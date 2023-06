Le système de conduite automatisée DRIVE PILOT de Mercedes-Benz obtient la certification californienne avant Tesla

Le système DRIVE PILOT de Mercedes-Benz devient la première technologie de conduite autonome certifiée SAE Level 3 en Californie.

DRIVE PILOT sera proposé en option sur les modèles Mercedes-Benz Classe S et Berline EQS 2024.

Le système DRIVE PILOT de Mercedes-Benz, présenté comme le seul système de conduite automatisée de niveau 3 approuvé au niveau international par la SAE, vient de franchir une nouvelle étape importante en obtenant la certification en Californie. Cette validation fait du géant de l’automobile de luxe le premier constructeur automobile à recevoir l’autorisation de mettre en œuvre un système SAE de niveau 3 dans un véhicule de série destiné à être utilisé sur les autoroutes publiques de l’État le plus peuplé des États-Unis.

Le système révolutionnaire DRIVE PILOT sera proposé en option sur le marché américain pour les modèles Mercedes-Benz Classe S et EQS Sedan 2024, le premier lot devant être livré à la fin de l’année 2023. Le système a déjà reçu l’approbation de l’État du Nevada en janvier 2023, ce qui confirme l’objectif de Mercedes-Benz de déployer cette technologie avancée sur d’autres marchés.

Lorsqu’il est activé, le système DRIVE PILOT permet au conducteur de s’adonner à des activités secondaires sans avoir à surveiller constamment le trafic. Le système peut prendre en charge la conduite dynamique sur les tronçons d’autoroutes appropriés et dans les zones à forte densité de trafic, à des vitesses pouvant atteindre 40 miles par heure. Il réagit de manière autonome aux situations de trafic inattendues en effectuant des manœuvres d’évitement à l’intérieur de la voie ou en freinant si nécessaire.

La redondance est un principe fondamental du fonctionnement du DRIVE PILOT pour garantir la sécurité. Le système est doté de capteurs supplémentaires qui viennent s’ajouter aux capteurs ambiants de l’ensemble d’aide à la conduite de série, notamment un LiDAR, une caméra de lunette arrière et des microphones pour détecter les véhicules d’urgence, ainsi qu’un capteur d’humidité de la chaussée. Il comprend également des actionneurs de direction et de freinage redondants, ainsi qu’un système électrique embarqué, garantissant la maniabilité même en cas de défaillance du système.

L’accent mis par Mercedes-Benz sur la conduite automatisée de niveau 3 de la SAE s’inscrit dans le cadre d’une ambition plus large visant à permettre des vitesses allant jusqu’à 80 mph (130 km/h) dans l’itération finale du système. Les collaborations avec des géants de l’industrie tels que NVIDIA et Luminar sous-tendent cette approche stratégique, et la récente certification SAE de niveau 3 représente un grand pas en avant pour la conduite automatisée, soulignant l’engagement de Mercedes-Benz à être à la pointe de la sécurité, de la technologie et de la commodité pour le client.