Les futures électriques de Mercedes-Benz seront plus expressives

On peut s’attendre à des véhicules plus distinctifs de la part de Mercedes-Benz.

Le concept CLA donne une bonne idée.

L’avenir de la marque à l’étoile d’argent passe obligatoirement par l’électrification. À ce sujet, on ne peut pas dire que Mercedes-Benz se soit assis sur ses lauriers, le constructeur allemand qui compte déjà quelques véhicules stratégiquement placés dans des segments compétitifs. La marque compte même sur quelques produits exclusivement électriques, notamment les berlines et utilitaires EQE et EQS.

Le design de ces deux modèles aux silhouettes de goutte d’eau a toutefois des répercussions sur la perception de la clientèle habituée aux produits plus expressifs de la division allemande. Le site web TopGear.com s’est d’ailleurs entretenu avec le vice-président de l’ingénierie automobile chez Mercedes-Benz, Christoph Starzynski.

Le principal intéressé n’a pas cherché à éviter le sujet, lui qui a même avoué que les commentaires négatifs à l’égard de certains modèles électriques actuel allaient être pris au sérieux.

Il a également confirmé que le récent concept CLA donnait une bonne idée de ce désir d’amener des produits plus distinctifs sur le marché. La présence d’une « grille de calandre » plus prononcée à l’avant ou cette silhouette plus traditionnelle de berline avec un capot, une cabine et un coffre sont des indices de ce qui s’en vient dans quelques années.

Un autre élément appelé à changer sur les différents modèles électriques de la marque, c’est l’appellation. En effet, avec une uniformisation de la gamme, l’écusson EQ pourrait être envoyé à la retraite, mais il semble que cette étiquette compte pour beaucoup à l’interne.

On peut heureusement croire qu’éventuellement, les gammes EQ et thermiques n’auront plus besoin de cette nomenclature précédée du « EQ ». D’ailleurs, il ne serait pas surprenant que le premier véhicule à changer de nom de manière définitive soit la Classe G, le 4×4 à la carrure plus traditionnelle qui, dans son cas, n’a absolument rien à voir avec les véhicules aérodynamiques Mercedes-Benz du moment.