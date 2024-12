Mercedes-AMG dévoile la première photo de son multisegment électrique haute performance

Le développement du coupé quatre portes se poursuit.

Les tests hivernaux se déroulent en Suède.

Voilà, c’est parti! L’aile AMG du géant Mercedes-Benz a publié sa première photo de son prototype de VUS électrique dédié à la performance, le véhicule qui a débuté sa phase de tests hivernaux. Basé sur la même plateforme AMG.EA (pour AMG. Electric Architecture) que le coupé quatre portes montré plus tôt en 2024, le multisegment vient d’atteindre une étape importante de son développement, car il sera soumis à des essais à des installations spécialisées, mais aussi sur des tronçons de routes publiques dans le nord de la Suède.

Comme le rappelle le constructeur, cette phase pousse les composantes électriques du véhicule dans ses derniers retranchements. Pour l’utilitaire comme le coupé quatre portes, AMG cherche à peaufiner son concept de moteurs à flux axial, ainsi que sa batterie haute performance. Sans surprise, le développement et la conception du coupé quatre portes se poursuit également.

Même si on peut déceler quelques traits esthétiques similaires à d’autres VUS de la marque, le prototype hautement maquillé ne dit pas tout au moment d’écrire ces lignes. En effet, le premier constat se trouve à l’avant, alors que ce capot surélevé vient supplanter les feux de jour aux DEL, quoique ceux-ci pourraient aussi remplir le rôle de blocs optiques. Le reste de la devanture semble assez musclé avec une portion centrale qui ressort quelque peu. On verra bien dans quelques mois si le véhicule est aussi découpé qu’il le propose en ce moment.

Une chose est certaine, le VUS haute performance semble bien planté sur la route avec ses voies élargies, ses jantes surdimensionnées et une caisse rivée au sol.

Reste maintenant à savoir si les développements en matière de batteries et de motorisations seront à ce point révolutionnaires pour changer la donne dans le segment des VUS électriques haute performance. En revanche, la réputation de la division sportive n’est plus à refaire, et même si les premiers efforts en ce sens n’ont pas impressionné de manière outrageuse, AMG demeure l’une des marques influentes dans l’industrie.