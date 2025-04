La Nissan Leaf 2026 pourrait offrir une autonomie de plus de 480 kilomètres

Nissan affirme que la prochaine Leaf pourra parcourir plus de 482 km (300 miles) avec une seule charge.

Ressources naturelles Canada estime que le modèle actuel peut atteindre 341 km d’autonomie.

Malgré son profil plus proche d’un VUS, la prochaine Leaf restera exclusivement à traction avant.

Nissan travaille activement sur la prochaine génération de la Leaf, sa petite berline électrique à hayon, qui devrait arriver plus tard cette année en tant que modèle 2026.

Bien que ce nouveau modèle ait été présenté avec des photos claires montrant sa face avant et son profil, il n’a pas encore été officiellement dévoilé, ce qui signifie que nous ne connaissons pas encore tous les détails techniques.

Néanmoins, Ponz Pandikuthira, vice-président senior de Nissan USA, a donné un aperçu de ce à quoi s’attendre aux journalistes présents au Salon de l’auto de New York plus tôt dans la journée. En effet, le dirigeant affirme que la nouvelle Leaf offrira une autonomie de plus de 482 kilomètres (300 miles) dans certaines versions, ce qui représente une amélioration significative par rapport au modèle actuel.

Selon Ressources naturelles Canada, la Leaf 2025 ne peut parcourir que 240 kilomètres avec la batterie standard de 40 kWh et jusqu’à 341 kilomètres avec l’ensemble Plus, alimenté par une batterie plus puissante de 60 kWh.

Cette stratégie à deux batteries devrait se poursuivre, car le dirigeant a mentionné que la nouvelle Leaf offrira également des autonomies variables d’une version à l’autre, et nous savons que cela ne sera pas dû à une transmission intégrale optionnelle, car celle-ci a été exclue.

En effet, la Nissan Leaf 2026 restera exclusivement à traction avant, malgré son allure de multisegment et sa taille un peu plus imposante.

La recharge serait également nettement plus rapide que la limite de 50 kW en courant continu du modèle actuel. Le port CHAdeMO obsolète sera également remplacé par un port NACS, qui permettra à la nouvelle Leaf d’accéder aux Superchargeurs Tesla.

Bien que nous ne disposions pas encore d’informations sur les prix, la nouvelle Leaf devrait se positionner comme une concurrente des Hyundai Kona EV et Chevrolet Equinox EV, ce qui était impossible auparavant en raison de son autonomie nettement inférieure.

Pour rappel, la Leaf actuelle est vendue à partir de 44 585 $ et l’Ariya à partir de 52 910 $ sur le marché canadien. On peut donc s’attendre à ce que le prix de base du nouveau modèle se situe entre ces deux données.

