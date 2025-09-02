Nissan Armada 2025 : écolo ou pas?

Le Nissan Armada 2025 est un bon véhicule pour les voyages en famille, mais, malgré la motorisation moins énergivore, le VUS est toujours glouton.

Pour ceux qui souhaitent prendre la route avec les enfants à bord et le bateau en remorque, il n’y a rien comme un VUS pleine grandeur pour effectuer le boulot. Une camionnette peut le faire aussi, mais nos bagages sont relégués à la caisse, en endroit probablement pas trop propre et hermétique. Le segment des grands VUS à carrosserie sur cadre est dominé par les marques américaines, sans grand étonnement, mais le Nissan Armada 2025 figure également parmi ces modèles, et profite d’une refonte en profondeur cette année.

Disponible en variantes SL, Platinum, PRO-4X, Platinum Reserve et Platinum Reserve avec sièges capitaines, l’Armada obtient une carrosserie fraîchement redessinée, un habitacle révisé, de nouvelles technologies embarquées et une nouvelle motorisation. Selon Nissan, le VUS repose sur un nouveau châssis doté d’une rigidité en torsion bonifiée de 25 % et d’une rigidité latérale améliorée de 57 %, apportant généralement un effet positif sur la qualité de roulement, le comportement routier et le niveau de bruit dans la cabine. De plus, la direction adopte une assistance électrique au lieu d’hydraulique.

Le nouveau moteur s’avère un V6 biturbo de 3,5 litres, développant 425 chevaux et un couple de 516 livres-pied, geré par une boîte automatique à neuf rapports. Les quatre roues motrices figurent de série au Canada. La puissance de l’Armada bat celle de presque tous ses rivaux, dont le Chevrolet Tahoe, le Ford Expedition de base, le GMC Yukon et le Jeep Wagoneer, bien que la motorisation hybride du Toyota Sequoia soit plus musclée, et le GMC Hummer EV SUV est dans un monde à part. Le V8 de 5,6 litres et la boîte à sept rapports de l’ancien Armada proposaient 400 chevaux et 413 livres-pied, alors le couple est beaucoup plus généreux malgré la plus faible cylindrée dans le nouveau Armada.

L’Armada est donc puissant, et drôlement rapide. Les acheteurs risquent de s’ennuyer du grognement du moteur V8 de l’ancienne génération, mais le V6 survitaminé n’est pas piqué des vers non plus, tout en était moins assoiffé. Nissan aligne également la motorisation de son grand VUS avec ceux de presque tous ses rivaux, alors que seuls les modèles de GM sont toujours munis de moteurs V8.

La capacité de remorquage reste inchangée à 3 856 kilogrammes ou 8 500 livres. C’est parfait pour tirer une belle grande roulotte de camping ou un immense bateau — ce que les véhicules multisegments ne peuvent pas remorquer.

Voici les cotes de consommation du Nissan Armada 2025, et notons que l’essence super est recommandée, mais pas exigée.

Déclinaison Ville/route/mixte L/100 km SL, Platine, Platinum Reserve 14,7 / 12,4 / 13,7 PRO-4X 15,7 / 12,9 / 14,4

Comme mentionné plus tôt, l’économie d’essence s’est améliorée, et lors de notre essai, nous avons enregistré une moyenne de 12,6 L/100 km, battant la cote mixte de 13,7 L/100 km. Toutefois, le Sequoia avec sa motorisation hybride, le Wagoneer et l’Expedition sont tous moins énergivores que le Nissan. Le Tahoe et le Yukon consomment davantage avec leurs moteurs V8, mais possèdent l’avantage d’offrir un moteur diesel unique dans le segment, procurant une moyenne mixte imbattable de 10,7 L/100 km. Autrement dit, l’Armada n’est pas carrément ivrogne, mais pourrait tout de même faire mieux.

Côté conduite, les voyages routiers seront agréables avec une bonne quantité d’espace dans les trois rangées, ainsi que de multiples espaces de rangement, huit porte-gobelets et quatre porte-bouteilles ainsi que six ports USB-C pour garder les appareils de tout le monde bien chargés. L’accès à la troisième rangée est aisé, grâce aux sièges de deuxième rangée coulissants sans trop d’effort. La chaîne audio Klipsch est également très performante. En revanche, le dégagement pour la tête est la pire de la catégorie. On peut régler l’angle des dossiers dans les deuxième et troisième rangées afin de ne pas se frotter la chevelure au plafond, mais cela ne devrait normalement pas poser problème dans un VUS pleine grandeur.

Quant à la capacité de chargement, le Nissan Armada 2025 propose un volume de 578 litres derrière la troisième rangée, de 1 594 litres derrière la deuxième et de 2 750 derrière la première. Bref, sans être le champion du segment côté espace, ce VUS demeure tout de même logeable et polyvalent.

Le confort de roulement est ferme en circulation urbaine, infligeant à ses occupants des secousses à presque chaque dénivellation de la chaussée. Et ce, malgré la suspension pneumatique. On peut pointer les roues de 22 pouces du doigt, qui sont entourées de pneus 275/50R22 à flancs plus minces, mais, ultimement, l’Armada devrait être se montrer plus spongieux en ville. Sur l’autoroute, c’est beaucoup mieux.

