière, le fait que la LEAF est une applique noire au sommet du hayon lui permet des largesses en matière de possibilité pour une variation du style. Il sera aisé d’y apposer le style de Mitsubishi.

À la rescousse d’un modèle de base?

Le modèle sera évidemment construit sur la même plate-forme CMF-EV que la Nissan LEAF. Les deux seront produits côte à côte à l’usine de Kaminokawa au Japon. La LEAF est actuellement livrable au pays avec une batterie de 75 kWh. Le constructeur a abandonné l’idée d’importer le modèle S de base avec une batterie plus petite de 52/53 kWh au Canada et aux États-Unis.

À la recherche d’un prix

Mitsubishi vise un marché d’abordabilité avec son véhicule électrique. Il est donc envisageable que Nissan ait décidé de céder cette batterie de « base » à Mitsubishi. Selon les rumeurs de prix, cette électrique visera directement la Kia EV4, la Chevrolet Bolt et la Hyundai Kona EV qui ont respectivement des prix de 42 162 $, 43 425$ et 46 766$. Actuellement, la Nissan LEAF a un prix de base au Canada de 47 857$.