Essai du Nissan Rogue Platine 2025 : En attendant la prochaine génération

Il se passera beaucoup de choses pour le Nissan Rogue dans les prochains mois, puisqu’une variante hybride rechargeable, peut-être un Mitsubishi Outlander rebadgé, est attendue pour l’année-modèle 2026, et qu’une génération entièrement nouvelle devrait arriver à temps pour 2027.

D’ici là, la version que nous connaissons depuis 2021 et qui a été légèrement rafraîchie l’année dernière sera toujours disponible chez les concessionnaires Nissan du pays.

Voici ce qu’elle a à offrir :

L’essentiel

Le Nissan Rogue 2025 offre six niveaux de finition sur le marché canadien : S, SV Toit Ouvrant, Édition Minuit, SV Privilège, SL et Platine.

Au PDSF de 36 775 $, la S d’entrée de gamme comprend la plupart des caractéristiques d’aide à la conduite, des roues en alliage de 17 pouces, des feux extérieurs à DEL, des sièges avant chauffants, un volant chauffant, la climatisation automatique bizone, le démarrage à distance, le démarrage par bouton-poussoir, un écran tactile de 8 pouces, Android Auto et Apple CarPlay, ainsi qu’un écran d’information du conducteur de 7 pouces.

Comme son nom l’indique, la SV Toit Ouvrant à 40 675 $ ajoute un toit ouvrant panoramique, ainsi qu’un régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance ProPILOT, des jantes en alliage de 18 pouces, des poignées de porte couleur carrosserie, des rails de toit, un hayon électrique, un siège conducteur électrique, des miroirs de courtoisie éclairés, l’accès par clé intelligente, les services NissanConnect, un système audio à 6 haut-parleurs et un système de sécurité.

Vient ensuite l’Édition Minuit à 41 675 $, qui est plus ou moins la même que la SV Toit Ouvrant, à l’exception de jantes de 18 pouces différentes, de rétroviseurs extérieurs et de rails de toit noirs, en plus d’une calandre chromée foncée et d’une sellerie en simili-cuir. Ces éléments sombres sont propres à ce modèle.

En passant à la SV Privilège (42 825 $), on obtient un système de caméra à 360 degrés avec capteurs arrière, des jantes en alliage de 19 pouces, des sièges arrière chauffants, des pare-soleil aux portes arrière et une sellerie Prima-Tex.

À 46 075 $, la SL ajoute des capteurs de stationnement avant et arrière, un système amélioré de caméra à 360 degrés, le système ProPILOT Assist 1.1, la reconnaissance des panneaux de signalisation, un capteur de mouvement pour le hayon électrique, un siège conducteur à 4 réglages électriques, un système de climatisation automatique à trois zones, un rétroviseur intérieur à atténuation automatique, des réglages de mémoire pour le poste de conduite, une sellerie en cuir, le système de chargement Divide-N-Hide, un éclairage d’ambiance, un chargeur sans fil, un combiné d’instrumentation numérique de 12. 3 pouces, un écran d’infodivertissement de 12,3 pouces, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, un système d’infodivertissement avec services Google intégrés et Alexa intégré.

Enfin, le modèle haut de gamme Platine, proposé à partir de 48 375 $, s’appuie sur la SL avec des jantes en alliage de 19 pouces différentes, une sellerie en cuir semi-aniline matelassé, des sièges arrière rabattables à distance, un système audio Bose à 10 haut-parleurs, un affichage tête haute et un airbag central pour les passagers avant.

La version Platine peut être équipée d’un groupe technologique à 4 400 dollars, qui comprend un système de caméra panoramique 3D, le système ProPILOT Assist 2.1, un avertisseur d’attention du conducteur, un avertisseur de distraction du conducteur et des essuie-glaces à capteur de pluie.

Notre modèle Platine d’essai n’était pas équipé de cet ensemble.

Tous les modèles 2025 du Nissan Rogue sont équipés d’un moteur trois cylindres turbocompressé de 1,5 L à compression variable, d’une transmission CVT et d’un système de traction intégrale. Ce groupe motopropulseur produit 201 chevaux et 225 lb-pi de couple, et affiche une consommation moyenne de 8,4 L/100 km en ville et de 6,7 L/100 km sur l’autoroute, selon Ressources naturelles Canada.