Bien que la gamme Armada obtienne évidemment un niveau d’équipement incrémentiel, la PRO-4X se démarque en tant que variante orientée hors route. Elle est équipée d’un différentiel autobloquant électronique à l’arrière, d’une suspension pneumatique, d’un pare-chocs avant unique permettant un meilleur angle d’attaque, des évasements d’ailes, de plaques de protection de sous-carrosserie, de pneus tout terrain 275/60R20 ainsi que d’éléments stylistiques uniques à l’extérieur et dans l’habitacle. Qui s’aventurera hors route avec un véhicule aussi imposant? Très peu de gens, on s’imagine, et n’importe quelle variante de l’Armada peut dévaler un sentier menant au chalet sans problème, mais au moins, on saura que le PRO-4X est plus habile au besoin.

L’équipement de série du Nissan Armada 2025 comprend les roues de 20 pouces, les rétroviseurs chauffants à rabattage électrique, les longerons de toit, le toit ouvrant panoramique à deux panneaux, le hayon à commande électrique, le sonar de stationnement avant et arrière, la clé intelligente avec démarrage à distance, le système de caméras avec vue transparente du capot et vue en grand angle à l’avant, le climatiseur automatique à trois zones, la capacité de huit passagers, la colonne de direction à réglage électrique, le volant chauffant, le garnissage des sièges en similicuir TailorFit, les sièges avant chauffants, les dossiers de la troisième rangée à commande électrique, la chaîne audio Klipsch à 12 haut-parleurs, l’écran multimédia tactile de 12,3 pouces, l’affichage numérique du conducteur de 12,3 pouces, les services NissanConnect avec période d’essai, Apple CarPlay/Android Auto sans fil, SiriusXM avec 360L (abonnement requis) et l’habituelle suite d’assistances à la conduite sécuritaire.

La version PRO-4X ajoute les caractéristiques hors route mentionnées plus tôt, en plus d’une sellerie en cuir avec insertions à motif matelassé et surpiqûres, des sièges avant à 12 réglages électriques, des sièges ventilés à l’avant et chauffants dans la deuxième rangée, des écrans de 14,3 pouces, une caméra de tableau de bord et un système de caméras à vue périphérique, alors que la version Platinum propose aussi le hayon électrique à mains libres, le cuir à motif matelassé, les caméras dans l’habitacle et la zone de dégivrage des essuie-glaces.

Les variantes Platinum Reserve bénéficient également de roues de 22 pouces, de sièges avant à fonction de massage ainsi que du système de conduite semi-autonome ProPILOT Assist 2.1 — les autres déclinaisons obtiennent ProPILOT Assist 1.1 un peu moins habile. Les PRO-4X et Platinum Reserve sont aussi munies de la suspension pneumatique et d’un contrôle de freins de remorque, alors que la Platinum Reserve peut également être équipée de sièges capitaines pour une capacité de sept passagers.

Outre la déclinaison SL de base, son habitacle est assez luxueux pour rendre l’Infiniti QX80, cousin corporatif plus cossu du Nissan, moins attrayant pour le prix demandé. La finition et la qualité d’assemblage s’avèrent une coche ou deux au-dessus de celles des autres produits de la marque.

Le Nissan Armada 2025 se détaille entre 87 840 $ et 110 968 $, tous frais compris. Les clients fidèles cherchant à renouveler leur Armada risquent d’être surpris de voir que le VUS coûte sensiblement plus cher que la version 2024, proposée entre 75 414 $ et 84 164 $. C’est vrai, on obtient un véhicule amélioré à plusieurs points de vue, mais c’est une grosse somme supplémentaire à digérer. Pour ceux se demandant si la guerre des frais de douane entre le Canada et les États-Unis y est pour quelque chose, l’Armada est construit au Japon. En revanche, les rivaux de Nissan figurent tous dans la même fourchette de prix, alors on n’a fait que se rattraper à la concurrence.

Nissan Armada 2025 : écolo ou pas?

Au final, on achète l’Armada? Tout dépend de ce que l’on recherche. D’abord et avant tout, les VUS pleine grandeur ne sont pas écolos, et le Nissan n’est pas le plus frugal de ce petit groupe de mastodontes. Alors non, il n’est pas ce que l’on peut qualifier de véhicule écologique.

Toutefois, les VUS de marque américaine sont tous aux prises avec des problèmes de qualité, et la publication étatsunienne Consumer Reports classe le Sequoia en tête de ce segment en matière de fiabilité, suivi de l’Armada. Si notre perception que les véhicules construits au Japon sont plus solides que ceux assemblés en Amérique, l’Armada constitue un choix intéressant.

Bien qu’il ne domine pas sa catégorie, le Nissan Armada 2025 possède quand même de beaux atouts. Sa refonte lui a permis de rattraper le groupe grâce à son système multimédia plus convivial, son comportement routier et — subjectivement — son design plus affirmé.

Hélas, son roulement pourrait être plus doux en circulation urbaine, et il n’est plus l’aubaine d’autrefois. Pour ceux qui aimeraient un Armada plus sportif, une nouvelle variante NISMO sera introduite pour le millésime 2026 avec 460 chevaux, un échappement plus sonore, une direction et une suspension retravaillées ainsi que des pneus performance.

