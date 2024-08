Mazda dévoile la berline électrique EZ-6 pour le marché européen

– La nouvelle berline électrique EZ-6 de Mazda vise le marché européen, rivalisant avec la Tesla Model 3 et la BMW i4.

– L’EZ-6 est dotée d’une plateforme EPA fournie par Changan, avec des options pour des groupes motopropulseurs purement électriques et des groupes motopropulseurs à prolongateur d’autonomie.

– Les points forts de l’intérieur comprennent un design minimaliste, des commandes tactiles et vocales avancées, et une autonomie de niveau 2+.

Mazda a officiellement annoncé l’introduction de sa nouvelle berline électrique, la Mazda EZ-6, confirmant son intention de la lancer sur le marché européen dans le courant de l’année. L’EZ-6, qui a fait ses débuts au salon de l’automobile de Pékin, défiera des concurrents établis tels que la Tesla Model 3 et la BMW i4 sur le segment en expansion des véhicules électriques (VE) en Europe.

L’évolution électrique de Mazda : De la MX-30 à l’EZ-6

Le parcours de Mazda en matière de véhicules électriques a commencé avec la MX-30. Malgré son succès limité, en particulier en Amérique du Nord où il a été abandonné, Mazda est loin d’avoir renoncé à sa stratégie globale en matière de véhicules électriques. Le départ de la MX-30 pourrait ouvrir la voie à la plus ambitieuse EZ-6, mais pour l’instant, aucune annonce n’a été faite.

La EZ-6, développée dans le cadre d’un partenariat avec Changan Mazda en Chine, s’appuie sur les enseignements tirés de la MX-30 et vise à repositionner de manière significative l’offre de Mazda en matière de véhicules électriques. Avec son introduction officielle en Europe, Mazda tentera de s’imposer sur un marché en pleine transition vers les véhicules électriques.

Conception et ingénierie : Une nouvelle ère pour Mazda

La Mazda EZ-6 est construite sur la plateforme EPA fournie par Changan, connue pour sa polyvalence permettant d’accueillir différentes options de motorisation. L’EZ-6 sera disponible en deux configurations : une version purement électrique avec un moteur de 218 ch monté à l’arrière et une autonomie estimée à 373 miles (600 km) selon les normes WLTP, et une variante à prolongateur d’autonomie (REx), qui combine la propulsion électrique avec un moteur à essence pour offrir une autonomie totale d’environ 745 miles, ou 1 200 km.

Selon Autocar, Mazda a mis l’accent sur la dynamique de conduite de l’EZ-6, en intégrant sa philosophie « Jinba Ittai », qui met l’accent sur l’harmonie entre la voiture et le conducteur. Le véhicule est doté d’une répartition des masses de 50/50, d’une suspension arrière multibras et d’un aileron arrière automatique, tous ces éléments étant conçus pour améliorer la stabilité et les performances de conduite.

Positionnement sur le marché et concurrence

Positionné comme un concurrent direct de la Tesla Model 3, de la Polestar 2, de la Volkswagen ID.7 et de la BMW i4, le Mazda EZ-6 entre dans un segment encombré, mais lucratif du marché européen des VE. Cependant, l’EZ-6 est confronté à des défis, en particulier avec l’imposition de droits de douane européens sur les véhicules construits en Chine. Avec un droit de 20,8 % sur les voitures construites par Changan, l’EZ-6 pourrait avoir du mal à être compétitive sur le seul plan du prix.

Ces droits de douane s’appliqueraient également à l’Amérique du Nord, ce qui pourrait certainement freiner son introduction dans ce pays. En outre, la demande de VE s’est considérablement ralentie ici, ce qui explique le retard de l’introduction de certains VE comme la VW ID.7.

Intérieur et innovations technologiques

L’intérieur de la Mazda EZ-6 reflète un design minimaliste, mais luxueux, fortement influencé par les tendances observées sur le marché chinois des VE. L’habitacle est dominé par un grand écran tactile d’infodivertissement de 14,6 pouces. L’accent mis sur la technologie s’étend aux fonctions de conduite autonome du véhicule, l’EZ-6 offrant initialement une autonomie de niveau 2+, qui nécessite une supervision humaine, mais avec un potentiel de mises à niveau futures.

À l’avenir, le partenariat entre Mazda et Changan devrait déboucher sur d’autres développements, comme en témoigne le VUS conceptuel Arata, qui devrait entrer en production en 2025 sur la même plateforme EPA que l’EZ-6. Bien que la portée commerciale de l’Arata en dehors de la Chine reste incertaine, il pourrait être mieux adapté au marché extérieur. L’avenir nous dira ce que Mazda nous réserve.