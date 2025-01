Mazda produira son tout premier VÉ au Japon à partir de 2027

Le premier VÉ entièrement dédié et développé par Mazda arrivera en 2027.

La berline EZ-6 (Chine) et le multisegment MX-30 sont les seuls électriques de la marque.

Le virage électrique a peut-être connu un ralentissement en 2024, mais la trajectoire n’a pas changé : l’automobile de demain sera électrique. Dans le camp de Mazda, on ne peut pas dire que le premier modèle 100 % électrique de la marque (MX-30) a connu un retentissant succès, le diminutif multisegment qui a malgré tout séduit par son agrément de conduite, mais qui a perdu énormément de points au chapitre de son rapport prix/autonomie.

Et même si le retrait du MX-30 du territoire nord-américain est désormais confirmé, le constructeur prépare déjà la suite de son ère électrique. Mazda a d’ailleurs indiqué qu’il avait l’intention de construire une nouvelle usine au Japon qui serait exclusivement dédiée à l’assemblage de véhicules électriques.

Les ingénieurs s’affairent déjà au développement d’une nouvelle plateforme électrique pouvant être utilisée à toutes les sauces dans une gamme propice à l’électrification. Mazda a également indiqué que son partenaire principal pour l’alimentation en batteries serait la firme Panasonic, avec un objectif annuel d’atteindre 10 GWh par année.

Rappelons que l’entente entre Mazda et Panasonic Energy avait été signée au mois de mai 2023. Outre l’histoire mi-figue mi-raisin de l’utilitaire MX-30, Mazda produit déjà la berline entièrement électrique EZ-6, mais celle-ci est confinée au territoire chinois et à l’Europe. La berline EZ-6 – qui n’est pas sans rappeler la défunte Mazda6 au chapitre des dimensions – peut aussi être commandée avec un prolongateur d’autonomie, à l’instar du MX-30 toujours en vente ailleurs dans le monde.

Précisons tout de même que cette berline électrique de taille intermédiaire repose sur une plateforme électrique d’origine chinoise, du constructeur Changan plus précisément.

Au moment d’écrire ces lignes, Mazda n’en dit pas plus sur ce premier véritable VÉ, mais dernièrement, l’année 2027 a été identifiée comme l’une des probables dates d’arrivée de ce nouveau modèle électrique. On ne connaît pas la forme, mais il est permis de croire à l’ajout d’un autre véhicule de type utilitaire. Qui plus est, Mazda va également se pencher sur le dossier des batteries à l’état solide, une technologie de plus en plus identifiée par les différents constructeurs à travers le monde comme la solution d’avenir. Quant à l’effort d’électrification de Mazda, n’oublions pas de mentionner que l’offre hybride et hybride rechargeable s’agrandit en 2025, notamment avec le nouveau CX-50 hybride récemment mis à l’épreuve par l’équipe d’ÉcoloAuto.