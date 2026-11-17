Robert Pattinson prend le relais de Daniel Craig dans le rôle de James Bond.

Denis Villeneuve réalisera le film à partir d’un scénario de Steven Knight.

Le tournage devrait s’amorcer en 2027, avec une sortie probable en 2028.

Une équipe déjà rodée

Le choix n’est pas le fruit du hasard. Robert Pattinson vient de tourner, sous la direction de Villeneuve, dans « Dune : Troisième partie », attendu en salles le 18 décembre. La collaboration a visiblement porté ses fruits, puisque le cinéaste affirme que l’acteur possède l’âme intemporelle de 007.

Les producteurs Amy Pascal et David Heyman vantent, pour leur part, son audace et sa capacité à se réinventer.

Rappelons qu’Amazon a pris le contrôle créatif de la série en 2025, à l’issue d’une entente avec Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, longtemps gardiens du personnage. Aucune date de sortie n’a encore été fixée, d’autant plus que Robert Pattinson est présentement retenu à Londres par le tournage de « The Batman : Part II ».

Et la voiture dans tout ça ?

Comme nous le mentionnions en introduction, ce qui nous intéresse, c’est la ou les voitures que conduira le nouveau James Bond. Depuis Goldfinger, en 1964, le nom de Bond est indissociable d’Aston Martin. Le studio n’a rien dévoilé de ce côté, mais le monde a bien changé depuis la DB5 dotée d’une mitrailleuse et d’un siège passager éjectable.

Les producteurs promettent un 007 ancré dans la réalité d’aujourd’hui. Est-ce qu’on nous prépare à voir James Bond au volant d’une voiture électrique ?

Aston Martin a repoussé l’arrivée de son premier modèle entièrement électrique. Le constructeur britannique mise plutôt sur l’hybride rechargeable avec la Valhalla. On sait à quel point la visibilité à l’écran peut aider un modèle lors de son lancement. Les cartes pourraient être bien alignées pour la sortie du premier véhicule électrique d’Aston Martin et celle du film.

Ce sera à voir.