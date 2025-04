Mitsubishi Outlander PHEV Noir S-AWC 2025: 5 chiffres que l’on retient après l’avoir conduit

Pour 2025, Mitsubishi débarque avec une version quelque peu revampée de l’Outlander. Il faudra toutefois patienter avant que le modèle hybride rechargeable puisse à son tour être modernisé. Çe ne nous a pas empêchés de le mettre à nouveau à l’essai.

Le Mitsubishi Outlander PHEV 2025 est muni de la technologie hybride rechargeable lui permettant de parcourir jusqu’à 61 kilomètres en mode électrique.

Malgré son format compact, il est doté de trois rangées de sièges.

Pour 2025, l’Outlander PHEV est offert à partir de 48 698 $.

Ce printemps, EcoloAuto a conduit le Mitsubishi Outlander PHEV Noir S-AWC 2025. Voici 5 chiffres que l’on retient après l’avoir essayé sur les routes du Québec.

On a parcouru 52 kilomètres en mode électrique

Le Mitsubishi Outlander PHEV Noir S-AWC 2025 est un VUS compact muni de la technologie hybride rechargeable. Elle comprend un moteur à essence à quatre cylindres de 2,4 L, deux moteurs électriques ainsi qu’une batterie de 20 kWh. Cette batterie permet donc ce circuler en mode tout électrique.

Ressources naturelles Canada annonce une autonomie électrique de 61 kilomètres. Certainement optimiste, cette cote peut assurément être atteinte dans des conditions que l’on juge idéales. Dans un contexte plus réaliste comprenant une portion urbaine, les bouchons de circulation et l’autoroute, nous avons été en mesure de parcourir précisément 52 kilomètres en mode tout électrique. Ainsi, tout dépendant de l’utilisation, on peut très bien imaginer réaliser les trajets quotidiens presque dans leur entièreté avec l’électricité à condition de brancher le véhicule à la fin de la journée. Puis, lorsque vient le besoin de réaliser de plus longues distances, l’Outlander PHEV fait appel à son moteur à essence pour compléter l’exercice sans devoir composer avec l’angoisse liée à l’autonomie.

Il vous faudra environ 6,5 heures pour recharger pleinement la batterie de l’Outlander PHEV sur une borne de 240V.

Une consommation moyenne de 7,4 L/100 kilomètres

Au terme d’un essai d’à peine plus de 300 kilomètres, l’ordinateur du Mitsubishi Outlander PHEV Noir S-AWC 2025 affichait une consommation moyenne de 7,4 L/100 kilomètres. Cette cote n’est pas impressionnante et prend en considération la cinquantaine de kilomètres parcourus grâce à l’électricité. En conduite combinée, Ressources naturelles Canada annonce une consommation moyenne de 9 L/100 kilomètres, ce qui est assez décevant. Ces données témoignent de la vétusté et de la faible efficacité du moteur à essence lorsque celui-ci est sollicité.

En optimisant la motorisation électrique de l’Outlander PHEV en fonction de son utilisation et de la possibilité de le recharger régulièrement, on peut toutefois réduire considérablement la consommation moyenne de carburant.

De la place pour 7 occupants… en théorie!

Le Mitsubishi Outlander Noir S-AWC 2025 fait partie de la tranche de VUS compacts dont le gabarit est plus grand que la moyenne. Il est le seul à pouvoir accueillir jusqu’à sept occupants. Ne nous emballons pas trop vite, cette nouvelle n’est pas forcément réjouissante.

En effet, il faut savoir que l’espace réservé à la troisième rangée est on ne peut plus exigu. L’accès est difficile et le confort est complètement écarté de l’équation. Il faut considérer cette banquette comme en étant une d’appoint. Elle peut servir pour dépanner occasionnellement, mais sans plus. Aussi, il faut savoir que, lorsque cette banquette est en place, elle retranche la quasi-totalité de l’espace de chargement à l’arrière.

Une subvention de 2000$ du programme Roulez vert

Jusqu’à il y a quelques mois, le Mitsubishi Outlander PHEV était éligible à des subventions qui totalisaient 10 000 $. Inutile de vous dire qu’elles abaissaient considérablement le coût de possession du véhicule. Dorénavant, la situation est bien différente. Alors que la subvention fédérale est disparue, celle du provincial a sérieusement fondu. Ainsi, l’Outlander PHEV se ne qualifie que pour l’obtention d’une subvention de 2000 $ en vertu du programme Roulez vert du gouvernement du Québec.

Il est à noter que l’Outlander PHEV 2025 est offert à partir de 48 698 $ pour une version ES de base. L’échelle de prix s’étire jusqu’à 60 598 $ pour une version Noir comme nous avons mis à l’essai. Afin d’avoir une bonne valeur entre les mains, nous recommandons de s’en tenir avec une version d’entrée ou de milieu de gamme.

Une gamme de seulement 3 VUS

Avec la disparition de la Mirage au terme de l’année-modèle 2024, la gamme de Mitsubishi ne compte que trois modèles. Il s’agit de trois VUS: RVR, Eclipse Cross et Outlander. Alors que l’Outlander profite d’une version électrifiée, on ne peut en dire autant des deux autres modèles. Avec un catalogue si restreint et l’absence d’un VUS de format intermédiaire, on comprend mieux les motivations qui poussent le constructeur à offrir un Outlander pouvant accueillir, en théorie, jusqu’à sept passagers.

Rappelons que le Mitsubishi Outlander PHEV 2025 se démarque par sa garantie de base de 5 ans ou 100 000 kilomètres et sa garantie du groupe motopropulseur de 10 ans ou 160 000 kilomètres.

En terminant, le Mitsubishi Outlander PHEV 2025 est un VUS hybride rechargeable pertinent dont l’autonomie électrique est raisonnable. Toutefois, la consommation de carburant est élevée lorsque le moteur à essence est sollicité. Bien qu’il puisse en théorie accueillir jusqu’à sept occupants, la troisième banquette est difficile d’accès et son confort est inexistant. Enfin, avec la forte diminution du montant total des subventions gouvernementales, le coût de possession de l’Outlander a augmenté, ce qui le rend moins attrayant.