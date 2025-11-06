Nissan ferme son usine au Mexique, met en vente son siège social de Yokohama et prévoit un VUS Infiniti dérivé du Rogue

Le constructeur met fin à la production du Infiniti QX50 au Mexique et vend son siège social dans le cadre d’un plan de réduction de ses actifs.

Nissan met fin à la production à l’usine COMPAS au Mexique, dans le cadre de sa stratégie de fermeture de sept sites à l’échelle mondiale.

La future gamme Infiniti s’élargira avec de nouveaux modèles, dont un VUS basé sur le Rogue.

Le siège social de Yokohama sera vendu, puis loué pour 20 ans afin d’optimiser les actifs de l’entreprise.

Nissan mettra fin à la production dans son usine commune avec Mercedes-Benz à Aguascalientes, au Mexique, d’ici la fin novembre, marquant ainsi la sixième fermeture d’usine dans le cadre de sa campagne mondiale de restructuration en cours.

L’usine de production conjointe d’Aguascalientes, connue sous le nom de COMPAS (Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes), assemble actuellement les multisegments Infiniti QX50 et QX55. Le PDG Ivan Espinosa a confirmé la fermeture, soulignant que cette décision rapproche Nissan de son objectif de fermer sept de ses dix-sept sites de production mondiaux d’ici la fin de l’exercice se terminant en mars 2028.

Le plan de restructuration de Nissan vise à réduire la capacité annuelle de production de 2,5 à 3 millions de véhicules et à ramener les usines restantes à une utilisation complète. L’entreprise s’est déjà retirée de ses opérations en Argentine, en Inde, de son usine de camions Civac au Mexique, ainsi que de deux sites au Japon — Oppama et Shatai Shonan.

Dans le cadre de sa stratégie de réduction des coûts, Nissan prévoit également de vendre son immeuble du siège social de Yokohama, puis de le louer pour une période de 20 ans. Espinosa a décrit cette décision comme un moyen d’optimiser les actifs et de maintenir la présence de l’entreprise dans la ville sans affecter les employés ni les opérations.

Un nouveau VUS Infiniti en préparation

Avec la fin de la production des QX50 et QX55, la gamme Infiniti se réduira à trois modèles : la berline Q50 relancée, le multisegment QX60 et le VUS pleine grandeur QX80. Le directeur de la performance, Guillaume Cartier, a indiqué que la marque Infiniti sera reconstruite autour d’un minimum de cinq véhicules, avec de futurs modèles incluant le multisegment à deux rangées QX65, une nouvelle berline et un VUS encore sans nom.

Le nouveau multisegment, décrit comme un VUS, pourrait être basé sur la prochaine génération du Nissan Rogue. Espinosa a précisé que l’entreprise étudiait la possibilité d’utiliser la technologie hybride e-Power du Rogue pour une version Infiniti, tout en examinant l’option d’une plus grande localisation des composants américains.

Le dernier des sept sites visés par les fermetures n’a pas encore été nommé. Les usines américaines de Nissan, situées au Tennessee et au Mississippi, devraient demeurer en activité, soutenues par la dynamique commerciale et la demande pour des modèles produits localement. Les usines de Sunderland, au Royaume-Uni, ainsi que celles de Tochigi et de Kyushu, au Japon, devraient également poursuivre leurs activités à la suite d’investissements récents et d’engagements de production.