Le bon

Il y a beaucoup de choses à aimer dans le Nissan Rogue Platine 2025. D’abord, sa présentation intérieure et extérieure lui confère une allure beaucoup plus raffinée et luxueuse que celle de ses principaux concurrents, comme le Toyota RAV4 ou le Hyundai Tucson. En effet, l’extérieur est orné de touches de chrome de bon goût tandis que l’intérieur présente une très belle sellerie en cuir matelassé semi-aniline, des appliques en faux bois et des surpiqûres blanches contrastées. En outre, la plupart des surfaces sont rembourrées et de nombreux équipements inclus sont rares dans le segment du Rogue, tels que les pare-soleil arrière et un système de climatisation ;a trois zones.

Un autre avantage du Rogue Platine 2025 est son ensemble technologique moderne, qui comprend de grands écrans de 12,3 pouces pour le combiné d’instruments et le système d’infodivertissement, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, un chargeur de téléphone sans fil, cinq modes de conduite, un hayon électrique activé par le mouvement, et la suite de technologies Google Built-in, entre autres. Le combiné d’instruments numérique regorge d’informations, dont une page qui affiche en temps réel la pression du turbo et l’état du système de compression variable.

Le Nissan Rogue est également très pratique. En effet, l’habitacle offre beaucoup d’espace pour les passagers comme pour le chargement, et les portes arrière s’ouvrent à près de 90 degrés, ce qui facilite l’installation des bébés et des enfants dans leur siège auto. A l’avant, on trouve quelques compartiments de rangement de taille raisonnable, et les grandes vitres offrent une bonne visibilité tout autour. En plus de sa grande taille, le compartiment de chargement dispose d’un espace de rangement sous le plancher et de leviers permettant de rabattre les sièges arrière à distance.

Tous ces éléments font que le Nissan Rogue 2025 laisse une excellente première impression, notamment dans la salle d’exposition du concessionnaire.

Le moins bon

Malheureusement, cette impression ne dure pas longtemps lorsqu’on prend la route à bord du Rogue.

En effet, l’expérience de conduite du Rogue déçoit à plusieurs égards, à commencer par la suspension, qui est à la fois molle dans les virages et ferme sur les bosses. C’est un peu le pire des deux mondes, car cela signifie que la tenue de route est au mieux ordinaire, et que la conduite est souvent déstabilisée sur les routes accidentées. Ce n’est pas catastrophique, mais la plupart des concurrents font mieux, tant au niveau de la tenue de route que du confort.

Cette situation est aggravée par les sièges, qui manquent de maintien, surtout à l’arrière, où les passagers glissent dans les courbes et les virages. A l’avant, la position de conduite surélevée, qui donne une vue dominante sur la route, donne aussi parfois l’impression que le conducteur est sur le point de tomber de son siège. Une raison de plus pour ne pas pousser le Rogue trop fort sur les routes sinueuses. Au moins, le rembourrage généreux des sièges les rend bien adaptés aux longs trajets sur autoroute.

L’autre grande déception vient du moteur. En effet, bien que techniquement avancé, le moteur trois cylindres manque de raffinement. En témoignent les bruits et vibrations importants transmis à l’habitacle dans diverses conditions de conduite, surtout à basse vitesse. La combinaison du système de compression variable et de la transmission CVT entraîne également parfois des délais lors de l’appui sur la pédale d’accélérateur pour les manœuvres de dépassement. La consommation de carburant n’est pas non plus aussi impressionnante qu’il n’y paraît sur le papier, puisque notre modèle d’essai n’a atteint qu’une moyenne de 9,2 L/100 km malgré une conduite majoritairement sur autoroute.

Heureusement, le Rogue ne semble pas sous-motorisé malgré son petit moteur, et le couple généreux à bas régime permet des accélérations douces et assez fortes.

Conclusion

Le Nissan Rogue 2025 est un VUS compact avec de nombreux points forts, mais aussi des faiblesses importantes. Bien que tout le monde ne se préoccupe pas de l’expérience de conduite, elle reste un élément clé de la décision d’achat pour beaucoup, et c’est à peu près la seule chose qui retient le Rogue 2025 par rapport à ses concurrents. En effet, la plupart d’entre eux offrent une meilleure tenue de route et sont plus confortables, mais ils n’ont pas certaines des caractéristiques du Rogue et ne peuvent pas égaler le raffinement de son intérieur (du moins en version Platine). Bien que le prix du Rogue se situe exactement dans la moyenne de son segment, les concessionnaires Nissan sont probablement plus ouverts à la négociation que chez Honda ou Toyota.

Si le modèle actuel reste compétitif à bien des égards, nous attendons la prochaine génération qui, espérons-le, alignera la dynamique de conduite sur celle de la concurrence, donnant ainsi au Rogue tout ce dont il a besoin pour se hisser au sommet de sa catégorie.