Mini lance la version 1965 Victory Edition pour commémorer sa victoire au Rallye Monte-Carlo de 1965

Cette édition spéciale sera offerte exclusivement sur la John Cooper Works 3 portes en Amérique du Nord.

Elle arbore la peinture Rouge Chili, un toit et des rétroviseurs blancs, ainsi que des graphismes « 52 » rappelant le numéro de course du gagnant de 1965.

Seulement 45 exemplaires seront produits pour le marché canadien.

Mini s’apprête à lancer une nouvelle édition spéciale de sa célèbre citadine le mois prochain, avec l’arrivée prévue de la 1965 Victory Edition.

Créée pour commémorer la victoire de Mini au Rallye de Monte-Carlo cette année-là, la 1965 Victory Edition est un ensemble esthétique qui peut être ajouté à la John Cooper Works (JCW) 3 portes au Canada et aux États-Unis. En Europe, les acheteurs auront également le choix entre la Cooper S et la John Cooper Works électrique.

Lorsqu’on sélectionne cette option, elle apporte la peinture Rouge Chili, un toit et des coques de rétroviseurs blancs (un élément habituellement non disponible sur la JCW), une bande blanche asymétrique courant du pare-chocs avant jusqu’à l’arrière, et d’imposants graphismes « 52 » sur les portières et les ailes arrière, évoquant le numéro de course de la Mini Cooper S arrivée en tête il y a plus de 60 ans.

D’autres éléments distinctifs incluent de discrets monogrammes « 1965 » sur le montant C (pilier arrière), ainsi que des jantes en alliage de 18 pouces JCW Lap Spoke bicolores.

À l’intérieur, les seuils de porte arborent une plaque ornée de l’inscription « 1965 » en blanc sur fond rouge et noir. On trouve également un autocollant à l’intérieur de la portière fournissant des informations sur le Rallye Monte-Carlo, tandis que la sellerie adopte l’agencement de couleurs noir et rouge typique de JCW pour tous les modèles.

Une fois de plus, la 1965 Victory Edition se démarque avec des inscriptions « 1965 » sur la branche inférieure du volant et sur le compartiment de rangement de la console centrale. Le logo « 52 » se retrouve quant à lui au dos de la télécommande du véhicule.

Aucun changement mécanique n’est inclus dans cet ensemble. Cela signifie que la John Cooper Works 1965 Victory Edition sera propulsée par un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 L développant 228 chevaux et 280 lb-pi de couple, ce qui permet de boucler le 0 à 100 km/h en 6,1 secondes.

Seulement 45 exemplaires de la Mini John Cooper Works 1965 Victory Edition seront disponibles au Canada, au prix de 55 200 $.

Les livraisons devraient débuter à la fin du premier trimestre de 2026 ou au début du deuxième.