Nissan lance le Kicks hybride au Japon et une version Rock Creek — aucune des deux n’arrive en Amérique du Nord

Le Nissan Kicks de deuxième génération arrive au Japon exclusivement avec la technologie hybride e-Power et le rouage intégral e-4ORCE en option.

Le Japon reçoit le nouveau Kicks exclusivement avec le système hybride e-Power de Nissan.

Le rouage intégral e-4ORCE ajoute un moteur électrique arrière pour une motricité accrue.

La version Rock Creek introduit un style plus robuste et des matériaux intérieurs imperméables.

Nissan a présenté le Kicks de deuxième génération au Japon, amenant la plus récente version du multisegment compact sur son marché d’origine; toutefois, celui-ci adopte une stratégie de motorisation sensiblement différente de celle du modèle vendu en Amérique du Nord.

Alors que les acheteurs nord-américains reçoivent un véhicule conventionnel propulsé par un moteur à essence de 2,0 litres, le nouveau Kicks destiné au marché japonais est équipé d’un moteur à essence trois cylindres de 1,4 litre qui agit uniquement comme génératrice — une technologie connue sous le nom d’e-Power. La propulsion du véhicule est assurée par des moteurs électriques, offrant une expérience de conduite semblable à celle d’un véhicule électrique sans qu’il soit nécessaire de le brancher pour le recharger.

Dans sa configuration à traction, le système associe le moteur générateur à un moteur électrique monté à l’avant développant 141 chevaux. Les acheteurs qui souhaitent une motricité supplémentaire peuvent opter pour le système e-4ORCE à rouage intégral, qui ajoute un moteur électrique arrière produisant 67 chevaux. Le moteur à essence lui-même développe 97 chevaux.

Sur le plan du style, le Kicks japonais reprend très fidèlement le design que nous connaissons en Amérique du Nord. Les différences se limitent à certains détails propres au marché, notamment des éléments d’éclairage et des choix de couleurs spécifiques. La gamme débute avec les versions X et X+, qui reçoivent un habillage de carrosserie protecteur, tandis que la version supérieure G ajoute une signature d’éclairage à DEL distincte ainsi que des jantes en alliage de 17 pouces.

L’habitacle adopte, comme il se doit, une configuration avec conduite à droite. Il est doté de deux écrans de 12,3 pouces. Parmi les équipements offerts figurent les sièges Zero Gravity, une sellerie en cuir végétalien perforé, une prise de courant CA de 100 volts pour alimenter des appareils externes ainsi que l’ensemble d’aides à la conduite ProPilot de la marque.

Un ajout notable à la gamme japonaise est la nouvelle version Rock Creek. Comme les autres modèles Rock Creek, cette déclinaison adopte une apparence davantage orientée vers l’aventure grâce à une calandre exclusive, des accents foncés sur le pare-chocs avant, des touches rouges sur la carrosserie, des garnitures inspirées de plaques de protection et des roues spécifiques. À l’intérieur, les modèles Rock Creek reçoivent des surpiqûres rouges assorties ainsi que des matériaux de sièges imperméables. Nissan prévoit amorcer les livraisons aux clients japonais cet hiver et offrira cette version en configurations à traction et à rouage intégral e-4ORCE.

Le prix du Kicks standard débute à 2 999 700 ¥, ce qui équivaut à environ 26 235 $ CA. Le Kicks S 2026 de base se vend à un peu plus de 30 300 $ CA, frais inclus. La version G à rouage intégral, au sommet de la gamme, atteint 4 248 200 ¥, soit environ 37 160 $ US. Notre version SR Premium la plus équipée est affichée à 39 000 $ CA. Nissan estime que le Rock Creek sera proposé entre 4 millions et 4,3 millions de yens lors de son arrivée plus tard cette année, soit entre 35 000 $ CA et 37 200 $ CA.