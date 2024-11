Mercedes-Benz dévoile des groupes motopropulseurs à haut rendement avec la nouvelle plateforme MMA

La nouvelle plateforme MMA permet d’atteindre une autonomie de plus de 750 km WLTP avec le moteur EDU 2.0 de pointe.

Le système 800 volts permet une recharge en 10 minutes pour une autonomie de 300 km.

Les variantes hybrides permettent de conduire en ville en mode tout électrique et de rouler en roue libre jusqu’à 100 km/h.



Mercedes-Benz repousse les limites de la technologie des véhicules électriques et hybrides avec sa future architecture modulaire (MMA). Le cœur de cette plateforme est un groupe motopropulseur de nouvelle génération, qui combine des avancées techniques en matière de motorisation électrique, de conception des batteries et de capacités de charge. La plateforme MMA est à la base de la prochaine Classe CLA Concept, qui établit des références en matière d’efficacité, d’autonomie et de durabilité pour le segment des véhicules électriques compacts.

Groupes motopropulseurs électriques : Performances et efficacité optimisées

Le nouveau groupe motopropulseur électrique (EDU 2.0) est au cœur de la plateforme MMA. Développé en interne, le système fournit 200 kW via un moteur synchrone à excitation permanente (PSM) sur l’essieu arrière. Parmi les principales innovations, citons l’intégration d’onduleurs en carbure de silicium (SiC), qui réduisent les pertes d’énergie et la dépendance à l’égard des matériaux à base de terres rares. Une boîte de vitesses compacte à deux rapports améliore les performances à basse vitesse et accroît l’efficacité sur autoroute.

Pour les versions à transmission intégrale 4MATIC, un moteur avant de 80 kW complète la transmission principale. Pour réduire la consommation d’énergie, le moteur avant se déconnecte en cas de faible demande, ce qui permet de réduire les pertes de la chaîne cinématique jusqu’à 90 %. Cette caractéristique contribue à une autonomie WLTP prévue de plus de 750 km (estimée à 550 km EPA), avec une consommation d’énergie en conditions réelles aussi basse que 12 kWh/100 km.

Technologie de batterie avancée : haute densité, chargement plus rapide

Mercedes-Benz a équipé la plateforme MMA d’une batterie haut de gamme de 85 kWh, qui offre une densité énergétique de 20 % supérieure à celle de son prédécesseur. Cette avancée est obtenue grâce à des anodes en graphite améliorées par de l’oxyde de silicium, qui augmentent la capacité de stockage tout en réduisant la dépendance au cobalt et à d’autres matériaux rares. La densité énergétique volumétrique est évaluée à 680 Wh/l.

La sécurité reste une priorité, le boîtier de la batterie étant intégré à la structure du véhicule et aux systèmes de protection contre les accidents. La gestion thermique comprend une pompe à chaleur multisource qui utilise efficacement la chaleur résiduelle de la batterie et du groupe motopropulseur.

L’architecture 800 volts du MMA améliore considérablement l’infrastructure de recharge. Elle permet une recharge ultra-rapide en courant continu jusqu’à 320 kW, ce qui permet à la Classe CLA Concept d’augmenter son autonomie de 300 km en 10 minutes. Le système prend en charge la recharge bidirectionnelle, ce qui permet des applications de stockage d’énergie à domicile ou d’alimentation du réseau.

Endurance record et validation en conditions réelles

Un prototype CLA de préproduction a démontré l’attachement de Mercedes-Benz aux performances dans le monde réel lors d’un test de 24 heures sur le circuit à grande vitesse de Nardò, en Italie. Le véhicule a parcouru 3 717 km, soit l’équivalent d’un voyage de Trondheim à Istanbul, à une moyenne de 154,9 km/h sur 40 arrêts de recharge rapide. Ce test a mis en évidence l’efficacité exceptionnelle de la plateforme MMA en termes de temps, les sessions de charge étant limitées à environ 10 minutes chacune.

Innovations hybrides : Efficacité urbaine accrue

En plus de ses modèles tout électriques, Mercedes-Benz lancera des variantes hybrides basées sur la plate-forme MMA. Celles-ci associeront un nouveau moteur quatre cylindres de 1,5 litre à un moteur électrique de 20 kW intégré à une boîte de vitesses électrifiée à double embrayage à huit rapports. Le groupe motopropulseur hybride, capable de rouler en mode tout électrique en ville et en roue libre jusqu’à 100 km/h, est axé sur l’efficacité et s’appuie sur une récupération avancée de l’énergie sur les huit rapports.