La cinquième génération de la MX-5 Miata demeurera légère, avec trois pédales, et pourrait offrir un peu plus de puissance

La future Mazda MX-5 restera fidèle à son héritage malgré les défis liés aux émissions

Mazda prévoit de maintenir le poids de la Miata sous la barre des 1 000 kg avec un moteur atmosphérique de 2,5 litres.

La boîte manuelle demeurera de série malgré les défis de conformité liés aux nouvelles normes d’émissions.

Des versions 100 % électriques et à essence sont à l’étude, mais la combustion demeure la priorité pour préserver les sensations de conduite.

Mazda ne décevra pas ses fidèles adeptes avec la cinquième génération de la MX-5 Miata. Première bonne nouvelle : le développement de la nouvelle mouture est officiellement en cours. Mieux encore, Mazda a confirmé que les piliers de la Miata — son poids plume, son moteur atmosphérique et sa boîte manuelle — seront toujours au rendez-vous.

Malgré le resserrement des normes environnementales et de sécurité à l’échelle mondiale, Mazda mise sur une construction allégée. L’objectif est de maintenir un poids à vide sous les 1 000 kg et une longueur totale inférieure à quatre mètres. À titre comparatif, la génération actuelle ND équipée du moteur 2,0 L affiche un poids d’environ 1 057 kg (2 330 lb).

Le constructeur n’a pas l’intention d’augmenter significativement la puissance du moteur, estimant que le rapport poids/puissance actuel est déjà bien équilibré. La prochaine génération utilisera plutôt une version 2,5 litres du moteur Skyactiv Z à essence à combustion pauvre. Ce groupe motopropulseur est conçu pour respecter les normes d’émissions telles que la LEV IV en Californie et la norme Euro 7 en Europe. L’augmentation de la cylindrée viendra compenser la possible perte de puissance associée à cette technologie, tout en maintenant une excellente efficacité énergétique.

Mazda souhaite aussi préserver la boîte manuelle, malgré les défis techniques supplémentaires qu’elle pose dans le contexte des nouvelles réglementations. Le chef de la direction technique, Ryuichi Umeshita, a souligné que cette transmission est essentielle au caractère de la Miata, en lien avec la philosophie « Jinba Ittai » de la marque, qui symbolise l’unité entre la voiture et son conducteur.

De son côté, le designer en chef Masashi Nakayama a confirmé que la prochaine MX-5 n’adoptera pas une approche plus massive ou plus complexe : « Nous avons tendance à choisir les composants les moins coûteux, plus légers et plus compacts », a-t-il déclaré.

Mazda reconnaît que des versions entièrement électriques feront probablement partie de l’avenir à long terme. Toutefois, la plateforme à essence demeure, pour l’instant, la meilleure solution pour assurer un poids réduit et une dynamique de conduite engageante. « Si tous les moteurs à combustion étaient interdits, nous n’aurions pas le choix », a déclaré Umeshita, confirmant que les solutions électriques et à essence sont développées en parallèle.